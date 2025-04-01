Описание тура
Тур Изумрудный треугольник Таиланда создан для тех, кто не привык сидеть на месте, не может дня прожить без приключений и не готов идти на компромиссы с самим собой.
3 провинции Таиланда раскроют свои секреты и покажут всё лучшее, что в них есть!
Такие разные, но при этом невероятно красивые провинции Пхангнга, Сураттхани и Краби вступят в соревнование за покорение Ваших сердец, и, мы абсолютно уверены, что каждая из них подарит Вам частичку своего очарования.
Будет интересно, мы обещаем! И точно не захочется прощаться! А тонны впечатлений и гигабайты фото оставят потрясающие воспоминания, и Вам, несомненно, захочется вернуться в Таиланд снова!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Таиланд
Вы прилетаете в аэропорт Пхукета, где Вам будет организован трансфер до отеля. После заселения Вы сможете отдохнуть и акклиматизироваться, прогуляться до знаменитого пляжа с приземляющимися самолётами или просто почиллить у бассейна
Аватар и Джеймс Бонд
После завтрака в отеле мы проводим нашу первую общую встречу, на которой знакомимся друг с другом, получаем краткую историческую справку, анонс предстоящих событий и ответы на возникшие вопросы.
Познакомились друг с другом? Отлично! Ведь пришло время выезда за пределы острова. Провинция Пхангнга ждёт нас!
И начнём знакомство мы с места, которое, как говорят, подарило Джеймсу Кэмерону визуальный стиль фильма Аватар. Фото будут сногсшибательные!
Мало одного блокбастера? Тогда плывём на аутентичном тайском лонг-тейле к острову Джеймса Бонда! Да-да, этот остров снимался в одной из серий знаменитой франшизы, а теперь нам посчастливится увидеть его вживую.
Слегка укачало? Возвращаемся на землю и едем в завораживающий пещерный Храм лежащего Будды. Кстати, здешние обезьянки очень любят фрукты, не забываем угостить их лакомством.
Получили порцию умиротворения? Пора немножко встряхнуть нервную систему, и Храм Ада и Рая нам в этом поможет.
Испугались? Зря, ведь впереди нас ждёт провинция Краби с ужином в аутентичном ресторане и заселением в отель.
Поздравляем Вас с началом приключения и желаем доброй ночи!
Знакомство с Краби
Наше знакомство с провинцией Краби начнётся с потрясающей смотровой площадки, попасть на которую нам поможет мощный внедорожник.
Насладились природными красотами? Тогда пора увидеть и рукотворные. И с этим прекрасно справится невероятная лестница-гора, каждый из пролётов которой расскажет нам одну из историй тайской мифологии, а на вершине встретит невероятный золотой Будда.
Получив порцию эстетического наслаждения, спускаемся вниз и отправляемся на уже знакомом нам лонг-тейле на самый красивый пляж провинции.
Ласковое море, белоснежный песок, что может быть лучше? Только бесподобный закат, который мы встретим в открытом море на обратном пути!
Испытание себя и путь на Самуи
Наш день начнётся с поездки к белоснежному буддийскому храму. Фото с ним всегда получаются изумительными!
Слишком лёгкая прогулка? Что ж, сегодня у нас есть возможность испытать себя и подняться на одну из самых высоких точек провинции Краби, преодолев невероятные 1260 ступеней. Невероятный вид и осознание сделанного станут лучшей наградой для смелых путешественников!
Испытания не входили в Ваши планы? Прекрасно Вас понимаем! Потрясающий природный парк с завораживающими гротами, многовековыми деревьями и знаменитым храмом Пещера тигра станут прекрасной альтернативой сложному подъёму.
Нагулялись? Тогда пора прощаться с Краби и отправляться на остров Самуи, ведь нас ждёт поездка через материк и умиротворяющее путешествие на пароме.
Ужин на берегу моря, заселение в отель и заслуженный отдых завершат наш день. Засыпайте, завтра будет ещё интереснее!
Полный релакс
Знакомство с островом мы начнём с потрясающей смотровой площадки, которая расположена в величественном храме на самой вершине горы.
Познакомились с островом с высоты птичьего полёта? Пора спуститься вниз и насладиться сеансом знаменитого тайского массажа.
Расслабились? Тогда сохраним это прекрасное чувство и отправимся за порцией шоколадного тропического загара на лучший пляж острова.
Насладились изумрудной водой и белоснежным песком? Тогда нас ждёт ужин в невероятном ресторане высоко в горах, где мы сможем встретить закат с фантастическим видом на остров. Сногсшибательные фотографии гарантированы!
Магия острова
Мы уже много раз купались в море, теперь пришла пора разнообразить отдых и искупаться в водопаде. И сегодня у нас будет такая возможность!
Охладились? Тогда едем за порцией мистики в знаменитый Магический сад.
Прониклись мистицизмом окружения? Пора обдумать увиденное за созерцанием прекрасных видов из секретного ресторана, расположенного высоко в джунглях.
