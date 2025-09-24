Этот увлекательный и насыщенный тур не оставит равнодушным даже опытных путешественников! Вас ждет незабываемое путешествие вдоль живописного побережья Тихого океана по самому красивому шоссе США – знаменитому шоссе 1, а также остановки в самых интересных и колоритных местах, невероятные виды, вкусная еда и настоящие калифорнийские вина.

Время начала: 09:00

Описание тура

Тур Лос-Анджелес — Сан-Франциско

Погрузитесь в атмосферу Калифорнии с захватывающим туром из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Ваше путешествие начнется с утреннего выезда из солнечного Лос-Анджелеса.

День 1: Лос-Анджелес — Санта-Барбара — Солванг — Сан-Симеон

Санта-Барбара: здесь вы сможете насладиться историческим центром города, сделать остановку у здания городского суда, выполненного в испанском колониальном стиле. С его обзорной площадки откроется потрясающий вид на город.

Прогулка по элегантной улице Стейт, ведущей к знаменитой пристани «Стернс», с ее историей, насчитывающей более 130 лет.

Долина Санта-Инез: отправляйтесь в винодельни, известные своими великолепными калифорнийскими винами. Дегустация произведет впечатление!

Солванг: маленькая данская деревня, основанная в 1911 году, перенесет вас в другую культуру. Прогуляйтесь по улицам, насладитесь датскими кондитерскими и сувенирами.

Ночь вы проведете в Сан-Симеоне, готовясь к следующему дню наполненному новыми открытиями.

День 2: Сан-Симеон — Биг-Сур — Монтерей — Сан-Франциско

Утром вы отправитесь из Сан-Симеона, и впереди вас ждет невероятная дорога через Биг-Сур. Это участок шоссе № 1, известный своей живописной природой и потрясающими видами.

Биг-Сур: вы сможете любоваться первозданной красотой этих мест, остановившись для фотографий с живописными ракурсами.

Монтерей: прибытие в этот исторически значимый город, где вы сможете прогуляться по знаменитому «консервному ряду» и отведать свежие морепродукты, прямо на берегу океана.

Вечером вы достигнете Сан-Франциско, завершив это увлекательное путешествие, полное впечатлений и неожиданных открытий.

Этот двухдневный тур оставит множество ярких воспоминаний, погружая вас в атмосферу удивительной Калифорнии!