Таиланд - страна тысячи улыбок, храмов и свободных людей

Интересные факты о Тайланде от бывалых путешественников, то есть нас 😜! Подробно и често о Тае, о его климате, о тайской кухне, о валюте (бат) которая понадобится туристу, о местных традициях, о вкусной и не вкусной тайской кухне, о столице Бангкок, о тайском языке, религии и местных праздниках