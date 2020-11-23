Как добраться до Гранда Терка на самолёте
В Гранде Терке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Grand Turk Island» вам не избежать
Список аэропортов Гранда Терка
- Grand Turk Island GDTGrand Turk Island
Самые дешёвые билеты в Гранд Терк из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|14 355
|10ч 34м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|40 328
|32ч 45м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇵🇰Карачей
|89 553
|42ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону