Королевский Чианграй: сокровища, храмы и легенды Ланна

Пройти по следам древних правителей и открыть сокровища северного Таиланда
Это комфортная обзорная экскурсия по древнему городу. Вы увидите знаковые храмы Чианграя и узнаете историю королевства Ланна. Попадёте в редкий частный музей, куда не доезжают экскурсионные автобусы.

Познакомитесь с символикой часовой башни и завершите маршрут в эффектном храмовом комплексе с панорамными видами.
Описание экскурсии

9:00 — Белый храм (Wat Rong Khun)

Вы увидите самый известный храм Таиланда. Узнаете, почему он до сих пор строится, чем отличается от классических тайских храмов и какие смыслы заложены в его деталях.

11:00 — Синий храм (Wat Rong Suea Ten)

На контрасте с Белым храмом его отличают насыщенный цвет и редкие элементы интерьера. Вы услышите об истории здания и его символике.

12:00 — частный музей королевского наследия

Вы погрузитесь в атмосферу северных королевств и знати. Изучите древние артефакты и поймёте, как жила элита региона и какие ценности сохраняются здесь до сих пор.

13:30 — часовая башня Чианграй и обед в ресторане

Вы познакомитесь с одним из главных символов города, который создал тот же мастер, что и Белый храм. Гид объяснит, какие смыслы зашифрованы в архитектуре башни и почему она стала визитной карточкой Чианграя.

14:30 — памятник королю Менграю

Вы узнаете историю рождения Чианграя и королевства Ланна, а также выясните, почему эта скульптура имеет особое значение для тайцев севера страны.

15:30 — Красный храм Чианграй (Wat Huay Pla Kang)

Финальная точка маршрута — впечатляющий храмовый комплекс с гигантской статуей богини Гуань Инь и панорамными видами. Здесь вы почувствуете масштаб и спокойствие.

17:00 — возвращение в отель

Дополнительная вечерняя опция (по желанию):

19:30 — выезд из отеля в ночной город
20:00 — часовая башня Чианграй и светомузыкальное шоу: золото, музыка, гимн, ритм и архитектура в едином спектакле
21:00 — Белый храм в тишине и мягком свете. Ночная подсветка подчёркивает символы и линии храма, создавая ощущение покоя и завершённости путешествия

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле и входные билеты
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются питание и напитки
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианграе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 761 туриста
Я — автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Я и мои коллеги открываем страну так, как её показывают только избранным. Наши экскурсии охватывают Таиланд от
Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников. С нами вы увидите Таиланд глазами людей, для которых он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.

от $500 за человека