читать дальше уменьшить Влад оказался хорошим гидом по Лос Анджелес и помог определиться с безопасным районом и посоветовал в каких районах лучше не селиться. И больше спасибо за советы по посещению Лас Вегаса, Долины Смерти и Большого каньона. 🙂

Влад интересный собеседник и хороший экскурсовод. Было интересно. Самые основные достопримечательности мы с ним увидели. Узнали много интересного. Так же