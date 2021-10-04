Отзыв на: Лос-Анжелес по максимуму! I Igor 5 Всё очень понравилось. Игорь очень позитивный человек, интересный собеседник. Ещё до даты начала экскурсии учёл пожелания по маршруту. Очень рекомендую.

Отзыв на: Камера, мотор, Лос-Анджелес! С Саодат 5 Хочу выразить искреннюю признательность замечательному человеку, лучшему русскоговорящему гиду Америки - Галине Ростовой. Мы получили колоссальное удовольствие с дочерью от проведённого времени вместе! Я буду обязательно всем рекомендовать Галину - у нас осталось самые лучшие впечатления от Города Ангелов! Спасибо за эмоции, настроение и замечательную компанию 🥰🥰🥰

Отзыв на: Влюбиться в Лос-Анджелес Е Елена 5 Прекрасно провели целый день в ЛА и влюбились в него благодаря Людмиле!

Отзыв на: Влюбиться в Лос-Анджелес О Ольга 5 Отличная экскурсия с прекрасной Людмилой!

Отзыв на: Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие А Александра 5 Экскурсию по Лос-Анджелесу проводила Алиса, мы остались очень довольны. Первый раз были в ЛА, времени было не много и хотелось узнать город, прочувствовать атмосферу, и нам это удалось благодаря Алисе!:) Огромное спасибо Вам! Было очень интересно, отлично провели время, всем рекомендуем!:))

Отзыв на: Камера, мотор, Лос-Анджелес! Е Елена 5 Изумительная экскурсия! Большое спасибо Галине за продуманный маршрут, высочайший профессионализм, заботу о комфорте туристов и калейдоскоп разнообразной, нетривиальной информации. Для знакомства с городом подойдёт как нельзя кстати - для городских расстояний между локациями автомобиль оптимальное средство передвижения. А очень продуманный темп, рассказы и прогулки делают экскурсию не утомительной. Мы просто замечательно провели время и составили впечатление о Лос-Анджелесе, весьма любопытном городе. Галина способна найти подход к каждому и ответить на все вопросы исчерпывающе. Искренне рекомендуем всем, желающим узнать город с разных сторон!

Отзыв на: Камера, мотор, Лос-Анджелес! А Андрей 5 Прекрасный вариант для ознакомления и получения общих впечатлений о Лос-Анджелесе. Да, некоторые заведения были закрыты для посещения из-за карантийных мер, но, в целом это не испортило наши общие ожидания от экскурсии. Положительные эмоции + расширение кругозора + поверхностное " погружение" в новую среду + замечательный гид Галина - все это оказывает положительное влияние на человека в целом, на его иммунитет от впечатлений в целом! Благодарю за интересный день.

Отзыв на: Лос-Анджелес: руководство по применению M Maria 5 Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁

Отзыв на: Лос-Анджелес: руководство по применению T Tatyana 5 Все отлично