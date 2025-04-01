Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Тур Изумрудный треугольник Таиланда создан для тех, кто не привык сидеть на месте, не может дня прожить без приключений и не готов идти на компромиссы с самим собой.

3 провинции Таиланда раскроют свои секреты и покажут всё лучшее, что в них есть!

Такие разные, но при этом невероятно красивые провинции Пхангнга, Сураттхани и Краби вступят в соревнование за покорение Ваших сердец, и, мы абсолютно уверены, что каждая из них подарит Вам частичку своего очарования.

Будет интересно, мы обещаем! И точно не захочется прощаться! А тонны впечатлений и гигабайты фото оставят потрясающие воспоминания, и Вам, несомненно, захочется вернуться в Таиланд снова!