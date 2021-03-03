Летим в Хартум

Как добраться до Хартума на самолёте

В Хартуме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khartoum International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хартума

  1. Хартум KRT
    Khartoum International Airport

Самые дешёвые билеты в Хартум из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.03.2021из 🇸🇦Даммама10 18724ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇦Джидды10 9711ч 45м
27.10.2020из 🇸🇦Абхи12 80812ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда13 07912ч 45м (⇵1)
29.10.2020из 🇴🇲Маската13 2114ч 50м
04.11.2020из 🇦🇪Дубая14 08711ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇦🇪Абу-Даби14 8124ч 10м
15.10.2020из 🇦🇪Шарджи15 5753ч 55м
21.11.2020из 🇪🇬Каира16 5782ч 30м
15.10.2020из 🇧🇭Манамы18 65810ч (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Хаиля20 56638ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇬Александрии21 57629ч (⇵1)
14.10.2020из 🇰🇼Кувейт22 53223ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇸🇦Гураята22 56913ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇹🇷Стамбула23 59828ч 25м (⇵1)
05.12.2020из 🇮🇳Ахмадабада24 66028ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇳Дели25 17934ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇱🇧Бейрута25 34420ч 50м (⇵1)
20.11.2020из 🇶🇦Дохи25 41510ч 15м (⇵1)
19.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы25 42921ч 25м (⇵1)
01.11.2020из 🇵🇰Лахора25 50816ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇳Мумбаи25 87717ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇶Багдада26 71725ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Москвы26 82010ч 5м (⇵1)
06.11.2020из 🇦🇹Вены27 06418ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама27 75127ч (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇪Брюсселя27 78616ч 10м (⇵2)
31.03.2021из 🇮🇹Милана28 39811ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Парижа29 11916ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇨🇾Ларнаки29 32435ч 20м (⇵2)
14.01.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа29 83225ч 45м (⇵2)
15.01.2021из 🇰🇿Алматы29 87613ч (⇵1)
20.12.2020из 🇰🇪Найроби29 92111ч 45м (⇵1)
01.01.2021из 🇨🇭Женевы31 88528ч 30м (⇵1)
03.11.2020из 🇬🇧Манчестера32 32329ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇧Лондона32 78546ч 30м (⇵2)
14.01.2021из 🇳🇴Осло32 89120ч 55м (⇵2)
25.10.2020из 🇦🇱Тираны32 89838ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇭Бангкока33 54740ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇸🇪Стокгольм34 03414ч 25м (⇵1)
15.02.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне35 86424ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Казани36 88632ч 55м (⇵2)
07.09.2021из 🇲🇩Кишинёва37 64432ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇩Нджамены38 75811ч 5м (⇵1)
27.10.2020из 🇨🇦Торонто39 55818ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура40 50732ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇰Копенгагена40 62323ч 45м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод41 21946ч 40м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Новосибирска41 23943ч 45м (⇵2)
15.12.2020из 🇧🇮Бужумбуры41 82011ч 5м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга42 06046ч 10м (⇵2)
23.09.2021из 🇳🇬Кано42 14410ч 30м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Вашингтона43 57422ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇳🇬Абуджи44 03626ч 30м (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка46 66832ч 25м (⇵1)
04.11.2020из 🇺🇸Сиэтла52 55229ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇸Чикаго52 93919ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇬🇦Либревиля57 72421ч (⇵1)
01.11.2020из 🇹🇯Душанбе57 92038ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити58 23428ч 15м (⇵2)
06.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу58 48632ч 50м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Балтимора64 00922ч 25м (⇵2)
23.12.2020из 🇺🇸Спокана67 97431ч 20м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса71 03138ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇸Линкольна75 41841ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇸Эверетт96 36748ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇺Сиднея114 70257ч 40м (⇵2)
12.12.2020из 🇺🇸Онтарио121 15345ч (⇵2)
25.10.2020из 🇦🇪Аля-Айн124 41918ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хартума, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Каир, Дубай, Стамбул и Джидда

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Хартума