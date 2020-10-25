Как добраться до Стамбула на самолёте
В Стамбуле 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Стамбула
- Сабиха Гёкчен SAWSabiha Gokcen International Airport
- Стамбул Новый аэропорт ISTIstanbul New Airport
- Ататюрк ISLне гражданскийIstanbul Ataturk Airport
Самые дешёвые билеты в Стамбул из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|802
|1ч 30м
|11.01.2021
|из 🇹🇷Кайсери
|828
|1ч 15м
|12.03.2021
|из 🇹🇷Даламана
|838
|1ч 15м
|07.01.2021
|из 🇹🇷Денизли
|840
|1ч
|12.01.2021
|из 🇹🇷Антальи
|841
|1ч 15м
|01.02.2021
|из 🇹🇷Измира
|869
|1ч 5м
|24.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|913
|1ч 15м
|09.01.2021
|из 🇹🇷Бодрума
|982
|1ч 15м
|17.10.2020
|из 🇹🇷Эдремита
|1 026
|55м
|20.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|1 036
|1ч
|17.02.2021
|из 🇹🇷Аланьи
|1 049
|1ч 20м
|21.10.2020
|из 🇹🇷Малатьи
|1 126
|1ч 40м
|08.11.2020
|из 🇹🇷Сиваса
|1 221
|1ч 30м
|25.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|1 269
|1ч 50м
|27.10.2020
|из 🇹🇷Гиресуна
|1 270
|1ч 40м
|23.10.2020
|из 🇹🇷Самсуна
|1 270
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇹🇷Хатая
|1 271
|1ч 40м
|22.10.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|1 412
|1ч 40м
|20.10.2020
|из 🇹🇷Диярбакыра
|1 416
|1ч 55м
|28.11.2020
|из 🇹🇷Элязыга
|1 465
|1ч 45м
|18.10.2020
|из 🇹🇷Эрзурума
|1 481
|1ч 50м
|20.11.2020
|из 🇹🇷Мардина
|1 683
|2ч
|25.10.2020
|из 🇹🇷Вана
|1 695
|2ч 10м
|10.11.2020
|из 🇹🇷Шанлыурфы
|1 720
|1ч 45м
|05.01.2021
|из 🇹🇷Невшехира
|1 767
|1ч 40м
|22.10.2020
|из 🇹🇷Батмана
|1 798
|2ч
|08.11.2020
|из 🇹🇷Эрзинджана
|1 827
|1ч 45м
|01.11.2020
|из 🇹🇷Кахраманмараша
|2 080
|1ч 35м
|10.11.2020
|из 🇹🇷Агр
|2 366
|2ч 10м
|17.10.2020
|из 🇹🇷Муша
|2 589
|2ч
|05.02.2021
|из 🇨🇾Никосии
|2 636
|1ч 40м
|20.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|3 028
|24ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|3 040
|3ч 30м
|28.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 113
|2ч 50м
|17.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 525
|3ч 20м
|28.12.2020
|из 🇹🇷Бингёль
|3 568
|5ч 50м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 680
|3ч 25м
|14.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|3 717
|2ч 55м
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 718
|3ч 15м
|10.02.2021
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 743
|2ч 15м
|28.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 773
|1ч 30м
|13.10.2020
|из 🇹🇷Карса
|3 866
|2ч 5м
|16.10.2020
|из 🇹🇷Ыгдыра
|3 915
|2ч 20м
|28.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|3 960
|28ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 981
|21ч 20м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇺🇦Харькова
|3 991
|2ч 15м
|26.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|4 005
|2ч
|11.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|4 008
|2ч 5м
|20.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|4 069
|22ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|4 085
|31ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|4 146
|10ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|4 208
|26ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 229
|20ч (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|4 245
|13ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|4 390
|2ч 40м
|23.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|4 416
|3ч 40м
|17.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 456
|38ч 15м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇹🇷Ширнака
|4 463
|2ч 15м
|17.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|4 467
|44ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 473
|21ч 15м (⇵1)
|29.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|4 480
|2ч 5м
|26.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|4 501
|21ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|4 501
|14ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|4 525
|23ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 538
|27ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|4 547
|11ч (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|4 549
|9ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 581
|35ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|4 588
|31ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 588
|46ч (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 597
|14ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 629
|32ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 632
|28ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|4 638
|30ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|4 671
|1ч 40м
|20.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|4 721
|22ч 45м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|4 728
|1ч 20м
|26.01.2021
|из 🇱🇺Люксембурга
|4 755
|26ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 790
|27ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|4 800
|3ч 10м
|17.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|4 803
|44ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|4 868
|3ч 10м
|25.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|4 889
|27ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|4 896
|2ч 55м
|30.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|4 901
|25ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 916
|43ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|4 931
|20ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|4 939
|25ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|4 939
|28ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|4 951
|33ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|4 966
|3ч 50м
|30.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|4 979
|14ч 35м (⇵1)
|16.02.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|4 990
|2ч 25м
|13.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|5 009
|28ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|5 012
|46ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|5 036
|22ч 15м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|5 040
|36ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|5 058
|27ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇭🇷Сплита
|5 076
|20ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|5 087
|25ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Стамбула
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Стамбула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Дубай, Санкт-Петербург и Лондон
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