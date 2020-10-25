Как добраться до Стамбула на самолёте

В Стамбуле 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Стамбула

Сабиха Гёкчен SAW Sabiha Gokcen International Airport Стамбул Новый аэропорт IST Istanbul New Airport Ататюрк ISL не гражданский Istanbul Ataturk Airport

Самые дешёвые билеты в Стамбул из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Стамбула

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Стамбула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Дубай, Санкт-Петербург и Лондон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Стамбула