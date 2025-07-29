Мои заказы

Два города, две истории - погружение в сердце тунисского Сахеля
Приглашаем в путешествие по богатому культурному наследию региона Сахель! Вы посетите два знаковых города — Сус и Монастир: исследуете крепостные стены Медины Суса, подниметесь на древний Рибат, увидите выдающуюся коллекцию античных мозаик и побываете в мавзолее первого президента Туниса.
Сус и Монастир© Алла
Сус и Монастир© Алла
Сус и Монастир© Алла
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по региону Сахель:

  • В Монастире побываете в мавзолее и музее Хабиба Бургибы — первого президента Туниса, узнаете об истории становления республики, увидите первую мечеть города и прогуляетесь по набережной
  • В Сусе вас ждёт экскурсия по Медине, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: узкие улочки, шумные базары с пряностями, сладостями и сувенирами. Вы подниметесь на Рибат — древнюю крепость и символ города — и посетите археологический музей, в котором хранятся уникальные мозаики и скульптуры пунического и византийского периодов

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Renault Logan, Volkswagen Passat или аналогичном
  • Программа 4+
  • Входные билеты входят в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается обед
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — Организатор в Суссе
Провёл экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Алла, я являюсь генеральным представителем в РФ, СНГ и Европе крупной принимающей компании в Тунисе. Несколько слов о наших предложениях: через Тунис прошли многие народы — римляне и
византийцы, арабы и французы. Все они оставили здесь своё наследие: архитектурные памятники, многие из которых обладают колоссальной ценностью и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы работаем официально. Все экскурсии проводят только высокопрофессиональные гиды. У нас собственный большой транспортный парк, поэтому если вы хотите поехать на экскурсию семьёй или большой компанией — мы подберём оптимальный транспорт. Проводим как классические экскурсии, так и уникальные авторские программы — такие, которые кроме нас не делает никто. Хотим, чтобы вы полюбили Тунис так же сильно, как любим его мы!

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
29 июл 2025
Сегодня ездили на очень интересную, познавательную экскурсию. Наш гид Слим с первой минуты путешествия начал рассказ об истории Туниса, начиная с древних времен. За экскурсию мы узнали много нового для нас и интересного об истории и культуре страны. Прекрасное владение русским языком, любовь к своей стране и её истории сделало экскурсию незабываемой. Отдельное спасибо Алле за отличную организацию экскурсии.
Д
Дмитрий
17 июл 2025
Наверное, мы просто живём во времена, когда сам факт получения желаемого воспринимается как чудо. Тогда в нашем случае при вхаимодействии чудо случилось - все было организовано профессионально, оперативно, без "дураков".
А именно - представитель компании Алла проявила терпение и гибкость при обсуждении специфических запросов, координатор Ирина отлично совместила нас с гидом во времени и пространстве, была на связи и ответила на ряд вопросов, гид Салим отлично провел экскурсию так, что она оправдала все наши ожидания. Рекомендуем и желаем компании и упомянутым людям успехов и процветания.