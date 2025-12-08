Описание тура
вероятность вашего успешного восхождения - не менее 90%
- акклиматизационный день и акклиматизационные выходы
- проживание в уютных палатках по 2 человека
ваш гид - кандидат географических наук, в Африке с 2006 г, на Килиманджаро с 2009 г, альпинист, тропический географ,
потрясающе интересные природные объекты и рассказы про них по пути
местные гиды + портеры + повар,
кислород и бесплатная эвакуация вниз в случае тяжелых проявлений горной болезни.
Настрой: спокойное восхождение с получением огромного удовольствия и новых потрясающих знаний о природе. В нашем треккинге обычно собираются особенно любознательные люди, обстановка у нас очень дружеская и веселая, здесь завязываются не только новые знакомства, но и романтические отношения.
Главная цель у всех, кто идет по этой тропе - достичь вершины. Однако, есть своя фишка: делаем мы это с удовольствием, изучая по пути высокогорную флору и фауну Африки, в дружной компании людей, неравнодушных к природе. В спокойном темпе поднимаемся до вершины, наслаждаясь природой, мимо которой остальные восходители обычно второпях пробегают. В пути мы делаем потрясающие фото, изучаем самые необычные растения в мире, наблюдаем птиц, исследуем остатки лавовых туннелей и беседуем о геологическом и антропологическом прошлом Африки. Гарантируем тем, кто не бежит, сломя голову, получение потрясающих и совершенно новых знаний о природе Африки, о природе тропиков, и вообще о природе. Как показывает опыт (с 2009 г), эта методика восхождения дает свои плоды: у нас необычно высокий процент успешных восхождений, в том числе, в возрасте старше 60 лет.
Программа тура по дням
29 января. Прибытие в Моши, знакомство, отдых
Перелет в аэропорт Килиманджаро, г. Аруша. Самостоятельно ловите и оплачиваете любое такси ($50) до г. Моши (если ваш гид едет в Моши в то же время, то он и оплатит ваш трансфер). Вселение в отель, Начало Программы. Вечером брифинг, посвященный завтрашнему выходу, знакомство с африканской командой сопровождения, проверка снаряжения.
30 января. 1490 - 2980. Лес
Переезд, довольно долгое оформление документов и начало восхождения от ворот Мачаме (1640м) или, если дорога не позволяет, от деревни Мачаме (1490 м). Общее расстояние от 15 до 18 км. По пути ланч и рассказ о происхождении Кили, местной флоре, зональных особенностях. Разнообразные цветы: недотроги, сенполии, бегонии, клематисы; деревья и кустарники сем. кофейных, вересковых, кутровых, молочайных и др. Ближе к верхней границей лесной зоны подъем становится более пологим, а лес - разреженным. К нашему приходу в пункт Мачаме (2980м) палатки уже подготовлены, нас встречают подогретой водой для умывания и отличным ужином.
31 января. 2980 - 3840. Верещатники
Лагерь Мачаме (2980м) Лагерь Шира (3840м). Расстояние около 9 км. С утра есть возможность оглядеться вокруг и обнаружить, что мы вошли в пояс древовидных вересков, а при хорошей погоде - впервые увидеть белый купол Кибо. Забираемся по довольно крутой тропе на большую скалу, с которой открывается вид на остатки древней кальдеры Шира. Пересекаем зону вересковых пустошей и горных болот. Гигантские лобелии и зверобои, а также первые дендросенеции. По пути изучаем остатки лавовых туннелей, самые необычные в мире растения, как будто занесенные сюда с другой планеты, выслеживаем хамеолеонов, привыкаем к высокогорью. После короткого обеда и отдыха мы продолжаем подъем по скалистому хребту на плато Шира. Теперь мы сможем увидеть Западную Брешь с ее потрясающими ледниками. Мы находимся к западу от Кибо и после короткого похода добираемся до лагеря Шира на высоте 3840 метров, где нас уже ждет горячая вода для умывания. Расслабляться, однако, не будем, поскольку нам предстоит небольшая прогулка вниз к лавовой пещере Шира, о происхождении которой мы вам расскажем. Ночь в этом лагере будет довольно холодная, температура упадет до нуля.
