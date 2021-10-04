Все экскурсии в Лос-Анджелесе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лос-Анджелесе – доступно 42 экскурсии на 2021 год, 88 ⭐ отзывов, цены от $161. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лос-Анджелесе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
6ч
$380
за 1-6 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу и его окрестностям даст Вам великолепную возможность заглянуть в...
Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
$200
за 1-4 чел.
Контрасты Даунтауна ЛА
DTLA - это отдельный мир не похожий на другие районы и городки Лос-Анджелеса
С понедельника по воскресенье с 9-30 до 19-30
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
$375
за 1-12 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес
Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле
Индивидуальная экскурсия
10ч
$400
за 1-3 чел.
С понедельника по воскресенье с 9-30 до 20-00
7ч
$188
за 1 чел.
Лос-Анджелес: руководство по применению
Побывать в разных точках города, увидеть самое интересное и получить океан туристических лайфхаков
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Индивидуальный трансфер
5ч
$280
за 1-5 чел.
С понедельника по воскресенье с 9-30 до 17-00
Индивидуальная экскурсия
7ч
$400
за 1-4 чел.
Лос-Анжелес по максимуму!
Увидеть культовые места мегаполиса и понять его характер на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2д
$1 750
за 1-4 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
$249
за 1-4 чел.
Камера, мотор, Лос-Анджелес!
Погрузиться в мир голливудского кино на обзорной автопрогулке
Индивидуальная экскурсия
7ч
$400
за 1-3 чел.
Программа Максимум за 1 день. Лос-Анджелес
Чтобы быстро и с комфортом узнать Лос-Анджелес с самых разных сторон, я предлагаю вам выделить всего...
С понедельника по воскресенье с 9-30 до 19-30
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
$326
за 1-10 чел.
Измениться в Лос-Анджелесе
Примерить на себя калифорнийский образ жизни в городе ангелов
Индивидуальный трансфер
2ч
$180
за 1-3 чел.
В любое время.
Индивидуальная экскурсия
13ч
$1 100
за 1-2 чел.
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк Секвойя
Побывать в индейской резервации, посетить исторический кантри-бар и поразиться исполинским деревьям
Индивидуальная экскурсия
15ч
$450
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
$595
за 1-6 чел.
Большое американское путешествие по местам GTA
Взглянуть на Лос-Анджелес по-новому и встретить основных типажей компьютерной игры в реальной жизни
7ч
$200
за 1 чел.
с 13-00 до 20-00 каждый день, кроме понедельника
Индивидуальная экскурсия
4ч
$595
за 1-6 чел.
Самый яркий Лос-Анджелес. Авто-путешествие
Открыть живой, кинематографичный, гламурный, вкусный, полный роскоши и загадочных историй город
Индивидуальная экскурсия
4ч
$595
за 1-5 чел.
Шоппинг-терапия
Научиться ориентироваться в многочисленных шоппинг-маршрутах и насладиться красотами Лос-Анджелеса
Индивидуальный трансфер
1ч 30м
$190
за 1-3 чел.
Трансфер «Аэропорт — Лос-Анджелес» + индивидуальный план-маршрут
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить полезную информацию для знакомства с городом
4ч
$268
за 1 чел.
8ч
$482
за 1 чел.
7ч
$749
за 1 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Лос-Анджелеса»
- Отзыв на: Лос-Анжелес по максимуму!IIgor4 октября 2021Всё очень понравилось. Игорь очень позитивный человек, интересный собеседник. Ещё до даты начала экскурсии учёл пожелания по маршруту. Очень рекомендую.
- ССаодат24 августа 2021Хочу выразить искреннюю признательность замечательному человеку, лучшему русскоговорящему гиду Америки - Галине Ростовой. Мы получили колоссальное удовольствие с дочерью от проведённого времени вместе! Я буду обязательно всем рекомендовать Галину - у нас осталось самые лучшие впечатления от Города Ангелов! Спасибо за эмоции, настроение и замечательную компанию 🥰🥰🥰
- Отзыв на: Влюбиться в Лос-АнджелесЕЕлена24 августа 2021Прекрасно провели целый день в ЛА и влюбились в него благодаря Людмиле!
- Отзыв на: Влюбиться в Лос-АнджелесООльга15 августа 2021Отличная экскурсия с прекрасной Людмилой!
- ААлександра16 июня 2021Экскурсию по Лос-Анджелесу проводила Алиса, мы остались очень довольны. Первый раз были в ЛА, времени было не много и хотелось узнать город, прочувствовать атмосферу, и нам это удалось благодаря Алисе!:) Огромное спасибо Вам! Было очень интересно, отлично провели время, всем рекомендуем!:))
- ЕЕлена25 марта 2021Изумительная экскурсия! Большое спасибо Галине за продуманный маршрут, высочайший профессионализм, заботу о комфорте туристов и калейдоскоп разнообразной, нетривиальной информации. Для знакомства с городом подойдёт как нельзя кстати - для городских расстояний между локациями автомобиль оптимальное средство передвижения. А очень продуманный темп, рассказы и прогулки делают экскурсию не утомительной. Мы просто замечательно провели время и составили впечатление о Лос-Анджелесе, весьма любопытном городе. Галина способна найти подход к каждому и ответить на все вопросы исчерпывающе. Искренне рекомендуем всем, желающим узнать город с разных сторон!
- ААндрей11 марта 2021Прекрасный вариант для ознакомления и получения общих впечатлений о Лос-Анджелесе. Да, некоторые заведения были закрыты для посещения из-за карантийных мер, но, в целом это не испортило наши общие ожидания от экскурсии. Положительные эмоции + расширение кругозора + поверхностное " погружение" в новую среду + замечательный гид Галина - все это оказывает положительное влияние на человека в целом, на его иммунитет от впечатлений в целом! Благодарю за интересный день.
- Отзыв на: Лос-Анджелес: руководство по применениюMMaria5 марта 2020Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁
- Отзыв на: Лос-Анджелес: руководство по применениюTTatyana2 марта 2020Все отлично
- Отзыв на: Лос-Анжелес по максимуму!ККонстантин24 февраля 2020Все. Вот отлично, интересные локации.