Это комфортная обзорная экскурсия по древнему городу. Вы увидите знаковые храмы Чианграя и узнаете историю королевства Ланна. Попадёте в редкий частный музей, куда не доезжают экскурсионные автобусы. Познакомитесь с символикой часовой башни и завершите маршрут в эффектном храмовом комплексе с панорамными видами.

Описание экскурсии

9:00 — Белый храм (Wat Rong Khun)

Вы увидите самый известный храм Таиланда. Узнаете, почему он до сих пор строится, чем отличается от классических тайских храмов и какие смыслы заложены в его деталях.

11:00 — Синий храм (Wat Rong Suea Ten)

На контрасте с Белым храмом его отличают насыщенный цвет и редкие элементы интерьера. Вы услышите об истории здания и его символике.

12:00 — частный музей королевского наследия

Вы погрузитесь в атмосферу северных королевств и знати. Изучите древние артефакты и поймёте, как жила элита региона и какие ценности сохраняются здесь до сих пор.

13:30 — часовая башня Чианграй и обед в ресторане

Вы познакомитесь с одним из главных символов города, который создал тот же мастер, что и Белый храм. Гид объяснит, какие смыслы зашифрованы в архитектуре башни и почему она стала визитной карточкой Чианграя.

14:30 — памятник королю Менграю

Вы узнаете историю рождения Чианграя и королевства Ланна, а также выясните, почему эта скульптура имеет особое значение для тайцев севера страны.

15:30 — Красный храм Чианграй (Wat Huay Pla Kang)

Финальная точка маршрута — впечатляющий храмовый комплекс с гигантской статуей богини Гуань Инь и панорамными видами. Здесь вы почувствуете масштаб и спокойствие.

17:00 — возвращение в отель

Дополнительная вечерняя опция (по желанию):

19:30 — выезд из отеля в ночной город

20:00 — часовая башня Чианграй и светомузыкальное шоу: золото, музыка, гимн, ритм и архитектура в едином спектакле

21:00 — Белый храм в тишине и мягком свете. Ночная подсветка подчёркивает символы и линии храма, создавая ощущение покоя и завершённости путешествия

Организационные детали