Теперь, отдохнув, можно отправляться на один из самых красивых пляжей острова, где мы и завершим наш день под чудесные звуки живой музыки
Свободный день
Поваляться подольше в постели, сходить на пляж, заняться шоппингом, отправиться в Beach club или прогуляться по вечерней Walking street?
Сегодня Вы сами решаете, как провести день.
Наслаждайтесь!
Загадка бабушки и дедушки
Вчера все хорошо расслабились, пришла пора возвращаться к нашему приключению!
И начнётся наш день со знаменитых Бабушки и Дедушки. Почему они так называются? Пусть это станет для Вас сюрпризом)
А дальше нас ждёт потрясающий буддийский храм, расположенный прямо на берегу моря. Поверьте, его красота никого не оставит равнодушным!
Насладились трудами рук человека? Немного природной красоты нам точно не помешает. Камень невероятного размера, каким-то чудом оказавшийся на склоне горы, завораживает и пугает одновременно! Откуда он здесь? Что за великан его оставил?
Задуматься над этими вопросами мы сможем по дороге в самый красивый православный храм на острове. Невероятное сочетание гор, пальм, небесно-голубых стен и золотых куполов вызывет чувство эстетического восторга даже у самых закоренелых атеистов!
Приблизились к высокому? Тогда пора снизойти до уровня моря и провести остаток дня на одном из лучших пляжей острова
Визитная карточка Самуи
Сегодня мы познакомимся с самой известной достопримечательностью острова - Большим Буддой, и он, поистине, впечатляет!
Уверены, не меньше Вас впечатлит и находящийся поблизости храмовый комплекс, знаменитый своими гигантскими фигурами, ручными сомами и невероятно красивыми храмами.
Сразу после обеда мы отправимся на потрясающий пляж в одну из красивейших бухт острова. А для любителей погорячее, здесь будет приготовлен сюрприз: 10 минут неспешного шага, и в соседней бухте вы, помимого бирюзовой воды и белоснежного песка, найдёте нудистский пляж)
А завершим мы этот замечательный день в одном из лучших ресторанов острова, встречая закат на берегу моря под звуки прекрасной живой музыки. И, поверьте, эстетике Ваших фотографий позавидуют даже профессиональные фотографы!
Вот и подошло к концу наше приключение на острове Самуи. Завтра нас ждёт путешествие к озеру Чео Лан, а сегодня уже пора спать и набираться сил перед новыми приключениями. Доброй ночи!
Путь к озеру Чео Лан
После завтрака мы прощаемся со ставшим уже таким родным островом Самуи, возвращаемся на пароме на материк и держим путь в сторону озера Чео Лан.
И первой остановкой на нашем пути станет старинный горный храм, где всё пропитано духом времени и мистицизма. В этом месте силы каждый почувствует остатки древней магии и сможет загадать самые сокровенные желания!
После ужина в аутентичном кафе мы заселяемся в отель среди джунглей и наслаждаемся невероятными видами, провожая уходящее за горизонт солнце
Вода, слоны и Белый Будда
Вот мы и на знаменитом озере Чео Лан. Проплыть по хрустально чистой воде на традиционной лодке и увидеть всю эту неземную красоту с лучшей смотровой площадки - Ваш телефон точно попросит пощады, ведь количество фотографий уже превышает все допустимые пределы!
Всё равно недостаточно и хочется большего? Ну что ж, отправляемся в гости к самым большим сухопутным млекопитающим на земле. Как же здорово купаться со слонами! И как трогательно они берут бананы из Ваших рук. Здесь слонов любят, и они отвечают на это своей большой слонячьей любовью!
Солнце медленно уходит за горизонт, и вот мы уже встречаем закат в компании Белого Будды и возвращаемся на уже знакомый нам остров Пхукет. Спокойной ночи!
Пора домой
Сегодня мы прощаемся с Таиландом и, оставаясь уже близкими друзьями, обещаем встретиться в новых турах!
Трансфер отвозит Вас в аэропорт, и железная птица, помахав на прощание крылом, улетает в сторону дома!
Возвращайтесь! Мы ждём Вас!
See you soon and welcome!!!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту в составе группы
- Проживание в отелях категории не менее 4 звёзд, 2-местное размещение (возможно 1-местное размещение за доплату)
- Местная сим-карта
- Завтраки во всех отелях
- Входные билеты на все локации по программе
- Лежаки и подстилки на пляжах
- Маски и трубки для снорклинга
- Сопровождение русскоговорящим турлидером в течение всего тура
Что не входит в цену
- Перелет туда/обратно
- Обеды и ужины
- Туристическая страховка (мы настоятельно рекомендуем оформлять страховку на время пребывания в другой стране. Достаточно будет стандартной туристической страховки, которую вы можете оформить в любой страховой компании вашего города)
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Оплата остатка производится не позднее 15-ти дней до старта тура путём безналичного перевода организатору тура по Сбп