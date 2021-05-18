Полезная информация о Хартуме
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Местное время в Хартуме
23:5446
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇩 Судан
|Название города
|Хартум
|По-английски
|Khartoum
|Это столица
|Хартум является столицей Судана
|Население города
|1 974 647 чел.
|Аэропорт
|Хартум KRT
|Часовой пояс
|Africa/Khartoum
|Средняя высота
|381 м. от уровня моря
Где находится Хартум на карте
Хартум
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