1 февраля. 3840 - 4630 - 3950. Сухоторфяники
Шира (3840 м) - Лавовая башня (4630 м) - Лагерь Барранко 3950м. Расстояние около 15 км. Рано утром начинаем наш главный акклиматизационный подъем по верхней, наиболее сухой части зоны высокогорных торфяников с восковницами, книфофиями, анемонами, орхидеями, бессмертниками, килиманджарской протеей. Обед у нас будет в специально отведенном месте перед подъемом по каменистой тропе к Лавовой башне. После обеда мы снова спускаемся почти на 680 метров к кемпингу Барранко и после достижения высоты 4600 метров у Лавовой башни станет очевидна истинная акклиматизационная польза этого дня. Спуск в лагерь Барранко занимает около 2 часов и дает прекрасную возможность сделать несколько красивых фотографий Западной Бреши, главное украшение которой - это гигантские сенеции. Лагерь расположен в долине ниже Бреши и стены Барранко, и здесь бывают потрясающие закаты, которыми можно насладиться в ожидании ужина.
2 февраля. 3950 - 4550. Субнивальная зона
Лагерь Барранко 3950м Лагерь Барафу (4550м). Расстояние около 13 км. Проведя ночь у стены Барранко, мы поднимаемся по этому устрашающе выглядящему препятствию, которое в конце концов обычно оказывается проще, чем ожидалось. Здесь мы оказываемся чуть ниже ледника Хейм, а затем маршрут идет вниз через долину Каранга через промежуточные хребты и долины, и в конце соединяется с маршрутом Мвека, по которому мы будем вскоре спускаться вниз. Поворачиваем налево вверх по гребню, и примерно через час достигаем лагеря Барафу. Некоторые считают, что этот день, по крайней мере, по рельефу, самый красивый на нашем маршруте. Последняя водная остановка на маршруте - долина Карранга, в лагере Барафу нет воды, и наша верная команда портеров понесет для нас воду в этот лагерь. Барафу на языке суахили означает лед. Это суровое место: палатки, полностью открытые для постоянных штормов, расположены на узком, каменистом и опасном гребне. Знакомимся с местностью до наступления темноты, чтобы избежать несчастных случаев. Ложимся спать около 18:00, необходимо приложить усилия, чтобы действительно заснуть - это очень важно. В 23.30 подъем, чай. Лучше ничего не есть.
3 февраля. 4550 - вулк. пепел и снег - 5892 - 3100
В полночь начало штурма вершины. Маршрут: лагерь Барафу (4550 м) Стелла (5756 м) - Пик Ухуру (5891,8 м) Millennium High Camp (3825 м). Расчетное время: 8 часов на подъем до пика Ухуру, 78 часов на спуск в High Camp. Расстояние: примерно 7 км подъем 23 км спуск. Разделяемся на маленькие группы, примерно в соответствии с физическими возможностями/желанием, каждая группа со своим проводником, никто никого не ждет, идем раздельно, инструктор Тм помогает тем отстающим, у кого есть острое желание подняться, но не хватает сил. Рассвет на Стелле или Ухуру. Обратный путь к Барафу с вершины занимает около 3 часов. Здесь мы заслуженно, но недолго отдыхаем и собираем рюкзак. Дальнейший спуск несложный, проходит по каменистой тропе и ведет к вересковой пустоши и, в конечном итоге, к лесу. Лагерь расположен в верхней части верескового пояса. Особенность нашего восхождения: мы сознательно не спускаемся ниже High Camp, даже если команда очень подготовленная, чтобы сэкономить силы на завтрашний, очень интересный день, полностью проходящий по всему вересковому и лесному поясам. Ближе к вечеру можно ожидать туман или дождь. Будет приготовлен ужин и вода для умывания.
