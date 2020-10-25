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Летим в Стамбул

Как добраться до Стамбула на самолёте

В Стамбуле 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Стамбула

  1. Сабиха Гёкчен SAW
    Sabiha Gokcen International Airport
  2. Стамбул Новый аэропорт IST
    Istanbul New Airport
  3. Ататюрк ISLне гражданский
    Istanbul Ataturk Airport

Самые дешёвые билеты в Стамбул из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.10.2020из 🇹🇷Аданы8021ч 30м
11.01.2021из 🇹🇷Кайсери8281ч 15м
12.03.2021из 🇹🇷Даламана8381ч 15м
07.01.2021из 🇹🇷Денизли840
12.01.2021из 🇹🇷Антальи8411ч 15м
01.02.2021из 🇹🇷Измира8691ч 5м
24.10.2020из 🇹🇷Коньи9131ч 15м
09.01.2021из 🇹🇷Бодрума9821ч 15м
17.10.2020из 🇹🇷Эдремита1 02655м
20.10.2020из 🇹🇷Анкары1 036
17.02.2021из 🇹🇷Аланьи1 0491ч 20м
21.10.2020из 🇹🇷Малатьи1 1261ч 40м
08.11.2020из 🇹🇷Сиваса1 2211ч 30м
25.10.2020из 🇹🇷Трабзона1 2691ч 50м
27.10.2020из 🇹🇷Гиресуна1 2701ч 40м
23.10.2020из 🇹🇷Самсуна1 2701ч 25м
17.10.2020из 🇹🇷Хатая1 2711ч 40м
22.10.2020из 🇹🇷Газиантепа1 4121ч 40м
20.10.2020из 🇹🇷Диярбакыра1 4161ч 55м
28.11.2020из 🇹🇷Элязыга1 4651ч 45м
18.10.2020из 🇹🇷Эрзурума1 4811ч 50м
20.11.2020из 🇹🇷Мардина1 683
25.10.2020из 🇹🇷Вана1 6952ч 10м
10.11.2020из 🇹🇷Шанлыурфы1 7201ч 45м
05.01.2021из 🇹🇷Невшехира1 7671ч 40м
22.10.2020из 🇹🇷Батмана1 798
08.11.2020из 🇹🇷Эрзинджана1 8271ч 45м
01.11.2020из 🇹🇷Кахраманмараша2 0801ч 35м
10.11.2020из 🇹🇷Агр2 3662ч 10м
17.10.2020из 🇹🇷Муша2 589
05.02.2021из 🇨🇾Никосии2 6361ч 40м
20.10.2020из 🇮🇪Дублина3 02824ч 40м (⇵1)
21.10.2020из 🇧🇪Брюсселя3 0403ч 30м
28.10.2020из 🇩🇪Берлина3 1132ч 50м
17.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 5253ч 20м
28.12.2020из 🇹🇷Бингёль3 5685ч 50м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Москвы3 6803ч 25м
14.10.2020из 🇩🇪Штутгарта3 7172ч 55м
31.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 7183ч 15м
10.02.2021из 🇮🇱Тель-Авива3 7432ч 15м
28.11.2020из 🇬🇷Афин3 7731ч 30м
13.10.2020из 🇹🇷Карса3 8662ч 5м
16.10.2020из 🇹🇷Ыгдыра3 9152ч 20м
28.10.2020из 🇭🇺Будапешта3 96028ч (⇵1)
19.10.2020из 🇪🇸Малаги3 98121ч 20м (⇵2)
21.12.2020из 🇺🇦Харькова3 9912ч 15м
26.11.2020из 🇺🇦Запорожье4 005
11.11.2020из 🇺🇦Львова4 0082ч 5м
20.10.2020из 🇦🇹Вены4 06922ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇪🇸Барселоны4 08531ч 20м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇸Мадрида4 14610ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Аликанте4 20826ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇱🇹Вильнюса4 22920ч (⇵2)
28.10.2020из 🇬🇧Лондона4 24513ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Мюнхена4 3902ч 40м
23.11.2020из 🇷🇺Казани4 4163ч 40м
17.10.2020из 🇫🇷Бордо4 45638ч 15м (⇵2)
01.12.2020из 🇹🇷Ширнака4 4632ч 15м
17.10.2020из 🇩🇰Копенгагена4 46744ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇦Одессы4 47321ч 15м (⇵1)
29.01.2021из 🇺🇦Киева4 4802ч 5м
26.10.2020из 🇮🇹Милана4 50121ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇪🇸Валенсии4 50114ч 10м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Венеции4 52523ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇱🇻Риги4 53827ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки4 54711ч (⇵1)
26.11.2020из 🇵🇱Катовице4 5499ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне4 58135ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇹Палермо4 58831ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇫🇷Парижа4 58846ч (⇵2)
08.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 59714ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇳🇱Амстердама4 62932ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇲🇩Кишинёва4 63228ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Неаполя4 63830ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇸Белграда4 6711ч 40м
20.10.2020из 🇲🇹Валлетты4 72122ч 45м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇴Бухареста4 7281ч 20м
26.01.2021из 🇱🇺Люксембурга4 75526ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Варшавы4 79027ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Ганновера4 8003ч 10м
17.10.2020из 🇵🇹Лиссабона4 80344ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇪Гамбурга4 8683ч 10м
25.11.2020из 🇮🇹Болоньи4 88927ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇨🇭Цюриха4 8962ч 55м
30.10.2020из 🇸🇰Братиславы4 90125ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Рима4 91643ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇷Корфу4 93120ч 15м (⇵1)
18.10.2020из 🇲🇦Марракеша4 93925ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇷Салоников4 93928ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Вероны4 95133ч 10м (⇵2)
03.11.2020из 🇰🇼Кувейт4 9663ч 50м
30.11.2020из 🇷🇺Воронежа4 97914ч 35м (⇵1)
16.02.2021из 🇬🇪Тбилиси4 9902ч 25м
13.10.2020из 🇨🇭Базеля5 00928ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇹Бари5 01246ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇬Варны5 03622ч 15м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Тюмени5 04036ч 10м (⇵1)
23.10.2020из 🇨🇿Праги5 05827ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇭🇷Сплита5 07620ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇧Манчестера5 08725ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Стамбула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Дубай, Санкт-Петербург и Лондон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Стамбула

Стамбул - город контрастов
Стамбул - город контрастов