3 день

Сан-Диего Лас-Вегас

Обзорная экскурсия по Сан-Диего.

Сан-Диего - это место, в котором родилась Калифорния! Именно на эти территории в 16 ст. прибыли первые европейцы. Это город с богатым испано-мексиканским наследием, с оригинальной проевропейской архитектурой. В Сан-Диего расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота Сша.

Выставка Морского музея Сан-Диего как со старых, реальных суден, так и с исторически восстановленных моделей кораблей, на одном из которых Христофор Колумб открыл Америку, а так же парусник Индиана-Стар.

Изюминка набережной- авианосец Uss Midway. Он является самым большим в мире авианосцем, имеющим длину почти 300 метров и с открытым доступом для гражданских лиц.

Исторический район города, улица Газовых фонарей. Яркий и запоминающийся музейно-выставочный комплекс Бальбоа Парк.

Остров Коронадо, на котором находится одноименный, с богатой историей отель Коронадо. В этом отеле происходили съёмки популярного фильма В джазе только девушки.

Прогулка вдоль тихоокеанского пляжа с возможностью покупаться в самом тихом океане

Переезд в Лас-Вегас. Поселение в отель. Свободное время. Ночь в отеле.

Экскурсии и активити за дополнительную плату (входные билеты включены в стоимость): Посещение самого большого в мире авианосца Uss Midway (почти 300 м в длину), который доступен к свободному просмотру. Цена 95 на одного человека с входным билетом (1 час).

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086