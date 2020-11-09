Как добраться до Майами на самолёте

В Майами 5 аэропортов ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Майами

Майами MIA Miami International Airport Опа-Лока OPF Opa-locka Executive Airport Miami Sea Plane Base MPB не гражданский Miami Sea Plane Base Tamiami TMB не гражданский Tamiami Dade Collier TNT не гражданский Dade Collier

Самые дешёвые билеты в Майами из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Майами

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Майами, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Гавана, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Санкт-Петербург

Авиакомпании которые летают из аэропортов Майами