Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Ваша обзорная экскурсия ⛳ начнется с посещения самой знаменитой туристической улицы города Орландо — International Drive, спроектированной и построенной архитекторами специально для туристов и гостей города. Проезжая мимо парков 🌳 Discovery Cove, Sea World, известных водных парков Aquatica, Wet’n Wild, величина и разнообразие водных горок и аттракционов 🎡 в парках поразит Ваше воображение, а гид расскажет Вам всю необходимую информацию и некоторые интересные факты. Вас ждет знакомство с известным музеем Believe it or not, комплексом интерактивных аттракционов Wonder Works. Далее Вы познакомитесь с одним из самых больших в мире выставочных центров для проведения семинаров, конгрессов и выставок — Orange County Convention Center. Далее состоится знакомство с одним из прогулочных мест, площадь Point of Orlando, где сосредоточено множество различных шоу, ресторанов, магазинов, кинотеатров и дискотек. Проезд по основной связующей высокоскоростной дороге I-4 откроет вам необыкновенные виды на красоты нашего дивного города, включая спортивный комплекс Amway Arena, Огромный комплекс парков Universal Studios, а также вечерний прогулочный городок City Walk. Вы направляетесь в сердце города, для посещения исторической части и бизнес центра Орландо. Проедете по улице Church Street Station, напоминающей декорации из известных вестернов; загляните на историческое озеро Iola, с которым связана легенда происхождения самого города, познакомитесь с необыкновенной архитектурой небоскребов центра города, а также проедете по главной улице города Orange Ave. По завершению экскурсии 🧭 вы окажетесь в Центре Мира Диснея — Downtown Disney, где вы прогуляетесь 👣 по улочкам Мира Сказок и покатаетесь на забавных лодочках по главному озеру. Осмотр живописных мест: Rain Forest Cafe кафе-ресторан и T-Rex кафе-ресторан, сделаный в виде джунглей с целым миром животных, управляемых компьютерами; Pleasure Island- центр ночных клубов, дискотек и шоу; многоэтажный центр компьютерных технологий и игр «Disney Quest»; House of Blues; Cirque du Soleil. Ваша 4-х часовая экскурсия пройдет по самым известным и интересным местам нашего города, где Вы увидите все прелести и диковинки Орландо, известного во всем мире как столица ⭐️ развлечений, а наши гиды с удовольствием помогут Вам сориентироваться в городе, а также спланировать ваш «активный отдых» при посещении развлекательных парков.