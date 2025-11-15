Описание тура
Возможно ли за 2 недели увидеть то, на что у многих уходят годы? Мы с уверенностью говорим, что да!
В этом незабываемом путешествии Вы полностью растворитесь в очаровании Таиланда и полюбите Пхукет так же сильно, как его любим мы!
Нас ждёт целый калейдоскоп незабываемых событий! Мы будем купаться на самых красивых секретных пляжах и заниматься снорклингом, гладить тигров и таскать крокодилов за хвост, предаваться умиротворению в буддийских храмах и наслаждаться красотой джунглей, кататься на слонах и сплавляться на плотах, рычать моторами квадроциклов и встречать рассвет над мангровыми лесами, купаться в водопадах и кормить обезьян, любоваться видами с самых красивых вью-пойнтов и летать над джунглями, плыть к островам и наслаждаться лучшими шоу Азии.
Мы не только увидим весь остров Пхукет, но и совершим вылазку на материк в провинцию Пхангнга и на знаменитое озеро Чео Лан в провинции Сураттхани.
Будет весело, мы обещаем! И точно не захочется прощаться! А тонны впечатлений и гигабайты фото оставят потрясающие воспоминания о волшебном острове Пхукет, и Вам, несомненно, захочется вернуться в Таиланд снова!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Таиланд
Мы встречаем Вас в аэропорту Пхукета, оформляем местную сим-карту, отвозим и заселяем в отель, после чего Вы сможете отдохнуть и акклиматизироваться, прогуляться по центру Старого города или заняться шоппингом в самом большом торговом центре острова Central Phuket Festival
Знакомство с Пхукетом
После завтрака в отеле мы проводим нашу первую общую встречу, на которой знакомимся друг с другом, получаем анонс предстоящих событий, краткую историческую справку и ответы на возникшие вопросы.
Познакомились друг с другом? Теперь пришла пора познакомиться с островом и совершить наш первый выезд на море.
Нас уже ждёт удивительный пляж с уникальным песком! Что в нём такого особенного? Пусть это станет сюрпризом!
А вечером мы отправимся в Старый город. Ночной Old Town, освещённый тысячами огней, совсем не похож на дневной. Расслабленный дневной вайб сменяется состоянием общего веселья, отовсюду звучит живая музыка. Здесь каждый найдёт себе развлечение по душе или просто получит удовольствие от прогулки по волшебным улицам.
Нагулялись? Тогда пора возвращаться в отель, завтра нас ждёт много интересного!
В гости к коренным жителям
Сегодня мы отправимся в гости к коренным жителям острова. Мартышки со знаменитой Горы Обезьян уже заждались, не будем их расстраивать. Прячьте очки подальше и запасайтесь бананами, сегодня ни одна обезьянка не останется голодной! Самые выносливые смогут подняться на вершину горы и полюбоваться потрясающим видом на Старый город с высоты птичьего полёта.
С непривычки устали ножки? Тогда самое время для знаменитого тайского массажа.
Теперь, восстановив силы, мы отправляемся в удивительный парк на восточном побережье острова, где прогуляемся по мосту, затерянному в тени мангровых зарослей, пройдёмся по променаду вдоль бухты, покатаемся на качелях-тракторе, увидим затонувшее судно и посетим красивейший китайский храм.
После прогулки на открытом воздухе нас ждёт путешествие к морским гигантам, но не стоит пугаться, ведь мы отправляемся в самый большой океанариум Таиланда.
Время к закату, поэтому мы перемещаемся на самую красивую смотровую площадку Пхукет Тауна и наслаждаемся лучшим видом на город под лучами уходящего солнца.
Почувствовали романтику вечернего Пхукета? Отлично! А теперь пора вернуться в отель и отдохнуть для завтрашних приключений!
Монахи, кувшинки и самолёты
Сегодня нас ждёт путешествие в один из самых красивых храмовых комплексов острова, разумеется с мистической легендой в комплекте.
Но сначала мы увидим настоящее чудо природы - гигантские кувшинки! Поверьте, фотографии будут неземной красоты!
Кстати, Вы когда-нибудь видели православный храм возвышающийся среди пальм? Сегодня обязательно увидите!
