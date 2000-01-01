Поездка в США всегда связана с оформлением визы и страхового полиса. Почему важно приобрести страховку и где её купить? На какие нюансы американской страховки стоит обратить внимание? Что делать, если страховой случай на территории страны наступил? В статье рассмотрены типичные вопросы, связанные с американской страховкой.

Обязательна ли страховка для россиян?

Для граждан РФ визит за границу обязательно сопровождается страховым договором. В в случае отсутствия полиса могут не пропустить на таможне либо выписать крупный штраф по прибытии. Цены на медицинскую помощь в США высоки, рекомендуется заранее позаботиться о наличии полиса. Он поможет сохранить финансовую стабильность за границей.

Какая страховка нужна для визы США?

Для визита необходимо иметь туристический страховой полис с суммой покрытия расходов в объеме от 50 тысяч долларов. Ввиду крайне дорогого лечения страхование обойдется недешево. Всех интересует, сколько стоит страховка для визита в США. Средняя стоимость страховых услуг – от 2-3 долларов за день пребывания.

Можно ли купить страховку от невылета?

Услуга доступна для туриста, указавшего эту опцию. Различные страховые компании будут готовы предложить сервис и застраховать от отмены выезда. При выборе необходимо указать стоимость вашей поездки, от неё будет зависеть страховая премия.

Хватит ли мне страховки от туроператора?

Традиционно разные туроператоры предлагают страховой минимум в составе программы. Однако опция включает ограниченное число услуг в медицинской отрасли – базовую помощь, без выбора вариантов лечения. Чаще всего услугами можно воспользоваться в государственных учреждениях. Возможны отказы, очереди и другие сложности. В частных клиниках, работающих с коммерческими полисами, проблем не должно возникнуть. Поэтому стоит оформить дополнительно к пакетной страховке – еще одну, расширенную.

Какие опасности ждут в стране?

В любой поездке всегда возможны риски для здоровья. Даже в благоустроенной и безопасной стране, как США, вероятны разные страховые случаи:

болезни инфекционного характера, отравления, недомогания;

травмы бытовые и спортивные, вследствие экстремальных занятий спортом, на прогулках и в походах;

криминальные случаи (преступность есть и в США);

ДТП на дорогах, аварийные ситуации;

происшествия в общественном транспорте, в такси, где оснащение может быть недостаточным;

отравление из-за некачественной воды или пищи (на предприятиях общепита реакция на местную еду может быть разной, качество тоже);

зубная боль, потребность в стоматологическом лечении.

Каким нюансам стоит уделить внимание при оформлении полиса для выезда в США и что стоит сразу застраховать?

При оформлении полиса стоит уделить внимание базовым опциям страхования и дополнительным, особенностям пребывания в стране. В Америке многих интересует изучение природных достопримечательностей, визит в заповедники, каньоны, леса и горные массивы.

Наиболее распространенные страховые случаи в США связаны со следующими видами активности:

Катание на лыжах (не только горных);

Поездки на любых видах транспорта (автомобиль в аренде, квадроцикл, мотоцикл и пр.);

Купание в океане и водоемах;

Дегустация местной кухни;

Употребление воды из-под крана;

Походы, хайкинг, выход в лес, горы;

Катание на животных: лошадях, пони и пр.

Что следует выделить в опциях страхового полиса?

Рекомендуем отметить услуги, которые пригодятся в большинстве случаев в любой поездке:

Страхование имущества и багажа;

Риск заболевания Covid-19 ;

; Отмена вылета на таможне либо по другим причинам;

Травмы как последствие занятиями активным видом спорта;

Несчастный случай любого типа (компенсация лечения);

Защита от рисков при беременности.

Какой тип страховки лучше выбрать?

Важный момент: не рекомендуется выбирать медицинскую страховку с франшизой. Также следует уделить внимание всем предлагаемым опциям – в них должны присутствовать необходимые вам варианты страхования.

В форме, заполняемой при покупке полиса, указывается возраст туриста, дата выезда и возвращения. Там же есть варианты компаний, которые предлагают страховые услуги – можно выбрать подходящую по стоимости.

Заполните форму с перечнем компаний и отметьте интересующий вас вариант. Функция сортировки по цене облегчит выбор – можно выстроить список от самых дешевых фирм к дорогим и наоборот.

Как действовать при наступлении страхового случая?

В случае любого происшествия вашим первым шагом должен быть звонок страховому агенту. Настоятельно рекомендуем записать номер, а лучше его запомнить (вдруг запись будет утеряна). Также стоит сообщить родственникам номер агента для связи, если самостоятельно из чужой страны будет сложно дозвониться.

Удобный вариант связи со страховой компанией – онлайн, через чат или приложение, мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram). Например, у банка Тинькофф, который предоставляет услуги туристического страхования, есть чат в банковском приложении.

Какие ошибки делают путешественники? По каким причинам компания не покрывает страховые риски?

Первая ошибка туриста – сообщить об употреблении алкоголя. Это веская причина отказа в страховом обслуживании. Сначала необходимо сообщить в ассистанс-службу о страховом случае, затем обращаться за лечением. В противном случае почти в 100% случаев ждет отказ в получении выплаты.

Какой уровень медицины в США?