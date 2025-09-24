Этот увлекательный и насыщенный тур не оставит равнодушным даже опытных путешественников! Вас ждет незабываемое путешествие вдоль живописного побережья Тихого океана по самому красивому шоссе США – знаменитому шоссе 1, а также остановки в самых интересных и колоритных местах, невероятные виды, вкусная еда и настоящие калифорнийские вина.
Описание тура
Тур Лос-Анджелес — Сан-Франциско
Погрузитесь в атмосферу Калифорнии с захватывающим туром из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Ваше путешествие начнется с утреннего выезда из солнечного Лос-Анджелеса.
День 1: Лос-Анджелес — Санта-Барбара — Солванг — Сан-Симеон
- Санта-Барбара: здесь вы сможете насладиться историческим центром города, сделать остановку у здания городского суда, выполненного в испанском колониальном стиле. С его обзорной площадки откроется потрясающий вид на город.
- Прогулка по элегантной улице Стейт, ведущей к знаменитой пристани «Стернс», с ее историей, насчитывающей более 130 лет.
- Долина Санта-Инез: отправляйтесь в винодельни, известные своими великолепными калифорнийскими винами. Дегустация произведет впечатление!
- Солванг: маленькая данская деревня, основанная в 1911 году, перенесет вас в другую культуру. Прогуляйтесь по улицам, насладитесь датскими кондитерскими и сувенирами.
Ночь вы проведете в Сан-Симеоне, готовясь к следующему дню наполненному новыми открытиями.
День 2: Сан-Симеон — Биг-Сур — Монтерей — Сан-Франциско
Утром вы отправитесь из Сан-Симеона, и впереди вас ждет невероятная дорога через Биг-Сур. Это участок шоссе № 1, известный своей живописной природой и потрясающими видами.
- Биг-Сур: вы сможете любоваться первозданной красотой этих мест, остановившись для фотографий с живописными ракурсами.
- Монтерей: прибытие в этот исторически значимый город, где вы сможете прогуляться по знаменитому «консервному ряду» и отведать свежие морепродукты, прямо на берегу океана.
Вечером вы достигнете Сан-Франциско, завершив это увлекательное путешествие, полное впечатлений и неожиданных открытий.
Этот двухдневный тур оставит множество ярких воспоминаний, погружая вас в атмосферу удивительной Калифорнии!
Every day at 9 am // Каждый день в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лос-Анджелес
- Санта-Барбара
- Солванг
- Долина Санта-Инез
- Сан-Симеон
- Биг Сур
- Кармэл
- Монтерей
- Сан-Франциско
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Отель
- Дегустации вина
- Билеты в замок Херста
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.