При продаже тура в Таиланд, большинство операторов включают страховку. Но далеко не всегда она может помочь. Поэтому многие туристы предпочитают оформлять дополнительный полис ВРЗ. Помимо обеспечения базовой защиты, он покрывает и иные расходы. Где купить страховку для поездки в Таиланд, что нужно учесть при выборе и что делать наступлении страхового случая, рассказываем более подробно ниже:
Обязательна ли страховка для россиян?
В Таиланде туристическую страховку от граждан РФ не требуют. Однако опытные туристы рекомендует купить полис. Медицинские услуги требуют больших затрат, по сравнению с ними страховка стоит дешево.
Какая страховка нужна для Таиланда?
Для въезда в Таиланд страховка в обязательном порядке — не требуется.
Можно ли купить страховку от невылета в Таиланд?
Приобрести полис ВРЗ с такой опцией — возможно. Для поиска подходящих вариантов поставьте галочку рядом с соответствующей графой при настройке фильтра и укажите стоимость тура. Система подберет предложения от страховых компаний, включающие такую услугу.
Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?
Страховка, оформляемая при покупке тура, включает мало опций. Они не закрывают все потребности туриста. Лечение часто производится в государственных клиниках. Да и случай далеко не всегда могут посчитать страховым. Просто прочтите обязательно условия полиса который вам прислали, обратите внимание на франшизу и активный отдых, первого лучше избежать, а второе лучше должно покрываться.
Какие опасности ждут в стране?
- Солнечные ожоги.
- Змеи, медузы и другие обитатели фауны.
- Пищевые отравления.
- Инфекционные и вирусные заболевания (малярия и др.).
- Кражи и грабежи.
- Хаотичное дорожное движение.
На что при оформлении обратить внимание и застраховать в первую очередь?
Туристу понадобится медицинская страховка. Она обычно покрывает лечение, транспортировку человека в клинику. Это особенно актуально, если вы планируете арендовать мопед. Многие получают травмы из-за ДТП. Полис понадобится, если вы планируете пробовать местную кухню. Отравления у туристов случаются нередко. Опасность также представляют укусы змей, насекомых.
Какие опции особенно нужно выделить?
Существует базовая страховка и расширенная. Для выезда за границу целесообразнее приобрести второй вариант. Дополнительные услуги, которые нужно включить, обычно зависят от цели визита, состояния здоровья человека и других факторов. Они могут включать:
- Страхование багажа (в случае его потери или повреждения).
- Компенсацию лечения коронавируса.
- Возмещение расходов при отмене поездки (по причине, не зависящей от туриста).
- Выплату при несчастных случаях.
- Помощь при осложнениях беременности.
- Страхование гражданской ответственности (при непреднамеренном нанесении вреда).
- Компенсацию лечения при солнечных ожогах.
Какую страховку выбрать?
При покупке полиса онлайн, удобно воспользоваться специальной формой. Вы указываете даты поездки, необходимые опции и другие параметры. Система предложит оптимальные варианты с сортировкой по цене от самых дешевых.
Как действовать при наступлении страхового случая?
При наступлении страхового случая необходимо позвонить по указанному в полисе номеру. Сотрудники сервиса окажут необходимую помощь. Номер должны знать ваши близкие, спутники и друзья. Компании предлагают и другие средства связи (чат, мессенджеры и др.).
Что не нужно делать, чтобы все риски были покрыты?
Многие страховые компании не возмещают расходы, если человек обратился за помощью без предварительного согласования с ассистанс. Также стоит помнить об алкогольном опьянении и иных факторах, которые могут привести к отказу.
На каком уровне медицина в стране?
Медицина в Тайланде отличается высоким качеством, но и цены на лечение не низкие. В государственных больницах персонал может не понимать по-английски, что создает дополнительные неудобства. В частных клиниках такой проблемы нет. Чтобы не искать деньги на лечение, лучше оформить медицинскую страховку.
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