Индивидуальные экскурсии в Лос-Анджелесе с личным гидом

Найдено 20 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $210, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История города Ангелов: красочный Downtown
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
24 отзыва
История города Ангелов: Путешествие по красочному Downtown Лос-Анджелеса
Откройте для себя сердце Лос-Анджелеса, где история и современность сливаются в едином ритме жизни Downtown
Начало: Chinatown, Los Angeles
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $371 за всё до 5 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
760$684 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Лос-Анджелес
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6.5 часов
56 отзывов
Влюбиться в Лос-Анджелес: индивидуальная экскурсия
Приоткроем секреты съемок, расскажем о выступлениях групп и формировании мирового музыкального вкуса. Узнаете историю города и особенности менталитета
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
780$663 за всё до 12 чел.
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$1 090 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу: звёзды, пляжи и история
Откройте для себя Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу за один день! Погрузитесь в мир звёзд, пройдитесь по Аллее славы и насладитесь красотами побережья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк «Секвойя»
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк «Секвойя»
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса и его окрестностей, посетите легендарный парк «Секвойя» и озеро Пирамида
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
$800 за всё до 2 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия - 6 часов
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт - Лос-Анджелес» + индивидуальный план-маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта в Лос-Анджелес с индивидуальным планом-маршрутом
Начните свое путешествие по Лос-Анджелесу с комфортной поездки из аэропорта. Получите личные советы и наслаждайтесь каждым моментом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$210 за всё до 3 чел.
Прогулка по живописным пляжам с посещением островов
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по живописным пляжам Лос-Анджелеса с посещением островов
Погрузитесь в атмосферу калифорнийского побережья, наслаждаясь прогулками по лучшим пляжам и островам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
48 минут
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$490 за человека
Побережье Лос-Анджелеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Побережье Лос-Анджелеса: от Малибу до Марина Дель Рэй
Погрузитесь в мир калифорнийской красоты с экскурсией по знаменитым пляжам и районам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $450 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Юниверсал Студию
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Юниверсал Студио: путешествие в мир кино и аттракционов
Подарите себе и своей семье незабываемый день в мире кино и развлечений в Юниверсал Студио Лос-Анджелес
Начало: Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$680 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Лос-Анджелесу на винтажном авто
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по Лос-Анджелесу на раритетном автомобиле
Погрузитесь в атмосферу старого Лос-Анджелеса, прокатившись на винтажном авто по знаменитым улицам и достопримечательностям
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$950 за всё до 3 чел.
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин: путешествие и вкус
Погрузитесь в атмосферу Санта-Барбары, почувствуйте дух Дании в Солванг и насладитесь вкусом калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от $880 за всё до 3 чел.
Лос-Анджелес + Санта-Моника
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Лос-Анджелес и Санта-Моника: путешествие по миру звезд и красоты
Погрузитесь в мир гламура и истории с эксклюзивной экскурсией по Лос-Анджелесу и Санта-Монике
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
Вкус Лос-Анджелеса - экскурсия по городу с посещением гастрозаведений
Индивидуальная
6 часов
Вкус Лос-Анджелеса - экскурсия по городу с посещением гастрозаведений
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Лос-Анджелесу! Узнайте секреты местных шеф-поваров и попробуйте лучшие блюда города
Начало: Ваш отель / любое другое место по Вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $650 за всё до 3 чел.
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете, полная впечатлений
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Город-сказка, город-мечта - едва ли не каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего. Узнайте, за что его так любят, на нашей экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$960 за всё до 6 чел.
По Лос-Анджелесу - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Увлекательное путешествие по Санта-Барбаре, Солвангу и винной долине Санта-Инес. Откройте для себя историю, культуру и лучшие вина Калифорнии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$880 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали
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    много нового и про историю города, и про современность, и вообще посмотрели другим взглядом! Единственное-четверым взрослым плюс экскурсовод в машине было тесно. Хотим в следующий раз еще посетить экскурсии!

