Как добраться до Хартума на самолёте
В Хартуме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khartoum International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хартума
- Хартум KRTKhartoum International Airport
Самые дешёвые билеты в Хартум из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.03.2021
|из 🇸🇦Даммама
|10 187
|24ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|10 971
|1ч 45м
|27.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|12 808
|12ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|13 079
|12ч 45м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|13 211
|4ч 50м
|04.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|14 087
|11ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|14 812
|4ч 10м
|15.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|15 575
|3ч 55м
|21.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|16 578
|2ч 30м
|15.10.2020
|из 🇧🇭Манамы
|18 658
|10ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|20 566
|38ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Александрии
|21 576
|29ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|22 532
|23ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇸🇦Гураята
|22 569
|13ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|23 598
|28ч 25м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇮🇳Ахмадабада
|24 660
|28ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|25 179
|34ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|25 344
|20ч 50м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇶🇦Дохи
|25 415
|10ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|25 429
|21ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇵🇰Лахора
|25 508
|16ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|25 877
|17ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇶Багдада
|26 717
|25ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|26 820
|10ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|27 064
|18ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|27 751
|27ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|27 786
|16ч 10м (⇵2)
|31.03.2021
|из 🇮🇹Милана
|28 398
|11ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|29 119
|16ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|29 324
|35ч 20м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|29 832
|25ч 45м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|29 876
|13ч (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇰🇪Найроби
|29 921
|11ч 45м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|31 885
|28ч 30м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|32 323
|29ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|32 785
|46ч 30м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇳🇴Осло
|32 891
|20ч 55м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|32 898
|38ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|33 547
|40ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|34 034
|14ч 25м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|35 864
|24ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|36 886
|32ч 55м (⇵2)
|07.09.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|37 644
|32ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇩Нджамены
|38 758
|11ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|39 558
|18ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|40 507
|32ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|40 623
|23ч 45м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|41 219
|46ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|41 239
|43ч 45м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇧🇮Бужумбуры
|41 820
|11ч 5м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|42 060
|46ч 10м (⇵2)
|23.09.2021
|из 🇳🇬Кано
|42 144
|10ч 30м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|43 574
|22ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|44 036
|26ч 30м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|46 668
|32ч 25м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|52 552
|29ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|52 939
|19ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇬🇦Либревиля
|57 724
|21ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|57 920
|38ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|58 234
|28ч 15м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|58 486
|32ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|64 009
|22ч 25м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇺🇸Спокана
|67 974
|31ч 20м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|71 031
|38ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Линкольна
|75 418
|41ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|96 367
|48ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇺Сиднея
|114 702
|57ч 40м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|121 153
|45ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇪Аля-Айн
|124 419
|18ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хартума
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хартума, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Каир, Дубай, Стамбул и Джидда
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