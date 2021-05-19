Всё о Нонгкхае

Полезная информация о Нонгкхае

Что нужно знать о Нонгкхае: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нонгкхае
12:1533
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаНонгкхай
По-английскиNong Khai
Столица регионаНонгкхай является столицей региона
Население города63 609 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота168 м. от уровня моря

Где находится Нонгкхай на карте

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