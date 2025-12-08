Итак, скажем нет мазохизму, скажем да ботанике, к тому же это отличный повод бросить курить.

Несколько слов о технике. Этот треккинг нельзя назвать экстремально сложным, но есть одна серьезная трудность: быстрое восхождение в альпийском стиле. С 2009 от 80% до 100% наших участников успешно поднимались до вершины всего за 3,5 дня, безо всякой акклиматизации, а с 2025 года мы будем подниматься уже за 4,5 дней (1,5 дня на спуск). Конечно, и для этого надо серьезно тренироваться хотя бы за пару месяцев до восхождения. Однако, мы стараемся еще больше повысить шанс на успех, для чего, помимо полноценного акклиматизационного дня, морального настроя и волшебного влияния попутных лекций об африканской горной природе, мы используем небольшие акклиматизационные подъемы по вечерам: как показал опыт, это уменьшает вероятность плохого самочувствия в высокогорье. У нас есть и другие фирменные приемы, например, деление на 3-4 группы (сильные, средние и отстающие, каждая со своим местным проводником); гид Тм помогает дойти средней группе, в которую попадают те, кому трудно, но у кого есть шанс. В ряде случаев наш гид спускается и помогает отстающим, если у них остается время. Мы всегда поднимаемся со своим поваром и носильщиками, которые несут ваши рюкзаки, с горячей пищей и чаем, и даже с горячей водой для умывания. Для особенно упорных я специально предлагаю 3-дневную поездку в Приэльбрусье, где у вас будет возможность осуществить акклиматизацию до высоты 4200 или даже 5000 м.

Все это в совокупности и дает успех: с каждым годом процент успешных восхождений растет (в среднем 90%, при том, что Википедия указывает для 5-дневного маршрута всего 60%), а в феврале 2020 году до вершины (или хотя бы до первой зачетной вершины Gilmans Point 5756 м) в сопровождении меня и моего друга Алексея у нас поочередно поднялись сразу 2 группы в полном составе (в сумме 21 человек), включая 66, 68 и 73-летних участников! Популярные теперь панангин, диакарб и витамины тоже не помешают - но не увлекайтесь таблетками и сопутствующими беседами о здоровье. Помним, что главный секрет успешного восхождения - умение наслаждаться каждым шагом и воля к победе. Тем, у кого она есть, мы поможем дойти до вершины.

Внимание! если вы плохо переносите высокогорье, рекомендуем сначала позвонить Дмитрию для подробной консультации, как эффективно подготовиться к гарантированно успешному восхождению еще дома.

Важная информация:

Программа в своей ботанической части (до Барафу) рассчитана на физически здоровых людей с обычной физической подготовкой, возраст - от 18 лет (нацпарк пускает с 10 лет, но мы берем только с 18); верхняя планка не ограничена никем, кроме самого участника. Тем, кто рассчитывает подняться на пик Uhuru или хотя бы до первой зачетной вершины (Stella, 5756 м), необходима специальная физподготовка, а также моральная нацеленность на победу. Капризным и скандальным людям просьба воздержаться от участия.

Рекомендуем ежедневно тренироваться минимум за 2 месяца до восхождения. Лучший способ тренировки - бег с ускорением (только при здоровой спине и суставах!); если есть возможность - вверх под небольшим углом, ежедневно не менее 2 км. Если есть проблемы со спиной и суставами - лучше не бегать, интенсивно ходить в тренажерном зале вверх под углом по дорожке (а на восхождении использовать соотв. бандажи на колени и на спину). Очень важно ежедневно медленно выполнять простые приседания, лучше с небольшой нагрузкой! Следует максимально отказаться от автотранспорта и стараться больше ходить пешком; горожанам стоит подниматься по эскалатору метро бегом. Бросаем пить и курить! За 5 дней перед поездкой интенсивность тренировок потихоньку снижаем, бег замещаем на пешие прогулки, больше спим и правильно питаемся. Очень важно при этом не набрать мышечную массу, а наоборот - сбросить вес, лишь укрепив мышцы и сделав их выносливыми. Для этого лучший способ - тренировки проводить вместо ужина. Не используйте штангу с большим весом, чаще и дольше занимайтесь с боксерской грушей.