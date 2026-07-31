-
20%
Индивидуальная
до 12 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес (на вашем автомобиле)
Собрать калейдоскоп образов города и погрузиться в его историю
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $439
$548 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Увлекательная экскурсия по Лос-Анджелесу: звёздные дома, Аллея славы, пляжи Санта-Моники и Малибу. Всё это в комфорте и с профессиональным гидом
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $950 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
28 авг в 09:30
29 авг в 09:30
от $730 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нацпарк «Секвойя»: к самым большим деревьям планеты - из Лос-Анджелеса
Увидеть гигантов Калифорнии и самые захватывающие виды горного хребта Сьерра-Невада
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 05:00
от $1360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: инструкция по применению
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
Завтра в 12:00
10 авг в 10:30
от $590 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
от $514 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
Увидеть город глазами fashion-гида и обновить гардероб
Завтра в 10:00
10 авг в 14:00
от $450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Отправиться в незабываемое путешествие по заповеднику, который стоит посетить хотя бы раз в жизни
Начало: У места вашего проживания
28 авг в 07:30
29 авг в 07:30
от $1299 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Увидеть город с необычных ракурсов и забрать с собой яркие воспоминания в виде профессиональных фото
Начало: В центре города
10 авг в 17:00
11 авг в 17:00
от $350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и долина Санта-Инес - из Лос-Анджелеса
Побывать на американской Ривьере, отыскать кусочек Дании и оценить калифорнийские вина
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $1450 за всё до 6 чел.
Билеты
Центр Гетти в Лос-Анджелесе: аудиоэкскурсия по музею и садам и билет
Побывать в одном из самых известных художественных музеев на Западном побережье
Начало: У Центра Гетти
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$10 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
ТУР НЕДОСТУПЕН
Начало: Приеду в вашу локацию и отвезу обратно после тура
Расписание: По согласованию с гидом.
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Из Лос-Анджелеса - в один из красивейших тихоокеанских городов за удивительной атмосферой
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $1650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Диего и парк «Морской Мир»
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$880 за всё до 3 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотосессия в Лос-Анджелес - незабываемые ракурсы
Начало: Лос-Анджелес
$280
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Лос-Анджелес» + индивидуальный план-маршрут
Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить полезную информацию для знакомства с городом
Начало: В аэропорту
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Лос-Анджелесу на винтажном авто
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Вертолётный тур «Пикник на берегу океана» в Лос-Анджелесе
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
$624 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Тур на вертолёте вокруг Лос-Анджелеса с остановкой в Малибу
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно.
$561 за человека
Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
$490 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия в Лос-Анджелес максимум впечатлений
Начало: Лос-Анджелес
$280
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулки на яхте
Погрузитесь в атмосферу приключений на яхте в Лос-Анджелесе. Океан, рыбалка и возможность увидеть дельфинов и морских котиков ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
$1800 за всё до 4 чел.
Билеты
Музей искусств округа Лос-Анджелес: аудиоэкскурсия + билет
Очутиться в мире измов и провокационных художественных открытий
Начало: Los Angeles County Museum of Art
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$59 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Винодельни Малибу
Путешествие в Малибу по шоссе № 1 откроет вам мир виноделия и красоты побережья. Насладитесь дегустацией и пикником среди виноградников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Юниверсал Студию
Начало: Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Расписание: Каждый день
$680 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара и Солванг - Америка по-европейски: этно-тур с дегустацией вин
Путешествие в Санта-Барбару и Солванг подарит вам Европу в миниатюре. Архитектура, история и вино ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$732 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по живописным пляжам с посещением островов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$880 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес - по следам знаменитостей
Откройте для себя мир роскоши и славы в Лос-Анджелесе. Посетите знаменитые места, где живут и работают ваши кумиры. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лос-Анджелес и прогулка на яхте
Устройте себе праздник в Лос-Анджелесе! Прогулка на яхте и знакомство с Беверли-Хиллз, Голливудом и Санта-Моникой подарят незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
$3313 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Огромное спасибо за экскурсию! Алексей - профессионал своего дела, очень эрудированный, внимательный и приятный в общении человек. Маршрут был продуман
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Ю
Отличная однодневная экскурсия! Влад учел все пожелания, было очень интересно, много нишевых локаций и ЛА стал более понятен. Огромная благодарность! Когда приедем еще, то обязательно возьмем и другие экскурсии у ребят! Процветания и привет от Николая и Анны!
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Великолепная организация, очень много увидели, Влад прекрасный рассказчик и собеседник! самому столько объехать на такси сложно и дорого, однозначно рекомендую, смело!
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Прекрасная экскурсия за эти деньги! один павильон был закрыт зато в кафе все смотрели ЧМ по футболу
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К
Спасибо за экскурсию, максимально наполнена интересными фактами,всем рекомендую!!!
Влад классный, интересный и легкий собеседник.
Влад классный, интересный и легкий собеседник.
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И
было очень интересно и познавательно! спасибо Владу!
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Провели с гидом Владом целый день в Лос-Анджелесе и остались в полном восторге. Посетили Downtown, океан, Hollywood Sign, Walk of
+2
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спасибо большое, нашему проводнику в мир США и безумно интересное знакомство с городом Лос-Анджелес! Крутая чистая машина, очень внимательный гид, комфортно и с индивидуальностью 10000%
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А
Влад интересный собеседник и хороший экскурсовод. Было интересно. Самые основные достопримечательности мы с ним увидели. Узнали много интересного. Так же
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Н
Влад очень интерсный гид, показал все краски и секреты Лос Анжелеса. челоаек с которым интересно и комфортно. Конечно же рекомендую.
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Всего 213 отзывов в Лос-Анджелесе
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Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу
Самые популярные экскурсии в Лос-Анджелесе
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Что посмотреть в Лос-Анджелесе
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Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в августе 2026
Сейчас в Лос-Анджелесе можно забронировать 54 экскурсии от 10 до 4369 со скидкой до 61%. Туристы уже оставили гидам 213 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Наши экскурсии по Лос-Анджелесу - это идеальный способ познакомиться с городом и его достопримечательностями. Вы можете насладиться прекрасными видами, посетить знаменитые места и получить массу полезной информации о Лос-Анджелесе. Цены начинаются от $10