Всё о Судане

Полезная информация о Судане

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Флаг Судана
Флаг Судана
НазваниеСудан
Эмодзи флаг🇸🇩
Полное названиеРеспублика Судан
По-английскиSudan
СтолицаХартум
ГородаСписок городов
ВалютаСуданский фунт
Площадь1 886 068 км²
Население41 176 000 чел.
Телефонный код+249
Код ISOSD
Основной домен.SD
Соседние страны🇪🇬 Египет🇱🇾 Ливия🇨🇫 ЦАР🇹🇩 Чад🇪🇷 Эритрея🇪🇹 Эфиопия🇸🇸 Южный Судан

Где находится Судан на карте

Судан фото страны
Судан

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