Описание тура
Вся Калифорния в одном туре! Знаменитый Лос-Анджелес с Голливудом и Беверли-Хиллс. Сан-Диего. Казино Лас-Вегаса,
Гранд Каньон. Долина Огня, Секвойя, Сан-Франциско. Монтерей и Кармель. Самая красивая дорога в мире Оушен драйв.
Датский Сольванг и испанская Санта-Барбара, пляжи Малибу Вы откроете самые настоящие жемчужины Запада Сша!
Программа тура по дням
Лос-Анджелес
Прилёт в Лос-Анджелес.
Самостоятельный трансфер в отель. Поселение в отель. Свободное время.
Ночь в отеле.
За дополнительную плату:
Индивидуальный трансфер в отель до 3-х человек. Цена 175 за машину.
Другие варианты машины под запрос.
Лос-Анджелес Сан-Диего
Обзорная экскурсия по Лос-Анджелесу.
Знакомство с Лос-Анджелесом центром мировой индустрии развлечений и самым большим городом штата Калифорния и всего западного побережья Сша!
Даунтаун Лос-Анджелеса, спорткомплекс Стейплс, музей музыкальной премии Эмми. Небоскрёб Us Bank. Фуникулер Angels Flight. Концертный Холл Уолта Диснея величайший шедевр современной архитектуры. Китайский и японский квартал. Исторический Эль Пуэбло и улица Ольвера.
Виды на Лос-Анджелес с Обсерватории Гриффита и виды на холмы со всемирно известной надписью Голливуд.
Район Голливуд, известная Аллея Звёзд, место присуждения Оскаров - Театр Долби, Китайский театр. Все звезды рока на Рок Волк! Лучшие сувениры и подарки из Лос-Анджелеса именно тут!
Место шопинга знаменитостей - улица Родео Драйв и отель Уилшир, в котором снимали фильм Красотка.
Респектабельный район Беверли Хилз с особняками знаменитостей. Дом Майкла Джексона.
Проезд вдоль живописных пляжей Санта-Моники с остановками у самых красивых мест для фотосессий и прогулки по пирсу. Район и одноименный пляж Венеция и Марина-Дель-Рей.
Переезд в пригород Сан-Диего. Ночь в отеле.
Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):
1. Посещение центра Гетти (1-1,5 часа). Цена 65 за одного человека.
Это музейный комплекс с известным садом кактусов и видами на Лос-Анджелес, открытый в 90-тые магнатом Полом Гетти на основании личной коллекции всемирно известных произведений искусств.
Сан-Диего Лас-Вегас
Обзорная экскурсия по Сан-Диего.
Сан-Диего - это место, в котором родилась Калифорния! Именно на эти территории в 16 ст. прибыли первые европейцы. Это город с богатым испано-мексиканским наследием, с оригинальной проевропейской архитектурой. В Сан-Диего расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота Сша.
Выставка Морского музея Сан-Диего как со старых, реальных суден, так и с исторически восстановленных моделей кораблей, на одном из которых Христофор Колумб открыл Америку, а так же парусник Индиана-Стар.
Изюминка набережной- авианосец Uss Midway. Он является самым большим в мире авианосцем, имеющим длину почти 300 метров и с открытым доступом для гражданских лиц.
Исторический район города, улица Газовых фонарей. Яркий и запоминающийся музейно-выставочный комплекс Бальбоа Парк.
Остров Коронадо, на котором находится одноименный, с богатой историей отель Коронадо. В этом отеле происходили съёмки популярного фильма В джазе только девушки.
Прогулка вдоль тихоокеанского пляжа с возможностью покупаться в самом тихом океане
Переезд в Лас-Вегас. Поселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.
Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость): Посещение самого большого в мире авианосца Uss Midway (почти 300 м в длину), который доступен к свободному просмотру. Цена 95 на одного человека с входным билетом (1 час).
Лас-Вегас Плотина Гувера Гранд Каньон
Экскурсия на Гранд Каньон со Скайвок, проезд Плотины Гувера.
По пути на Гранд Каньон проезд вблизи Плотины Гувера.
Плотина была построена в 30-тые годы 20 ст. и она обеспечила регуляцию водных потоков реки Колорадо, а также производит электроэнергию водные ресурсы жителей 3-х штатов Невады, Аризоны и Калифорнии.
Проезд вдоль поселений коренных народов, племени Хуалапаи.
Остановка на фотосессию у кактусов Джошуа Три.
Экскурсия на Гранд Каньон впечатляющие виды, гигантский геологический феномен, опрокинутая миля вглубь Земли. Прогулка по Скайвок.
Обзорная экскурсия по вечернему Лас-Вегасу.
Лас-Вегас - крупнейший мировой центр развлечений и игрового бизнеса! Законодатель моды и трендов в сфере развлечений с самыми большими и знаменитыми отелями-казино, концертами, шоу и аттракционами!