Не хватило возвышенного? Тогда нас ждёт знаменитый пляж с приземляющимися над головой самолётами. Потрясающие фото гарантированы!
А какой здесь закат! Понравилось? Завтра будет ещё лучше!
Тайские Мальдивы
Злые языки говорят, что Таиланд - не Мальдивы, и якобы здесь нет белоснежного песка и прозрачного, как слеза, лазурного океана. Сегодня Вы убедитесь в обратном! Потрясающие воображение Симиланские острова встретят вас во всём своём великолепии. Такая красота опьяняет, так что держите себя в руках! А фото с островов взорвут ваши социальные сети!
Что ещё нужно для счастья? Разве что снорклинг с милыми черепашками, которым мы и займёмся, перемещаясь между островами.
А вечером мы восхитимся лучшим шоу Азии, погрузившись в самобытную атмосферу древнего Сиама. Эта сказка теперь станет и нашей явью!
Снорклим, бич-клабим и ужинаем в рыбьем царстве
Наш новый день начнётся со снорклинга на секретном пляже, продолжится на одном из лучших бич-клабов острова, а завершится ужином в удивительном ресторане среди царства сомов
Аватар и Джеймс Бонд
Вот и пришло время выезда за пределы острова. Провинция Пхангнга ждёт нас!
Рассвет мы встретим в месте, которое, как говорят, подарило Джеймсу Кэмерону визуальный стиль фильма Аватар. Фото будут сногсшибательные!
Мало одного блокбастера? Тогда плывём на аутентичном тайском лонг-тейле к острову Джеймса Бонда! Да-да, этот остров снимался в одной из серий знаменитой франшизы, а теперь нам посчастливится увидеть его вживую.
Слегка укачало? Возвращаемся на землю и едем в настоящий пещерный Храм лежащего Будды. Кстати, здешние обезьянки тоже любят фрукты, не забываем угостить их лакомством.
Получили порцию умиротворения? Пора немножко встряхнуть нервную систему, и Храм Ада и Рая нам в этом поможет.
Испугались? Едем за успокоительным к самым большим сухопутным млекопитающим на земле. Как же здорово купаться со слонами! И как трогательно они берут бананы из Ваших рук. Здесь слонов любят, и они отвечают на это своей большой слонячьей любовью!
Ужинаем в аутентичном кафе и заселяемся в отель в джунглях. Пора отдохнуть для дальнейших приключений. Доброй ночи!
Чео Лан - встречай
Вот мы и на знаменитом озере Чео Лан. Проплыть по хрустально чистой воде на традиционной лодке и увидеть всю эту неземную красоту с лучшей смотровой площадки - Ваш телефон точно попросит пощады, ведь количество фотографий уже превышает все допустимые пределы!
Всё равно недостаточно и хочется большего? Ну что ж, секретный источник и катание на каяках точно закроют этот вопрос!
Захотелось чего-то волшебного? Тогда нам в старинный горный храм, где всё пропитано духом времени и мистицизма. В этом месте силы каждый почувствует остатки древней магии и сможет загадать самые сокровенные желания!
Солнце медленно уходит за горизонт, и вот мы уже встречаем закат в компании Белого Будды и возвращаемся на ставший уже таким родным остров Пхукет. Спокойной ночи!
Свободный день
Поваляться подольше в постели, поехать на пляж, прогуляться по улицам Старого города или заняться шоппингом?
Сегодня Вы сами решаете, как провести день.
Наслаждайтесь!
Превращение в Тарзана
Всегда хотели почувствовать себя Тарзаном? Сегодня у Вас появится такая возможность! Летать над джунглями, лазить по деревьям, ходить по подвесным мостам - всё это заставит Вас вспомнить, что такое быть ребёнком, и испытать чувство искренней радости от захватывающего дух тропического приключения!
А вторую половину дня мы проведём в самом известном заведении на острове.
Случайно встретить любимого певца, известного политика или выдающегося спортсмена? Возможно всё! … Остров исполняет желания!
Древние рептилии, блеск жемчуга и магия храмов
Потаскать крокодила за хвост и побывать на настоящей жемчужной ферме - сегодня мы можем всё!