  • А
    Аня
    3 мая 2024
    Понять Лос-Анджелес за один день
    Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
    Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут
  • Ж
    Женя
    5 апреля 2024
    История города Ангелов: красочный Downtown
    Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун! Спасибо Влад!
  • E
    Elena
    23 марта 2024
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.
  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
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    и тут уже многое верно рассказано. Конечно, Парк Секвой производит невероятное впечатление! Здесь вы соприкасаетесь одновременно и с Великой Природой, и с Древней Историей, поскольку этим живым существам по 2000 тысячи лет и более! Конечно, Парк Секвой относится к "must see" достопримечательностям при визите в Лос-Анджелес. По организации экскурсии у нас был особый случай. На изначальную дату поездки во всем регионе, включая Лос-Анджелес, объявили штормовое предупреждение. Шли ливни, сходили сели, в горах был снегопад. Влад все время был на связи, отслеживал погоду, перекрытие дорог, держал нас в курсе. В итоге обсудили и сдвинули экскурсию на день. Дальше двигать мы не могли, поджимали общие сроки поездки в Калифорнию. Но и отменять поездку к секвойям тоже никак не хотелось. Отдельная благодарность Владу за четкость и пунктуальность во всем этом форс-мажоре! Также отметим, что Влад заранее проконсультировал по одежде на такую погоду и подсказал, где можно быстро и недорого закупить недостающее для поездки "из лета в зиму". Пока ехали к парку, Влад рассказывал не только про Парк, но и про историю Калифорнии и Лос Анджелеса, окружающую природу, образ жизни, который ведут местные жители. На ланч мы остановились в аутентичном американском дайнере. И поели, и получили впечатление о негородской Америке. Когда приехали в горы, температура стала резко снижаться. Рейнджеры на въезде в Парк предупредили о гололеде и необходимости одеть цепи на колеса. Влад и к этому был готов! Доехав до оговоренной с рейнджерами точки, мы остановились, и Влад по локоть в грязи надел на колеса цепи. В самом Парке Влад помогал выбрать лучшие точки и планы для фотографий, всегда был готов сфотографировать нас с мужем и терпеливо ждал, пока мы вели съемку. Нельзя не отметить гибкость и полную готовность гида подстроиться под интересы туристов. На обратной дороге говорили обо всем, начиная с перипетий жизни эмигранта в Калифорнии и заканчивая влиянием искусственного интеллекта на киноиндустрию. Влад интереснейший собеседник, готовый поддержать любую тему. Отзыв получился на мажорной ноте, но мы действительно благодарны Владу за то, что эта великолепная экскурсия состоялась в крайне непростых условиях. И конечно, рекомендуем Влада как гида в Лос-Анджелесе!

  • А
    Алена
    21 января 2024
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
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    есть ОДНОЗНАЧНО. Никогда и нигде вы ничего подобного больше не увидите и не испытаете, само место, шок от увиденного, то, как Влад рассказывает об уникальности этих потрясающих секвой – это впечатление, которое вы не забудете до конца жизни! Монументальные секвойи, которые, кажется, разговаривают с тобой при прикосновении, внутри которых протекает история 3500летней жизни, и прикладывая к ним руку, слушая их, вас не покинет ощущение, что вы побывали в параллельной вселенной. Далее вы уедете домой из Лос-Анджелеса в любую другую точку планеты, и помимо потрясающих фотографий, которые вам сделает Влад, заберёте с собой незабываемые впечатления о параллельном мире парка Секвой. Я всем советую не раздумывать, ибо даже близко подобных эмоций вы не найдете и не испытаете от поездок ни на трипстере, ни на любом другом портале. Это то самое уникальное, что вы увезете с собой домой, и будете с теплом вспоминать, не веря что вы побывали в таком месте. P.S. Если бы все собеседники, которых мы встречаем на жизненном пути, хотя бы на 10% были столь интересными и образованными, как Влад - то наше человечество бы двигалось вперед семимильными шагами в развитии.

    Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНОЕсли вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он есть ОДНОЗНАЧНО
  • a
    anna
    28 декабря 2023
    Понять Лос-Анджелес за один день
    У нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, Влад прекрасно знает город, рассказал
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    нам много интересного: историю штата, про киноиндустрию, показал необычные места. Очень приятный молодой человек с правильно поставленной речью, огромным кладезом знаний, рассказывает интересно, если у вас мало времени, а хочется увидеть сразу все, очень рекомендую эту экскурсию!!!!

    У нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, ВладУ нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, Влад
  • Л
    Лилия
    6 ноября 2023
    Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
    Мы с детьми (9 и 13 лет) посетили невероятный парк « Секвойя» в компании Влада. Это удивительное место, которое обязательно
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    нужно увидеть своими глазами, а лучше не один раз. Парк находится очень далеко от ЛА, но это вовсе не проблема!!! Время пролетает незаметно. Во- первых, новый удобный автомобиль, во- вторых, « живая энциклопедия- Влад» делает все, чтобы вы в пути не скучали, в- третьих, остановки по желанию, чтобы вы не испытывали дискомфорт. Мы вернулись на пару часов раньше, чем предполагали, посмотрев при этом все и даже больше, меняя маршрут по нашему желанию, чтобы посетить интересный городок Woodward. Я рекомендую не бояться многочасовых переездов, даже с маленькими детьми, чтобы открыть для себя новые места, оно того стоит, поверьте.

  • А
    Айнур
    24 июля 2023
    Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
    Экскурсию провел Владимир тк у Алексея сломалась машина. Владимир прекрасный рассказчик, знает много о Лос Анжделесе. У него есть своя
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    папка с историческими фактами. Время пролетело очень быстро. Много узнала о городе и становление его. Посетили все знаковые места. Вкусно покушали бургер в культовом месте. Показал все пригородные районы это Санта Моника и пляж Малибу. Увидели Китайский квартал, русский район, как живут хипстеры.

Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. История города Ангелов: красочный Downtown
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  3. Влюбиться в Лос-Анджелес
  4. Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
  5. Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Голливудская аллея славы
  3. Голливуд
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в июне 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 210 до 1 090 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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