Полезная информация о Судане
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Флаг Судана
|Название
|Судан
|Эмодзи флаг
|🇸🇩
|Полное название
|Республика Судан
|По-английски
|Sudan
|Столица
|Хартум
|Города
|Список городов
|Валюта
|Суданский фунт
|Площадь
|1 886 068 км²
|Население
|41 176 000 чел.
|Телефонный код
|+249
|Код ISO
|SD
|Основной домен
|.SD
|Соседние страны
|🇪🇬 Египет🇱🇾 Ливия🇨🇫 ЦАР🇹🇩 Чад🇪🇷 Эритрея🇪🇹 Эфиопия🇸🇸 Южный Судан
Где находится Судан на карте
Судан