А самый красивый храмовый комплекс Пхукета уже ждёт нас. Загадаем желание, повзрываем петарды, покормим сомов, отпустим лягушку на свободу и получим ответы на самые сокровенные вопросы.
Что может быть лучше? Только океан! Секретный пляж и ужин на берегу расставят всё по своим местам и позволят расслабиться и душой, и телом.
Пора на Юг
Наконец-то пришла пора посетить Юг острова! И визитная карточка Пхукета - Большой Будда, будет первым в нашей программе. И он, поистине, впечатляет! Соц. сети опять ждут своей дозы фото!
Но это только начало, дальше мы припасли кое-что интересное. Говорят, что погладить хвост тигра - это как поймать птицу удачи, и сегодня удаче точно никуда от вас не деться!
Смотрите, уже работает, ведь теперь нам пора на самую южную точку острова - мыс Промтеп. Осторожные осмотрят храм и маяк и сделают сотни фото с потрясающей смотровой площадки, а самые смелые отправятся на мыс, где остров останется за спиной, а вокруг будет только шелест волн и кинематографичные виды.
Стало жарко? Пора поснорклить! Берём каяки и плывем к рифу на ближайший остров. Таких подводных фото у нас ещё не было. А теперь - есть!
Слишком много активности? Тогда пора почиллить на одном из самых красивых пляжей Азии и встретить закат на потрясающей смотровой площадке!
Отдохнули? Время пуститься в отрыв! Самая сумасшедшая улица Пхукета ждёт нас! Bangla Road, встречай своих героев!
Момент осознания
Так неожиданно, но вот и пришёл последний день нашего незабываемого путешествия на острове Пхукет, который мы совместно проведём всей нашей дружной компанией, ставшей уже, без преувеличения, семьёй! Завтра все разлетятся по домам, ну а сегодня ещё есть время оторваться, чем мы и воспользуемся, ведь нам пора в джунгли гонять на квадроциклах. Мощный зверь, во всём слушающийся своего наездника, точно проедет по любой, казавшейся непроходимой, дороге.
Адреналин зашкаливает, пыль летит из-под колёс, может пора немного расслабиться? И тайский массаж снова станет нашим спасением!
Все восстановились и готовы к продолжению? Тогда поехали в Деревню художников. Количество арт-объектов на квадратный метр просто зашкаливает! Наслаждайтесь! И при этом не забывайте, что любую понравившуюся работу можно купить, сторговавшись за бесценок. Такого сувенира из Тая точно больше ни у кого не будет!
Ну а время необратимо несёт нас к прощальному ужину. Так пусть он будет незабываемым! Свежайшие морепродукты, выловленные буквально за считанные часы до нашего визита, уже готовятся в прибрежном ресторане. Лучи заходящего солнца, плеск океана, лодки у причала, божественные деликатесы…
Грустно? Да! Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наш тур подходит к концу, пора возвращаться в отель, ведь завтра нас ждёт полёт домой.
А сегодня Вас точно посетят самые сладкие сны, мы договорились с местными духами! Доброй ночи!
Пора домой
Сегодня мы прощаемся с чудесным островом Пхукет и, оставаясь уже близкими друзьями, обещаем встретиться на новых турах!
Мы отвозим Вас в аэропорт, по-семейному обнимаемся, и, сквозь слёзы, договариваемся о следующей встрече!
Возвращайтесь! Мы ждём Вас!
See you soon and welcome!!!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту в составе группы
- Проживание в отелях категории не менее 4 звёзд, 2-местное размещение
- Местная сим-карта
- Завтраки во всех отелях
- Входные билеты на все локации по программе
- Лежаки или подстилки на пляжах
- Маски и трубки для снорклинга
- Сопровождение русскоговорящим турлидером в течение всего тура
Что не входит в цену
- Перелет туда/обратно
- Обеды и ужины
- Туристическая страховка (мы настоятельно рекомендуем оформлять страховку на время пребывания в другой стране. Достаточно будет стандартной туристической страховки, которую вы можете оформить в любой страховой компании вашего города)
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Оплата остатка производится не позднее 15-ти дней до старта тура путём безналичного перевода организатору тура по Сбп