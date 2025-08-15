Мои заказы

Жемчужина Африки: ваше Сафари в Серенгети, Большая пятёрка и океан Занзибара

Незабываемое приключение в сердце Африканского континента с широким охватом региона
Описание тура

То о чём вы так долго мечтали, с детства. Попасть в Африку и увидеть своими глазами диких животных в нац. парках. А после Сафари отправиться на на райские пляжи Занзибара за незабываемым отдыхом.

Почему этот тур создан для вас?

  • Ваше путешествие, ваши правила. Маршрут только для вашей компании (соло, пара, семья, друзья) на удобные вам даты. Хотите сместить выезд, добавить экскурсию или заменить активность? Для нас это норма. Мы создаем тур, который идеально ляжет на ваши интересы и ритм.

  • Глубокое погружение, а не галочки. Мы покажем вам настоящую Танзанию. Вы откроете уединённые долины Тарангире, правильные точки Серенгети и кратера Нгоронгоро, розовый Натрон и священный Оль Донио Ленгаи, встретите хадза и датога без туристического шоу. Пешие выходы с рейнджером где это разрешено, речные и ночные сафари по регламенту, тишина южных парков Руаха и Ньерере. На океане ждут нетронутые рифы Занзибара и Мафии. Никаких толп - только ваше личное открытие.

  • Экспертиза и поддержка 24/7. Весь маршрут построен мной, вашим гидом-экспертом, и оптимизирован для максимального комфорта. На месте вас сопровождает моя команда, решая любые вопросы. Вы в надежных руках.

  • Комфорт и уединение после дня приключений. Мы подбираем сафари-лоджи, атмосферные tented camp и приватные виллы/эксклюзивные отели на Занзибаре и островах в тихих и удобных локациях. Вечером вас ждёт тишина саванны у костра, частный бассейн под звёздами или терраса с видом на океан.

  • Утренние и закатные выезды в Тарангире, Нгоронгоро и Серенгети,

  • По желанию полёт над рассветной саванной на воздушном шаре,

  • Где позволяет регламент прогулка с рейнджером, русскоговорящий гид для тех, кому необходимо,

  • Встреча с масаями и др. племенами Африки, быт которых во многом не изменился во времени,

  • На Занзибаре снорклинг у рифов Мнембы, огромные Черепахи, пикник на песчаных отмелях, парусный дау, Sup и каяки, специи и узкие улочки Стоун Тауна.

Для тех, кто хочет больше:

  • восхождение на Килиманджаро,

  • вулкан Оль Донио Ленгаи, розовое оз. Натрон и фламинго,

  • общение с народом Хадза,

  • остров Мафия с китовыми акулами,

  • рыбалка на озере Виктория.

Собираем в один маршрут под ваш темп и бюджет.

Всё организовано: проживание, завтраки, транспорт, входные билеты и уникальные активности. Ваш отпуск мечты без хлопот начинается с одного сообщения.

Программа тура по дням

1 день

Занзибар

Пример того, как может выглядеть ваш тур.

В аэропорту вас встретит личный водитель. Через 40 минут автомобильной поездки заселитесь в курортном отеле на берегу Индийского океана. Отдохните и наберитесь сил перед вылетом на Сафари.

ЗанзибарЗанзибарЗанзибар
2 день

Перелёт В Арушу. Нац. Парк Тарангире

Включено: завтрак на Занзибаре и перелёт.

Мы встретим Вас в аэропорту и в течение 3-4 часов доберемся до места начала наших приключений. Познакомимся с нашей командой и проведём брифинг о том, что нас ждёт впереди. В национальном парке Тарангире вы встретите знаменитые и огромные баобабы и слонов. Тут также живут огромные популяции антилоп гну, жирафов, бегемотов, буйволов, бабуинов, верветок и зебр. Вы встретите суровый ландшафт со скалистыми холмами и реками, болотами и саваннами. В Тарангире есть много шансов увидеть львов, - это настоящая львиная цитадель, и проследить за леопардами и гепардами.

Размещение: Suricata Boma Lodge. Включены: Обед и ужин. Трансфер: 3-4 часа из Аруши в Нац. парк Тарангире. Мероприятия: дневное и вечернее сафари, наблюдение за птицами, река Тарангире, пикник в нац. парке.

Перелёт В Арушу. Нац. Парк ТарангиреПерелёт В Арушу. Нац. Парк ТарангиреПерелёт В Арушу. Нац. Парк Тарангире
3 день

Традиционная Деревня Мто Ва Мбу И Серенгети

Мы заедем в маленький городок Мто Ва Мбу, где представлены все 120 племенных групп Танзании.

Прогуляемся по его главной улице и посмотри жизнь маленького африканского городка. Вы никогда не забудете один из самых красивых парков Африки.

