Всё о Таиланде

Полезная информация о Таиланде

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Флаг Таиланда
Флаг Таиланда
НазваниеТаиланд
Эмодзи флаг🇹🇭
Полное названиеКоролевство Таиланд
По-английскиThailand
СтолицаБангкок
Статья о странеСтатья о Таиланде
ГородаСписок городов
Фотографии197 фото
ВалютаТаиландский бат
Площадь514 000 км²
Население68 147 000 чел.
Телефонный код+66
Код ISOTH
Основной домен.TH
Соседние страны🇰🇭 Камбоджа🇱🇦 Лаос🇲🇾 Малайзия🇲🇲 Мьянма

Подробная статья

Таиланд
Таиланд - страна тысячи улыбок, храмов и свободных людей
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Популярные экскурсии в Таиланде

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Сказочные острова Пхи-Пхи и Кай
$
45
за чел.
Увлекательная морская прогулка на знаменитые группы островов Пхи-Пхи и Кай. Это полноценный тур с трансфером и питанием. Во время него вы увидите мест...
Пхукет
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
Бангкок глазами тайцев (экскурсия на общественном транспорте)
$
237
за чел.
В Бангкоке сложно передвигаться на одном лишь такси. Общественный транспорт здесь играет роль туристической достопримечательности. Вместе мы прокатимс...
Бангкок
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
$
50
за чел.
Идеальное трехчасовое решение для родителей, которые хотят порадовать своих детей, но не готовы тратить на общение с животными целый день. За 3 часа в...
Самуи
Тайский бокс
Тайский бокс
$
23
за чел.
Паттайя
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
$
55
за чел.
Райские острова Пхи Пхи неизменно привлекают туристов кристально чистой водой и белоснежными пляжами. На восьмичасовой экскурсии вы увидите известную ...
Краби
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