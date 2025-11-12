Продолжим в Лаосе: вдоль и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Программа тура по дням
Закат в храмовом комплексе Чианграя (Таиланд)
Встретимся в Чианграе и после заселения в отель начнём наше большое путешествие по Юго-Восточной Азии. Проводим закат у комплекса Ват Hyua Pla Kang, одного из красивейших мест города. Осмотрим главный храм, белоснежную статую китайской богини милосердия Гуаньинь и пагоду, внутри которой можно подняться наверх и полюбоваться окрестностями.
Белый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщин
Начнём день с посещения Белого храма (Ват Ронг Кхун), жемчужины религиозной архитектуры Таиланда. Его здания инкрустированы стеклянными и зеркальными мозаиками, отражающими свет и создавая ауру сияния. Декор пропитан символизмом: человеческие соблазны и вредные привычки представлены в облике уродливых голов, ад — в виде рук грешников, а после статуй стражников и моста Просветления гости попадают в аналог рая — главное святилище с изваянием Будды.
Следующий пункт — Храм танцующего тигра. Это красочное место, поражающее красотой и нетипичным для Северного Таиланда сочетанием цветов, с которым связана интересная легенда.
Съездим в деревню племени Карен, где живут длинношеие женщины. Так их прозвали из-за традиции носить металлические кольца на шее, передаваемой из поколения в поколение.
Сегодня и завтра ночуем в Чиангмае.
Храм Пра Тат Дой Кхам, Старый город Чиангмай, праздничный ужин
Сегодня познакомимся с Чиангмаем — древней столицей королевства Ланна. Поднимемся на вершину холма, чтобы полюбоваться храмом Пра Тат Дой Кхам и видами. Пройдём внутрь старых городских стен и исследуем древние монастыри и святилища. А вечером все вместе соберёмся за ужином, чтобы отпраздновать прошедший Новый год.
Ночной рынок в Луангпхабанге (Лаос)
Утром попрощаемся с Таиландом и улетим в Лаос. На пару ночей остановимся в Луангпхабанге. Заселившись в отель, отправимся в по-настоящему аутентичное место, далёкое от популярных достопримечательностей. Это улица, которая по ночам превращается в рынок для местных, где можно по низким ценам приобрести изделия ручной работы, сувениры и многое другое.
Шествие монахов, гора Пу Си, Национальный музей, храмы Ват Сиентон и Пак У, деревня Бан Сангхай, слоновий питомник
Весь день посвятим Луангпхабангу и окрестностям. Это древняя столица Лаоса, объект ЮНЕСКО, культурный и религиозный центр страны, которому более 2000 лет, — целый музей под открытым небом.
Встанем пораньше, чтобы понаблюдать за шествием босых монахов в оранжевых одеждах — этот ритуал проводится на рассвете уже не первый век. Поднимемся на гору Пу Си, являющуюся священной. На вершине находится религиозный комплекс Чом Си, а на склонах разбросаны полуразрушенные храмы. А ещё отсюда открываются красивые виды на город и могучую реку Меконг.
Спустившись, пройдём по улочкам, пропитанным французским шармом, рассмотрим элегантные особняки колониального периода. Посетим бывший Королевский дворец, который сейчас занимает Национальный музей. Увидим и один из самых почитаемых монастырей города, древнейшую здесь постройку, место коронации монархов и государственных торжеств — Ват Сиентон.
Потом на лодке мы проследуем по Меконгу к комплексу Пак У. Это священные пещеры, в которых местные поклонялись духам до прихода в Лаос буддизма. Сейчас же тут находятся более 4000 лакированных и позолоченных статуй Будды, оставленных паломниками.
По пути также остановимся в деревне Бан Сангхай, известной керамикой и напитком лао-лао из ферментированного клейкого риса. Финальный пункт на сегодня — слоновий питомник, где с очаровательными гигантами можно искупаться.
Нацпарк «Куанг Си», деревня хмонгов, фермы
Движемся дальше. Начнём утро с поездки в национальный парк «Куанг Си». По тропкам сквозь джунгли проберёмся к впечатляющим водопадам, сможем искупаться в природных бассейнах с бирюзовой водой, сходим в Центр реабилитации малайских медведей, в котором животных спасают от браконьеров.
Заедем в деревню племени хмонг, чтобы познакомиться с их жизнью и бытом. Побываем на фермах, где изготавливают мороженое из молока буйволицы и кофе копи-лювак.
Сегодня и завтра ночуем в столице Лаоса — Вьентьяне.
Храмы Хо Пра Кео и Ват Сисакет, реплика Триумфальной арки, ступа Тат Луанг, парк скульптур
Целый день проведём в столице. Отправная точка на сегодня — бывший королевский храм Хо Пра Кео. Далее осмотрим святилище Ват Сисакет и копию парижской Триумфальной арки, со смотровой площадки полюбуемся городом и Президентским дворцом. Посетим самое почитаемое место Вьентьяна — золотую ступу Тат Луанг. Завершающей локацией будет «Будда-парк», в котором собраны статуи, изображающие основных божеств буддизма и индуизма, мифических персонажей и героев национальных легенд.
Свободный день в Сиемреапе (Камбоджа)
Наконец, летим в третью страну нашего путешествия — Камбоджу. Наш последний отель находится в Сиемреапе, куда едут ради впечатляющих руин Кхмерской империи — Ангкора. На сегодня ничего не планируем и набираемся сил перед финальными активностями.
Ангкор-Тхом и Ангкор-Ват, террасы, храмы, места киносъёмок
Отправимся в Ангкор пораньше, чтобы застать древний город в туманной дымке и лучах восходящего солнца. Спешить не будем и потратим на осмотр комплекса 2 дня.
Начнём с Южных ворот Ангкор-Тхома и храма Байон. Прогуляемся по Слоновой террасе, поговорим о происхождении названия террасы Прокажённого короля. Полюбуемся храмом Та Пром, поглощённым джунглями, и обойдём площадки, где снимали голливудские блокбастеры «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Трансформеры» и другие фильмы. А затем до заката будем бродить по Ангкор-Вату, всё больше погружаясь в далёкое прошлое — во времена величия древних кхмеров.
Большой круг храмов Ангкора, вьетнамская деревня на воде
Продолжим исследовать Ангкор и отправимся по популярному маршруту — Большому кругу. Увидим множество храмов с характерной архитектурой и изваяниями — Преах Хан, Неак Поан, Та Сом, Ме Бун, Пре Руп.
Финальным аккордом наших приключений станет озеро Тонлесап, заселённое вьетнамскими беженцами. Они живут прямо на воде, где строят не только дома, но и храмы, школы, магазины, кафе. Проследуем между постройками на лодке и понаблюдаем за этой удивительной формой быта.
Возвращение домой
На этом наши азиатские приключения завершены. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$2650
|1-местное размещение
|$3100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от аэропорта в 1-й день
- Все трансферы по маршруту, включая перелёты
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Чианграй и обратно в ваш город из Сиемреапа
- Трансфер к аэропорту в 11-й день
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $450
- Медицинская страховка
- Камбоджийская виза