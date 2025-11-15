Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Возможно ли за 2 недели увидеть то, на что у многих уходят годы? Мы с уверенностью говорим, что да!

В этом незабываемом путешествии Вы полностью растворитесь в очаровании Таиланда и полюбите Пхукет так же сильно, как его любим мы!

Нас ждёт целый калейдоскоп незабываемых событий! Мы будем купаться на самых красивых секретных пляжах и заниматься снорклингом, гладить тигров и таскать крокодилов за хвост, предаваться умиротворению в буддийских храмах и наслаждаться красотой джунглей, кататься на слонах и сплавляться на плотах, рычать моторами квадроциклов и встречать рассвет над мангровыми лесами, купаться в водопадах и кормить обезьян, любоваться видами с самых красивых вью-пойнтов и летать над джунглями, плыть к островам и наслаждаться лучшими шоу Азии.

Мы не только увидим весь остров Пхукет, но и совершим вылазку на материк в провинцию Пхангнга и на знаменитое озеро Чео Лан в провинции Сураттхани.

Будет весело, мы обещаем! И точно не захочется прощаться! А тонны впечатлений и гигабайты фото оставят потрясающие воспоминания о волшебном острове Пхукет, и Вам, несомненно, захочется вернуться в Таиланд снова!