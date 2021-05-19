Полезная информация о Баукау
Что нужно знать о Баукау: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баукау
04:0043
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Тимор-Лесте
|Название города
|Баукау
|По-английски
|Baukau
|Столица региона
|Баукау является столицей региона
|Население города
|16 000 чел.
|Аэропорт
|Cakung International BCH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Dili
|Средняя высота
|367 м. от уровня моря