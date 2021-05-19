Всё о Сарабури

Полезная информация о Сарабури

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Местное время в Сарабури
12:1633
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаСарабури
По-английскиSaraburi
Столица регионаСарабури является столицей региона
Население города67 763 чел.
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Сарабури на карте

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