4 февраля. 3100 - 1490. Верещатники и лесная зона
Неспешный спуск от лагеря Millennium High Camp (3825 м) к воротам Мвека (1650 м). Общее расстояние около 14 км. По хорошей погоде почти наверняка встречаем по дороге голубых обезьян и роскошных абиссинских колобусов. Иногда нам везет, и мы наблюдаем синехохлого или большого голубого турако. По пути делаем фотографии, вспоминаем то, что не успели рассмотреть на подъеме. Возвращение в Моши. Ночь в отеле. Конец Программы. Желающие едут с Дмитрием на сафари в Кению (скидка $250).
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги турэксперта: организация, бронирование, сопровождение инструктор/гид
- Входная плата за каждый день пребывания в нацпарке, оплата местного турваучера
- Портеры (не более 15 кг личного груза на 1 рюкзак+общественный груз), 1 местный проводник на 3 восходителей, горячая вода для умывания на восхождении, услуги повара и 3-х разовое питание на восхождении
- Переезды Моши - нацпарк Килиманджаро - Моши, встреча и трансфер из/в аэропорта в отель (если прибытие вместе с основной группой с гидом)
- Проживание в отеле в г. Моши по программе (при двухместном размещении, 1 ночь перед и 1 ночь после восхождения), проживание в горных приютах на восхождении доплата за одноместное проживание в г. Моши $40
- Gps, аптечка у сопровождающего, сертификат восходителя, важно! - баллон с кислородом (только на случай угрожающих жизни проявлений гипоксии) и эвакуация вниз до ворот нацпарка (только при наличии реальных причин к эвакуации, усталость в расчет не берется
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет
- Автобус Найроби-Моши-Найоби в случае прилета в Найроби
- Турвиза в Танзанию (помогу оформить)
- При необходимости дополнительная ночь в отеле г. Моши (дабл или твин $72-90, сингл $64-85)
- Встреча и трансфер из/в аэропорта в отель в случае прилета вне основной группы с гидом ($50)
- Сувениры, чаевые проводникам, медицинская страховка (оформляется самостоятельно при желании по опыту - такая страховка не нужна, в случае тяжелых проявлений горной болезни или растяжений достаточно эвакуации вниз)
- Всего доп расходы составят примерно $225 + авиабилет + индивидуальный трансфер из аэропорта в отель $50 и из отеля в аэропорт $50, если вы прибываете/уезжаете не вместе с гидом (виза в Танзанию 50 + питание 2 вечера в Моше $20-25 + трансфер из аэропорта в отель 50 и из отеля в аэропорт 50 на 1 машину + чаевые повару, проводникам и портерам желательно не менее $150)
- Желающим поможем с акклиматизацией в Приэльбрусье за 3-4 дня до восхождения. Учитывая акклиматизационный день на Килиманджаро, это фактически гарантирует вам спокойное достижение вершины. Стоимость 3-х дневной акклиматизации в Приэльбрусье в январе с индивидуальным гидом: от 20 до 36 тыс руб/чел (в зависимости от числа участников), вкл трансфер Минводы-Азау-Минводы, отель 2 ночи, подьемник на 2й день, снаряжение, парковки
О чём нужно знать до поездки
Итак, скажем нет мазохизму, скажем да ботанике, к тому же это отличный повод бросить курить.