Сегодня у нас будут леопарды и гепарды, демонстрирующие свои навыки внушающих страх охотников на равнинах и в долинах.

Семья слонов будет кормиться рядом с нашим автомобилем, так близко, что вы почти можете протянуть руку и прикоснуться к ним. Впервые вы услышите рык льва. А ещё в этом парке есть стада буйволов, зебр и антилоп гну, настолько большие, что они движутся как одно целое по горизонту, как река.

Размещение 2 ночи: Matawi Serengeti Camp Включены: Завтрак, Обед и Ужин Трансфер: 6 часов из Mto wa Mbu в Нац. парк Серенгети. Мероприятия: дневное и закатное сафари.

Традиционная Деревня Мто Ва Мбу И СеренгетиТрадиционная Деревня Мто Ва Мбу И СеренгетиТрадиционная Деревня Мто Ва Мбу И Серенгети
4 день

Национальный Парк Серенгети

Дополнительно ранним утром вы можете отправиться в увлекательное и уникальное по своей зрелищности приключение на воздушном шаре. Забронируйте заранее встречу рассвета в воздухе над просыпающейся Африкой.

Весь день будем наблюдать за Большой пятеркой Африки и посетим бассейн с бегемотами. Приготовьте камеру и бинокль, расслабьтесь в нашем автомобиле и наслаждайтесь поиском дикой природы. Включены: Завтрак, Обед и Ужин в этот день.

После мы направимся в коттедж Farm of Dreams, расположенный между озером Маньяра и кратером Нгоронгоро. К услугам гостей отличные номера с декором из дерева и терракоты, противомоскитными сетками и ванными комнатами. Номера расположены на ухоженной территории с пальмами. Вы можете расслабиться в бассейне, ресторане или баре. Отель находится вдали от главной дороги, он красивый и тихий.

Размещение: Farm of Dreams Включены: Завтрак, Обед и Ужин Трансфер: 3 часа из нац. парка Серенгети в Farm of Dreams Lodge

Национальный Парк СеренгетиНациональный Парк СеренгетиНациональный Парк Серенгети
5 день

Кратер Нгоронгоро И Масаи

Сегодня посетите кратер Нгоронгоро, одну из самых красивых природных достопримечательностей Африки. Потусторонняя красота и необыкновенная дикая природа. Смотрите сверху, как утренний туман скатывается по краю кратера, простирающегося на 19 км.

На дне кратера исследуйте затерянный мир, сохранившийся в состоянии первозданной изоляции, приютивший львов и гиен, слонов и черных носорогов, фламинго и золотых шакалов. Здесь также есть леса, озера, наполненные бегемотами и соляная котловина.

По пути навестите племя Масаи - полукочевой народ, сохранивший свой традиционный уклад жизни и потанцуйте вместе с ними. Узнайте больше о ритуалах и семейной полигамии. После мы возвращаемся на Занзибар. Включены: Завтрак и обед. Трансфер (включая воздушный): от кратера Нгоронгоро до аэропорта Аруши и самолетом из аэропорта Аруши в аэропорт Занзибара.

Кратер Нгоронгоро И МасаиКратер Нгоронгоро И МасаиКратер Нгоронгоро И Масаи
6 день

Занзибар

Свободный день. Отдых на чудесных пляжах с белым песком. Размещение для примера наш фаворит многих пар - Milele Beach Resort с завтраками.

ЗанзибарЗанзибарЗанзибар
7 день

Занзибар

Совершите захватывающее морское путешествие к дельфинам, чтобы поплавать с ними. Посетите атолл Мнемба и занимайтесь снорклингом на коралловых рифах.

ЗанзибарЗанзибарЗанзибар
8 день

Занзибар

Свободный день. Запросите дополнительные опции, чтобы погрузиться в богатое изобилие культуры и истории острова. Изучайте нац. парки, знакомьтесь с коренными племенами, и посетите другие шикарные пляжи региона. Или оставайтесь отдыхать в день перед вылетом в вашем шикарном ресорте.

ЗанзибарЗанзибарЗанзибар
9 день

Занзибар

На 9 день вставайте пораньше, вас ждет завтрак и трансфер в аэропорт. Забирайте с собой множество особых воспоминаний, которыми мы поделились с вами.

