Полезная информация о Таиланде
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Флаг Таиланда
|Название
|Таиланд
|Эмодзи флаг
|🇹🇭
|Полное название
|Королевство Таиланд
|По-английски
|Thailand
|Столица
|Бангкок
|Статья о стране
|Статья о Таиланде
|Города
|Список городов
|Фотографии
|197 фото
|Валюта
|Таиландский бат
|Площадь
|514 000 км²
|Население
|68 147 000 чел.
|Телефонный код
|+66
|Код ISO
|TH
|Основной домен
|.TH
|Соседние страны
|🇰🇭 Камбоджа🇱🇦 Лаос🇲🇾 Малайзия🇲🇲 Мьянма
Подробная статья
Таиланд - страна тысячи улыбок, храмов и свободных людей
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