Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

То о чём вы так долго мечтали, с детства. Попасть в Африку и увидеть своими глазами диких животных в нац. парках. А после Сафари отправиться на на райские пляжи Занзибара за незабываемым отдыхом.

Почему этот тур создан для вас?

Ваше путешествие, ваши правила. Маршрут только для вашей компании (соло, пара, семья, друзья) на удобные вам даты. Хотите сместить выезд, добавить экскурсию или заменить активность? Для нас это норма. Мы создаем тур, который идеально ляжет на ваши интересы и ритм.

Глубокое погружение, а не галочки. Мы покажем вам настоящую Танзанию. Вы откроете уединённые долины Тарангире, правильные точки Серенгети и кратера Нгоронгоро, розовый Натрон и священный Оль Донио Ленгаи, встретите хадза и датога без туристического шоу. Пешие выходы с рейнджером где это разрешено, речные и ночные сафари по регламенту, тишина южных парков Руаха и Ньерере. На океане ждут нетронутые рифы Занзибара и Мафии. Никаких толп - только ваше личное открытие.

Экспертиза и поддержка 24/7. Весь маршрут построен мной, вашим гидом-экспертом, и оптимизирован для максимального комфорта. На месте вас сопровождает моя команда, решая любые вопросы. Вы в надежных руках.

Комфорт и уединение после дня приключений. Мы подбираем сафари-лоджи, атмосферные tented camp и приватные виллы/эксклюзивные отели на Занзибаре и островах в тихих и удобных локациях. Вечером вас ждёт тишина саванны у костра, частный бассейн под звёздами или терраса с видом на океан.

Почему этот тур создан для вас?

Утренние и закатные выезды в Тарангире, Нгоронгоро и Серенгети,

По желанию полёт над рассветной саванной на воздушном шаре,

Где позволяет регламент прогулка с рейнджером, русскоговорящий гид для тех, кому необходимо,

Встреча с масаями и др. племенами Африки, быт которых во многом не изменился во времени,

На Занзибаре снорклинг у рифов Мнембы, огромные Черепахи, пикник на песчаных отмелях, парусный дау, Sup и каяки, специи и узкие улочки Стоун Тауна.

Для тех, кто хочет больше:

восхождение на Килиманджаро,

вулкан Оль Донио Ленгаи, розовое оз. Натрон и фламинго,

общение с народом Хадза,

остров Мафия с китовыми акулами,

рыбалка на озере Виктория.

Собираем в один маршрут под ваш темп и бюджет.

Всё организовано: проживание, завтраки, транспорт, входные билеты и уникальные активности. Ваш отпуск мечты без хлопот начинается с одного сообщения.