Занзибар
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все размещения по программе
  • Авиаперелеты Занзибар-Аруша-Занзибар
  • Все активности указанные в программе, кроме раздела дополнительно
  • Питание по программе
  • Профессиональный гид, имеющий аккредитацию ассоциации туроператоров Танзании, торговой ассоциации приключенческого туризма и Африканской ассоциации путешествий и туризма
  • Парковые сборы и туристические налоги
  • Вода на время всего Сафари путешествия
  • Транспорт: трансферы из аэропорта и в аэропорт, автомобили Land Cruiser 4x4 Safari, оснащенные инвертором для зарядки аккумуляторов, радиосвязью и электрический холодильником
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до места назначения и обратно (1000$ для участников из Москвы, с пересадкой в Дубаи)
  • Минимальная страховка на медицинскую и экстренную эвакуацию (30-50$)
  • Страхование отмены поездки или любая другая туристическая страховка (рекомендуется)
  • Любая деятельность, не описанная в разделе Что включено. Допустим вы захотите заняться кайтсерфингом, взять экскурсию на Занзибаре или захотите полетать на воздушном шаре над саванной (700$ с чел.) - закажите заранее. А может взойдем на Килиманджаро и растянем этот тур на 15 дней!?
  • Самостоятельное питание, алкогольные напитки
  • Чаевые водителю и гидам
О чём нужно знать до поездки

Мы подготовили чек-лист для путешественников от местного эксперта, вы возьмете с собой все самое необходимое.

Программа подойдёт в том числе и для соло-путешественников. Мы организуем поездки для всех желающих, вне зависимости от набора группы.

Мы поможем подобрать и забронировать вам жильё для дальнейшего отдыха на Занзибаре, если вы захотите продлить свой отпуск.

Помимо стоимости тура, расходов на авиабилеты (от 1000$) и на страховку (30-50$) вам необходимо будет иметь при себе сумму на самостоятельное питание - обеды и ужины с напитками на Занзибаре (по $50/в день на человека. Примерно 200$ за 4 дня на человека).

Пожелания к путешественнику

Мечтатель, исследователь любого возраста и пола.

Визы

Паспорт (действует 6+ мес) . Виза оформляется либо по прилёту, оплата только наличными Usd, Стоимость: $50. Cвежие купюры без повреждений. На оформление визы может быть очередь. И там необходимо заполнить анкету с указанием билетов на выезд и броней отелей.

Рекомендуется evisa Это быстрее и удобнее, чем виза по прилёту. Виза действительна 90 дней. Стоимость: $50. Оплата международной картой Visa/Mastercard

Виза выдаётся на одноразовый въезд.

Важно Обязательная страховка для Занзибара! С октября 2024 года требуется оформить госстраховку от Zanzibar Insurance Corporation - стоимость $44. По прилёту. Страховка - обязательна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Привет, путешественник! Для меня каждый гость уникален - вот почему я создаю авторские туры эксклюзивно под ваши мечты. Это ваше личное путешествие-перезагрузка: полная свобода исследователя без групп и уверенность благодаря
читать дальше

моей поддержке 24/7. О себе: Исследователь, основатель клуба путешествий. Мечта объехать мир, родившаяся в Магадане из-за найденной индийской монеты, привела к 54 странам и 15-летнему опыту создания приключений для других. Как отец троих детей и любитель активного отдыха (дайвинг, яхтинг, кайтсёрфинг, велосипед), создаю туры, где приключения идут рука об руку с комфортом. В планах - авторский кругосветный тур, а пока - ваше идеальное путешествие! Как создаются мои туры: Я открываю страны не как турист, а как первооткрыватель: погружаюсь в языки, живу в местных семьях, исследую традиции. Моя страсть - находить уникальные места и знакомиться с людьми, которые становятся друзьями и частью моей команды. Так рождаются маршруты, и таким будет ваше путешествие, созданное из личных впечатлений и настоящих открытий. Приключения с комфортом: Это не отдых в одном отеле с анимацией. Я создаю динамичные маршруты, где мы комбинируем лучшие форматы перемещений и впечатлений: - Ваши туры могут быть наполнены классными активностями: каньонинг в ущельях, трекинги на вулканы, сафари на джипах, снорклинг с китовыми акулами или мантами. - Часто мы делаем Уникальные ночевки: виллы с бассейнами у гор, глемпинги в джунглях, лоджии в сафари-парках или простая и такая романтичная палатка (отель 1000 звезд) у кальдеры вулкана. - Используем Эксклюзивный транспорт: вертолеты, яхты и круизы, поездки на джипах или гидроциклы между островами для самых фотогеничных локаций. - Некоторые выбирают мою страсть к глубокому погружению: пожить в племенах и наблюдать за дикими животными вместе с рейнджерами. - Свобода вместо расписания: Гибкий сценарий маршрута, который можно изменить в любой момент. - Погружение через прямое общение, где это необходимо с присутствием переводчика и проводника. - Персональный подход: Тур создаётся именно для вас, под ваши интересы, ритм и бюджет. Вы хотите глубины и трансформации через путешествие; цените моменты тишины и единения с природой; устали от шаблонных программ и туристических толп; ищете активный отдых в балансе комфорта и приключений, а не пляжный отель с анимацией? Выбирайте направления моих туров, на текущий момент - это Индонезия, Непал, Индия, Танзания. Готовы к путешествию, где главный - вы? Давайте создадим вашу уникальную историю!