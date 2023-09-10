Лос-Анджелес: Индивидуальный 2-дневный тур по живописному Highway 1
This exciting and full of entertainments tour will definitely impress even experienced travelers! You will enjoy an unforgettable journey along the picturesque Pacific coast on the most beautiful highway in the United States – famous Highway 1. You will have the stops in the most interesting and colorful places along the route, unbelievable views, delicious food and genuine Californian wines.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Лос-Анджелес
- Санта-Барбара
- Солванг
- Долина Санта-Инез
- Сан-Симеон
- Биг Сур
- Кармэл
- Монтерей
- Сан-Франциско
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Программа тура:
- 1 день — утром выезд из Лос-Анджелеса. Санта-Барбара, дегустация калифорнийских вин, Солванг. Ночь в Сан-Симеоне. В Санта-Барбаре Вы ознакомитесь с историческим центром города, остановитесь у здания городского суда, которое является основным памятником возрожденному испанскому колониальному стилю. С его обзорной площадки перед Вами откроется один из лучших видов на город. Затем Вы прогуляетесь по элегантной туристической улице Стейт, которая упирается прямо в знаменитую пристань «Стернс», построенную уже более 130 лет назад. Затем Вы поднимитесь в горы и окажетесь в долине Санта-Инез, знаменитой своими виноградниками. Там Вы посетите живописнейшие винодельни и попробуете настоящие калифорнийские вина. Следующей остановкой будет «маленькая Дания» — небольшой городок Солванг с населением около 5000 человек. Солванг был основан в 1911 году группой датчан, переехавших сюда из центральной части США в поисках более мягкого климата. Город называют датской деревней не без основания: в нём несколько датских кондитерских, ресторанов, продаётся национальная датская одежда и сувениры. Все здания в центре города построены в датском стиле. У Вас будет время прогуляться по его красивейшим улочкам и почувствовать дух настоящей Дании.
- 2 день — утром выезд из Сан-Симеона. Биг-Сур, Монтерей. Прибытие в Сан-Франциско. В этот день Вас ждет масса впечатлений! Именно после городка Сан-Симеон начинается самый красивый участок шоссе № 1 под названием «Биг Сур» или «Большой Юг». Эти места очень мало заселены, что позволяет им сохранить девственную красоту природы. Вас ждут остановки в наиболее красивых местах этой дороги, потрясающие ракурсы для фотографий, непревзойденные виды океана и горного серпантина. По прибытии в Монтерей — бывшую столицу Калифорнии — Вы прогуляетесь по улице, на которой когда-то располагалось множество заводов по консервированию рыбы. Эта улица так и называется «консервный ряд», там у Вас будет возможность отведать свежайшие морепродукты. Вечером Вы прибудете в Сан-Франциско.
- Программа рассчитана на два дня и не подразумевает возвращения в город отправления.
Every day at 9 am
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Еда и напитки
- Отель
- Дегустации вина
- Билеты в замок Херста
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Every day at 9 amЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании