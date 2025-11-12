Мои заказы

Большое азиатское этнопутешествие: Таиланд, Лаос, Камбоджа

Обойти древние храмы, познакомиться с длинношеими женщинами и хмонгами, посетить деревню на воде
Сделайте себе незабываемый новогодний подарок — начните 2026 год с невероятной поездки по Юго-Восточной Азии! Мы встретимся в Таиланде и полюбуемся филигранными храмами Чианграя и Чиангмая.

Продолжим в Лаосе: вдоль и
поперёк изучим Луангпхабанг и Вьентьян, отдохнём в невероятно красивом нацпарке «Куанг Си», сможем подержать за хобот слонов в питомнике.

Завершим отпуск в Камбодже, где нашей основной целью будут руины Кхмерской империи — впечатляющий Ангкор.

Во всех трёх странах мы будем не только исследовать достопримечательности, но и погружаться в культуры: побываем в деревнях длинношеих женщин и хмонгов, понаблюдаем за рассветным шествием буддийских монахов и узнаем, как вьетнамские беженцы живут прямо на озере.

По всему маршруту мы забронировали уютные 4-звёздочные отели с бассейном, чтобы вы могли как следует расслабиться и восстановить силы после насыщенных экскурсий.

Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Закат в храмовом комплексе Чианграя (Таиланд)

Встретимся в Чианграе и после заселения в отель начнём наше большое путешествие по Юго-Восточной Азии. Проводим закат у комплекса Ват Hyua Pla Kang, одного из красивейших мест города. Осмотрим главный храм, белоснежную статую китайской богини милосердия Гуаньинь и пагоду, внутри которой можно подняться наверх и полюбоваться окрестностями.

Закат в храмовом комплексе Чианграя (Таиланд)Закат в храмовом комплексе Чианграя (Таиланд)Закат в храмовом комплексе Чианграя (Таиланд)
2 день

Белый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщин

Начнём день с посещения Белого храма (Ват Ронг Кхун), жемчужины религиозной архитектуры Таиланда. Его здания инкрустированы стеклянными и зеркальными мозаиками, отражающими свет и создавая ауру сияния. Декор пропитан символизмом: человеческие соблазны и вредные привычки представлены в облике уродливых голов, ад — в виде рук грешников, а после статуй стражников и моста Просветления гости попадают в аналог рая — главное святилище с изваянием Будды.

Следующий пункт — Храм танцующего тигра. Это красочное место, поражающее красотой и нетипичным для Северного Таиланда сочетанием цветов, с которым связана интересная легенда.

Съездим в деревню племени Карен, где живут длинношеие женщины. Так их прозвали из-за традиции носить металлические кольца на шее, передаваемой из поколения в поколение.

Сегодня и завтра ночуем в Чиангмае.

Белый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщинБелый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщинБелый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщинБелый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщинБелый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщинБелый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщинБелый храм, Храм танцующего тигра, деревня длинношеих женщин
3 день

Храм Пра Тат Дой Кхам, Старый город Чиангмай, праздничный ужин

Сегодня познакомимся с Чиангмаем — древней столицей королевства Ланна. Поднимемся на вершину холма, чтобы полюбоваться храмом Пра Тат Дой Кхам и видами. Пройдём внутрь старых городских стен и исследуем древние монастыри и святилища. А вечером все вместе соберёмся за ужином, чтобы отпраздновать прошедший Новый год.

Храм Пра Тат Дой Кхам, Старый город Чиангмай, праздничный ужинХрам Пра Тат Дой Кхам, Старый город Чиангмай, праздничный ужинХрам Пра Тат Дой Кхам, Старый город Чиангмай, праздничный ужинХрам Пра Тат Дой Кхам, Старый город Чиангмай, праздничный ужин
4 день

Ночной рынок в Луангпхабанге (Лаос)

Утром попрощаемся с Таиландом и улетим в Лаос. На пару ночей остановимся в Луангпхабанге. Заселившись в отель, отправимся в по-настоящему аутентичное место, далёкое от популярных достопримечательностей. Это улица, которая по ночам превращается в рынок для местных, где можно по низким ценам приобрести изделия ручной работы, сувениры и многое другое.

