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Летим в Солт Сейнт Мери

Как добраться до Солт Сейнта Мери на самолёте

В Солт Сейнте Мери 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chippewa County Airport» вам не избежать

Список аэропортов Солт Сейнта Мери

  1. Солт Сейнт Мери CIU
    Chippewa County Airport
  2. Kincheloe AFB INRне гражданский
    Kincheloe AFB

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