Несколько слов о технике. Этот треккинг нельзя назвать экстремально сложным, но есть одна серьезная трудность: быстрое восхождение в альпийском стиле. С 2009 от 80% до 100% наших участников успешно поднимались до вершины всего за 3,5 дня, безо всякой акклиматизации, а с 2025 года мы будем подниматься уже за 4,5 дней (1,5 дня на спуск). Конечно, и для этого надо серьезно тренироваться хотя бы за пару месяцев до восхождения. Однако, мы стараемся еще больше повысить шанс на успех, для чего, помимо полноценного акклиматизационного дня, морального настроя и волшебного влияния попутных лекций об африканской горной природе, мы используем небольшие акклиматизационные подъемы по вечерам: как показал опыт, это уменьшает вероятность плохого самочувствия в высокогорье. У нас есть и другие фирменные приемы, например, деление на 3-4 группы (сильные, средние и отстающие, каждая со своим местным проводником); гид Тм помогает дойти средней группе, в которую попадают те, кому трудно, но у кого есть шанс. В ряде случаев наш гид спускается и помогает отстающим, если у них остается время. Мы всегда поднимаемся со своим поваром и носильщиками, которые несут ваши рюкзаки, с горячей пищей и чаем, и даже с горячей водой для умывания. Для особенно упорных я специально предлагаю 3-дневную поездку в Приэльбрусье, где у вас будет возможность осуществить акклиматизацию до высоты 4200 или даже 5000 м.
Все это в совокупности и дает успех: с каждым годом процент успешных восхождений растет (в среднем 90%, при том, что Википедия указывает для 5-дневного маршрута всего 60%), а в феврале 2020 году до вершины (или хотя бы до первой зачетной вершины Gilmans Point 5756 м) в сопровождении меня и моего друга Алексея у нас поочередно поднялись сразу 2 группы в полном составе (в сумме 21 человек), включая 66, 68 и 73-летних участников! Популярные теперь панангин, диакарб и витамины тоже не помешают - но не увлекайтесь таблетками и сопутствующими беседами о здоровье. Помним, что главный секрет успешного восхождения - умение наслаждаться каждым шагом и воля к победе. Тем, у кого она есть, мы поможем дойти до вершины.
Внимание! если вы плохо переносите высокогорье, рекомендуем сначала позвонить Дмитрию для подробной консультации, как эффективно подготовиться к гарантированно успешному восхождению еще дома.
Важная информация:
Программа в своей ботанической части (до Барафу) рассчитана на физически здоровых людей с обычной физической подготовкой, возраст - от 18 лет (нацпарк пускает с 10 лет, но мы берем только с 18); верхняя планка не ограничена никем, кроме самого участника. Тем, кто рассчитывает подняться на пик Uhuru или хотя бы до первой зачетной вершины (Stella, 5756 м), необходима специальная физподготовка, а также моральная нацеленность на победу. Капризным и скандальным людям просьба воздержаться от участия.
Рекомендуем ежедневно тренироваться минимум за 2 месяца до восхождения. Лучший способ тренировки - бег с ускорением (только при здоровой спине и суставах!); если есть возможность - вверх под небольшим углом, ежедневно не менее 2 км. Если есть проблемы со спиной и суставами - лучше не бегать, интенсивно ходить в тренажерном зале вверх под углом по дорожке (а на восхождении использовать соотв. бандажи на колени и на спину). Очень важно ежедневно медленно выполнять простые приседания, лучше с небольшой нагрузкой! Следует максимально отказаться от автотранспорта и стараться больше ходить пешком; горожанам стоит подниматься по эскалатору метро бегом. Бросаем пить и курить! За 5 дней перед поездкой интенсивность тренировок потихоньку снижаем, бег замещаем на пешие прогулки, больше спим и правильно питаемся. Очень важно при этом не набрать мышечную массу, а наоборот - сбросить вес, лишь укрепив мышцы и сделав их выносливыми. Для этого лучший способ - тренировки проводить вместо ужина. Не используйте штангу с большим весом, чаще и дольше занимайтесь с боксерской грушей.
Пожелания к путешественнику
Программа в своей ботанической части (до Барафу) рассчитана на физически здоровых людей с обычной физической подготовкой, возраст - от 18 лет (нацпарк пускает с 10 лет, но мы берем только с 18); верхняя планка не ограничена никем, кроме самого участника. Тем, кто рассчитывает подняться на пик Uhuru или хотя бы до первой зачетной вершины (Stella, 5756 м), необходима специальная физподготовка, а также моральная нацеленность на победу.
Желающим поможем с акклиматизацией в Приэльбрусье за 3-4 дня до восхождения.