Ночной рынок в Луангпхабанге (Лаос)
5 день

Шествие монахов, гора Пу Си, Национальный музей, храмы Ват Сиентон и Пак У, деревня Бан Сангхай, слоновий питомник

Весь день посвятим Луангпхабангу и окрестностям. Это древняя столица Лаоса, объект ЮНЕСКО, культурный и религиозный центр страны, которому более 2000 лет, — целый музей под открытым небом.

Встанем пораньше, чтобы понаблюдать за шествием босых монахов в оранжевых одеждах — этот ритуал проводится на рассвете уже не первый век. Поднимемся на гору Пу Си, являющуюся священной. На вершине находится религиозный комплекс Чом Си, а на склонах разбросаны полуразрушенные храмы. А ещё отсюда открываются красивые виды на город и могучую реку Меконг.

Спустившись, пройдём по улочкам, пропитанным французским шармом, рассмотрим элегантные особняки колониального периода. Посетим бывший Королевский дворец, который сейчас занимает Национальный музей. Увидим и один из самых почитаемых монастырей города, древнейшую здесь постройку, место коронации монархов и государственных торжеств — Ват Сиентон.

Потом на лодке мы проследуем по Меконгу к комплексу Пак У. Это священные пещеры, в которых местные поклонялись духам до прихода в Лаос буддизма. Сейчас же тут находятся более 4000 лакированных и позолоченных статуй Будды, оставленных паломниками.

По пути также остановимся в деревне Бан Сангхай, известной керамикой и напитком лао-лао из ферментированного клейкого риса. Финальный пункт на сегодня — слоновий питомник, где с очаровательными гигантами можно искупаться.

Шествие монахов, гора Пу Си, Национальный музей, храмы Ват Сиентон и Пак У, деревня Бан Сангхай, слоновий питомникШествие монахов, гора Пу Си, Национальный музей, храмы Ват Сиентон и Пак У, деревня Бан Сангхай, слоновий питомникШествие монахов, гора Пу Си, Национальный музей, храмы Ват Сиентон и Пак У, деревня Бан Сангхай, слоновий питомникШествие монахов, гора Пу Си, Национальный музей, храмы Ват Сиентон и Пак У, деревня Бан Сангхай, слоновий питомник
6 день

Нацпарк «Куанг Си», деревня хмонгов, фермы

Движемся дальше. Начнём утро с поездки в национальный парк «Куанг Си». По тропкам сквозь джунгли проберёмся к впечатляющим водопадам, сможем искупаться в природных бассейнах с бирюзовой водой, сходим в Центр реабилитации малайских медведей, в котором животных спасают от браконьеров.

Заедем в деревню племени хмонг, чтобы познакомиться с их жизнью и бытом. Побываем на фермах, где изготавливают мороженое из молока буйволицы и кофе копи-лювак.

Сегодня и завтра ночуем в столице Лаоса — Вьентьяне.

Нацпарк «Куанг Си», деревня хмонгов, фермыНацпарк «Куанг Си», деревня хмонгов, фермы
7 день

Храмы Хо Пра Кео и Ват Сисакет, реплика Триумфальной арки, ступа Тат Луанг, парк скульптур

Целый день проведём в столице. Отправная точка на сегодня — бывший королевский храм Хо Пра Кео. Далее осмотрим святилище Ват Сисакет и копию парижской Триумфальной арки, со смотровой площадки полюбуемся городом и Президентским дворцом. Посетим самое почитаемое место Вьентьяна — золотую ступу Тат Луанг. Завершающей локацией будет «Будда-парк», в котором собраны статуи, изображающие основных божеств буддизма и индуизма, мифических персонажей и героев национальных легенд.

