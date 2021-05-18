Всё о Хартуме

Полезная информация о Хартуме

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Местное время в Хартуме
23:5446
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇩 Судан
Название городаХартум
По-английскиKhartoum
Это столицаХартум является столицей Судана
Население города1 974 647 чел.
АэропортХартум KRT
Часовой поясAfrica/Khartoum
Средняя высота381 м. от уровня моря

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Хартум

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