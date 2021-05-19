Полезная информация о Баукау

Что нужно знать о Баукау: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баукау
04:0043
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаТимор-Лесте
Название городаБаукау
По-английскиBaukau
Столица регионаБаукау является столицей региона
Население города16 000 чел.
АэропортCakung International BCH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Dili
Средняя высота367 м. от уровня моря

Где находится Баукау на карте