Храмы Хо Пра Кео и Ват Сисакет, реплика Триумфальной арки, ступа Тат Луанг, парк скульптурХрамы Хо Пра Кео и Ват Сисакет, реплика Триумфальной арки, ступа Тат Луанг, парк скульптурХрамы Хо Пра Кео и Ват Сисакет, реплика Триумфальной арки, ступа Тат Луанг, парк скульптурХрамы Хо Пра Кео и Ват Сисакет, реплика Триумфальной арки, ступа Тат Луанг, парк скульптур
8 день

Свободный день в Сиемреапе (Камбоджа)

Наконец, летим в третью страну нашего путешествия — Камбоджу. Наш последний отель находится в Сиемреапе, куда едут ради впечатляющих руин Кхмерской империи — Ангкора. На сегодня ничего не планируем и набираемся сил перед финальными активностями.

9 день

Ангкор-Тхом и Ангкор-Ват, террасы, храмы, места киносъёмок

Отправимся в Ангкор пораньше, чтобы застать древний город в туманной дымке и лучах восходящего солнца. Спешить не будем и потратим на осмотр комплекса 2 дня.

Начнём с Южных ворот Ангкор-Тхома и храма Байон. Прогуляемся по Слоновой террасе, поговорим о происхождении названия террасы Прокажённого короля. Полюбуемся храмом Та Пром, поглощённым джунглями, и обойдём площадки, где снимали голливудские блокбастеры «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Трансформеры» и другие фильмы. А затем до заката будем бродить по Ангкор-Вату, всё больше погружаясь в далёкое прошлое — во времена величия древних кхмеров.

Ангкор-Тхом и Ангкор-Ват, террасы, храмы, места киносъёмокАнгкор-Тхом и Ангкор-Ват, террасы, храмы, места киносъёмокАнгкор-Тхом и Ангкор-Ват, террасы, храмы, места киносъёмокАнгкор-Тхом и Ангкор-Ват, террасы, храмы, места киносъёмок
10 день

Большой круг храмов Ангкора, вьетнамская деревня на воде

Продолжим исследовать Ангкор и отправимся по популярному маршруту — Большому кругу. Увидим множество храмов с характерной архитектурой и изваяниями — Преах Хан, Неак Поан, Та Сом, Ме Бун, Пре Руп.

Финальным аккордом наших приключений станет озеро Тонлесап, заселённое вьетнамскими беженцами. Они живут прямо на воде, где строят не только дома, но и храмы, школы, магазины, кафе. Проследуем между постройками на лодке и понаблюдаем за этой удивительной формой быта.

Большой круг храмов Ангкора, вьетнамская деревня на водеБольшой круг храмов Ангкора, вьетнамская деревня на водеБольшой круг храмов Ангкора, вьетнамская деревня на водеБольшой круг храмов Ангкора, вьетнамская деревня на воде
11 день

Возвращение домой

На этом наши азиатские приключения завершены. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$2650
1-местное размещение$3100
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
  • Все трансферы по маршруту, включая перелёты
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Чианграй и обратно в ваш город из Сиемреапа
  • Трансфер к аэропорту в 11-й день
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $450
  • Медицинская страховка
  • Камбоджийская виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чианграя, к рекомендованному рейсу (время сообщит организатор накануне тура)
Завершение: Сиемреап, отель, до полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Чианграе
Провели экскурсии для 7 туристов
Профессиональный фотограф, путешественник, основатель клуба путешествий. Наш клуб появился в 2012 году. Тогда у нас было всего 3 направления для групповых путешествий, а в личном списке — более 30 стран.
С тех пор мы успели повидать многое — прошли огонь, воду, горы и тяжёлые фоторюкзаки за плечами. Такое впечатление, что за это время прожили не одну жизнь, а десять. Сейчас в нашем календаре более 30 направлений, и их количество с каждым годом растёт. Наша команда постоянно стремится открывать новые города и страны, погружаться в мир других культур и народов, исследовать уникальную природу нашей удивительной планеты. Мы уверены, что ни один из маршрутов не оставит равнодушным настоящего любителя приключений, ведь здесь есть всё: от затерянного мира Западной Папуа, живописной Новой Зеландии и экзотического Мадагаскара до фотогеничной Намибии и даже острова мечты — Сокотры. Ну что? Ваши глаза загорелись от восторга, а руки сами тянутся проверить заряд и количество памяти в фотокамере или телефоне? Тогда нам с вами точно по пути!

