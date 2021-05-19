Полезная информация о Пхаяо

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Местное время в Пхаяо
12:1545
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПхаяо
По-английскиPhayao
Столица регионаПхаяо является столицей региона
Население города21 058 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота409 м. от уровня моря

Где находится Пхаяо на карте

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