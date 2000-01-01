При продаже тура в Таиланд, большинство операторов включают страховку. Но далеко не всегда она может помочь. Поэтому многие туристы предпочитают оформлять дополнительный полис ВРЗ. Помимо обеспечения базовой защиты, он покрывает и иные расходы. Где купить страховку для поездки в Таиланд, что нужно учесть при выборе и что делать наступлении страхового случая, рассказываем более подробно ниже:

Обязательна ли страховка для россиян?

В Таиланде туристическую страховку от граждан РФ не требуют. Однако опытные туристы рекомендует купить полис. Медицинские услуги требуют больших затрат, по сравнению с ними страховка стоит дешево.

Какая страховка нужна для Таиланда?

Для въезда в Таиланд страховка в обязательном порядке — не требуется.

Можно ли купить страховку от невылета в Таиланд?

Приобрести полис ВРЗ с такой опцией — возможно. Для поиска подходящих вариантов поставьте галочку рядом с соответствующей графой при настройке фильтра и укажите стоимость тура. Система подберет предложения от страховых компаний, включающие такую услугу.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Страховка, оформляемая при покупке тура, включает мало опций. Они не закрывают все потребности туриста. Лечение часто производится в государственных клиниках. Да и случай далеко не всегда могут посчитать страховым. Просто прочтите обязательно условия полиса который вам прислали, обратите внимание на франшизу и активный отдых, первого лучше избежать, а второе лучше должно покрываться.

Какие опасности ждут в стране?

Солнечные ожоги.

Змеи, медузы и другие обитатели фауны.

Пищевые отравления.

Инфекционные и вирусные заболевания (малярия и др.).

Кражи и грабежи.

Хаотичное дорожное движение.

На что при оформлении обратить внимание и застраховать в первую очередь?

Туристу понадобится медицинская страховка. Она обычно покрывает лечение, транспортировку человека в клинику. Это особенно актуально, если вы планируете арендовать мопед. Многие получают травмы из-за ДТП. Полис понадобится, если вы планируете пробовать местную кухню. Отравления у туристов случаются нередко. Опасность также представляют укусы змей, насекомых.

Какие опции особенно нужно выделить?

Существует базовая страховка и расширенная. Для выезда за границу целесообразнее приобрести второй вариант. Дополнительные услуги, которые нужно включить, обычно зависят от цели визита, состояния здоровья человека и других факторов. Они могут включать:

Страхование багажа (в случае его потери или повреждения).

Компенсацию лечения коронавируса .

. Возмещение расходов при отмене поездки (по причине, не зависящей от туриста).

Выплату при несчастных случаях.

Помощь при осложнениях беременности.

Страхование гражданской ответственности (при непреднамеренном нанесении вреда).

Компенсацию лечения при солнечных ожогах.

Какую страховку выбрать?

При покупке полиса онлайн, удобно воспользоваться специальной формой. Вы указываете даты поездки, необходимые опции и другие параметры. Система предложит оптимальные варианты с сортировкой по цене от самых дешевых.

Как действовать при наступлении страхового случая?

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по указанному в полисе номеру. Сотрудники сервиса окажут необходимую помощь. Номер должны знать ваши близкие, спутники и друзья. Компании предлагают и другие средства связи (чат, мессенджеры и др.).

Что не нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Многие страховые компании не возмещают расходы, если человек обратился за помощью без предварительного согласования с ассистанс. Также стоит помнить об алкогольном опьянении и иных факторах, которые могут привести к отказу.

На каком уровне медицина в стране?

Медицина в Тайланде отличается высоким качеством, но и цены на лечение не низкие. В государственных больницах персонал может не понимать по-английски, что создает дополнительные неудобства. В частных клиниках такой проблемы нет. Чтобы не искать деньги на лечение, лучше оформить медицинскую страховку.