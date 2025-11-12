Начнём день с посещения Белого храма (Ват Ронг Кхун), жемчужины религиозной архитектуры Таиланда. Его здания инкрустированы стеклянными и зеркальными мозаиками, отражающими свет и создавая ауру сияния. Декор пропитан символизмом: человеческие соблазны и вредные привычки представлены в облике уродливых голов, ад — в виде рук грешников, а после статуй стражников и моста Просветления гости попадают в аналог рая — главное святилище с изваянием Будды.

Следующий пункт — Храм танцующего тигра. Это красочное место, поражающее красотой и нетипичным для Северного Таиланда сочетанием цветов, с которым связана интересная легенда.

Съездим в деревню племени Карен, где живут длинношеие женщины. Так их прозвали из-за традиции носить металлические кольца на шее, передаваемой из поколения в поколение.

Сегодня и завтра ночуем в Чиангмае.