Даунтаун Лас-Вегаса с улицей самых первых казино - Фримонт стрит.
Улица Стрип с казино Белладжио, Венеция, Цезарь, Париж, Мираж, Нью-Йорк, Луксор, Мандалай Бай. Уникальное вечернее световое шоу танцующих фонтанов возле казино Белладжио! Извержение вулкана возле казино Мираж. Покаемся по венецианским каналам в отеле-казино Венеция! Самостоятельное посещение отелей-казиноили просто игра в казино!:-)
Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):
1. Посещение Плотины Гувера (1 час). Цена: 65 за одного.
2. Полет на вертолете над Гранд Каньоном и прогулка на кораблике по реке Колорадо
внутри каньона (1-1.5 часа). Цена: 355 за одного.
3. Полет на вертолете над ночным Лас-Вегасом (до 15 мин полет, 2,5 часа). Цена: 275 за одного.
4. Посещение знаменитых шоу от Cirque du Soleil в отелях-казино Лас-Вегаса.
Цена: 250.
В стоимость входит трансфер в одну сторону на представление.
5. Посещение шоу в Супер новом и интерактивном театре Сфера. Глаз Бога в Лас-Вегасе!
Новинка!
Цена: Боковые - 185, Центр - 285. В стоимость входит трансфер в одну сторону на представление.
Лас-Вегас Долина Огня Калико Бейкерсфилд
Посещение Государственно парка штата Невада Долина Огня.
Долина Огня - это впечатляющий природный парк, известен своими ярко-красными песчаниками, которым более 150 миллионов лет. Они сформировались в результате отложений древних песчаных дюн, которые со временем уплотнились и превратились в камень. Из-за этих красных скал долина выглядит как охваченная пламенем, особенно при закате или восходе солнца.
В долине увидим скалу Арку, скалу Слон, Огненную волну, Скалу Голова индейца и с большой вероятностью стада горных козлов и ящериц.
Переезд в город Бейкерсфилд. Ночь в отеле.
Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):
1. Посещение затерянного в пустыне Мохаве города-призрак Калико (1 час). 95 за одного человека.
Город был основан шахтерами в 80 годы 19 ст. Располагался рядом с шахтами по добыче в местных горах залежей серебра. Cо временем залежи серебра истощились и город был покинут жителями.
Сейчас это место есть одной из ярких туристических достопримечательностей запада Сша и показывает практически не тронутою временем архитектуру и уклад жизни американцев конца 19 ст.
Бейкерсфилд Нп Секвойя Фресно Сан-Хосе
Проезд регионов добычи нефти Калифорнии. Фруктовые сады виноградники Долины Калифорнии. Посещение искусственного озера Кавеах на одноименной реке.
Посещение Национального парк Секвойя, расположенный на склонах Хребта Сьерра-Невада и являющемся вторым по времени основания национальным парком в Сша после Йеллоустонского национального парка.
Основной достопримечательностью парка являются гигантские секвойи, которые считаются одними из самых больших и старых деревьев на планете. Река Кавеах, скала Моро Рок огромный гранитный монолит, на вершину которого можно подняться по вырубленным в камне ступеням. Дерево Генерала Шермана - это самое большое дерево в мире по объему древесины. Его высота составляет около 83 метров, а его возраст оценивается в 2300-2700 лет.
Остановка на смотровой площадке Кингс Каньона.
Переезд и ужин в городе Фресно. Переезд в пригород Сан-Хосе. Ночь в отеле.
Сан-Хосе Кремниевая Долина Стэнфорд Сан-Франци
Проезд через Сан-Хосе в Кремниевую Долину. Именно Сан-Хосе стал прародителем нынешней славы этого высокотехнологичного места. И сейчас в Сан-Хосе больше всего миллионеров и больше всего миллиардеров в Соединенных Штатах на душу населения. Это город, в котором больше всего в Сша домов стоимостью более 1 млн. к общему числу недвижимости в отдельном городе.
Посещение Кремниевой Долины.
Проезд через офисные кампусы всемирно известных It-компаний с посещением визитор-центров Google и Apple.
Переезд в Стэнфорд. Посещение самого знаменитого и престижного на западе Сша Стэнфордского Университета. Прогулка по территории университета, Овал, башня Гувера,Мемориальная Часовня, знакомство с работами Родена.
Обзорная экскурсия по Сан-Франциско.
Знаменитый парк и мост Золотые Ворота, район Рыбацкая пристань c лежбищем морских Львов, Даунтаун города с площадью Юнион-Сквер и Сити-Холл, суперсовременный Собор св. Марии, колоритный Чайнатаун, изысканный Японский Центр, Раскрашенные Дамы выразительный ряд викторианских домов, радужный район Кастро.
Небоскреб Трансамерика Пирамид. Самая крутая и извилистая Ломбард стрит, и в ясную погоду панорама на город с вершин Твин Пикс.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.
Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):
1. Прогулка на кораблике по водам залива Сан-Франциско к острову с тюрьмой Алькатрас, в которой
провел свои последние годы жизни Аль-Капоне (2-2.5 часа). Цена: 115 за одного человека.
Сан-Хосе Монтерей Кармель Биг Сур, Дорога 1
Переезд в Монтерей.
Обзорная экскурсия по Монтерей.
Этот город имеет большое испанское наследие, так как это бывшая столица Новой Испании, которая существовала на нынешних территориях Калифорнии до того, как они отошли во владение Сша.
Набережная с уникальным океанариумом, туристические зоны Консервный ряд и Рыбацкая пристань.
Переезд в Кармель.
Обзорная экскурсия по Кармель.
Кармель - это уютный городок для спокойного и уравновешенного времяпровождения и потому этот город еще называют городом художников. Здесь просто умопомрачительные виды океана и береговой линии, с маленькими и уютными бухточками, пляж с белым песком… А также красивые, просто игрушечные домики с печными трубами и панорамными окнами на виды океана.
Посещение природного заповедника Поинт Лобос покажет, насколько богатым и разнообразным есть мир флоры и фауны в этом регионе!
Проезд с остановками для фотосессии по Дороге 1.
Это самая красивая и впечатляющая дорога в Сша! Именно тут по-настоящему раскроется вся красота береговой линии западного побережья Сша! Бухты, Скалы, лежбища морских львов, уникальные деревья, растения и туманы
Переезд в пригород Сольванг. Ночь в отеле.
Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):
1. Посещение Океанариума в Заливе Монтерей! (1 час).
Цена 115 за одного человека.
Один из крупнейших океанариумов в мире. Более чем 600 видов обитателей — скаты, морские звёзды, медузы, тунцы, акулы, морские коньки и другие морские животные. Морская вода в океанариум поступает непосредственно из залива Монтерей. В год океанариум посещают около 2-х миллионов человек.
2. Посещение региона виноделия и города Пасо Роблес (1 час). Цена 125 c включенной оплатой дегустации вин. Дегустация калифорнийских вин в городе Пасо Роблес в одной из дегустационных комнат от винодельни. В этом регионе уже более 100 лет располагаются около ста виноделен с лучшими сортами белых и красных калифорнийских вин.
Сольванг Санта-Барбара Малибу Лос-Анджелес
Посещение городка Сольванг - датская столица запада Америки.
Прогулка среди сказочных северо-европейских зданий. Полностью воссоздана архитектура датского городка, рестораны и пивные с крафтовым пивом, местные мануфактуры и сувенирные лавки.
Переезд в знаменитый город по одноименному сериалу Санта Барбара маленькая частичка Испании на западе Сша. Испано-мавританская архитектура белокаменных вилл и коттеджей, набережная с высокими и стройными королевскими пальмами. Прогулка по пирсу и набережной.
Обед в очень вкусном мексиканском ресторане в городе Санта-Барба!
Проезд по знаменитому своими пляжами тихоокеанскому городку Малибу. Фотосессия с видами пляжей.
Переезд в Лос-Анджелес. Окончание экскурсионного обслуживания в пределах 17:00 Аэропорт Lax.
Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость):
1. Посещение Страусиной фермы (1 час). Цена 75 за одного человека.
Экзотические птицы на западе Сша. Возможность покормить страуса и приобрести оригинальные сувениры.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Полное экскурсионное обслуживание в туре с русскоязычным гидом согласно программы тура
- Проживание в отелях выбранного класса
- В некоторых отелях могут быть включены континентальные завтраки на базе отеля
- Вода в транспорте на период тура
Что не входит в цену
- Международные и внутренние перелёты, багаж
- Обязательная медицинская страховка
- Питание и личные расходы в туре
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты на туристические объекты
- В некоторых отелях могут запросить оплату тур. сбора или резорт-фи
- Чаевые гида и водителя
О чём нужно знать до поездки
Постоянные скидки для клиентов при бронировании туров:
1. Раннее бронирование:
- 5% - При бронировании тура за 6 месяцев до даты начала тура и при внесённой предоплате в размере не менее 50% от стоимости забронированного тура.
- 3% - При бронировании тура за 3 месяцев до даты начала тура и при внесённой предоплате в размере не менее 50% от стоимости забронированного тура.
2. Постоянным клиентам:
- 3% Повторное участие в туре на протяжении 2-х лет от даты начала предыдущего тура.
Участие в однодневных экскурсиях не учитывается.
3. Групп-лидерам и промоутерам:
- 5% за каждого туриста который с Вами же путешествует в этом же туре.
Скидка не распространяется на членов семьи!
- 100% скидка на участие в туре, если турист приводит с собой группу 9 человек в этот же тур!
Скидки суммируются!
Пожелания к путешественнику
Наличие желания путешествовать и хорошее настроение!:-)
Визы
Туристы могут посетить наш тур только при наличии визы в Сша