Всё о Туркменабаде

Полезная информация о Туркменабаде

Что нужно знать о Туркменабаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Туркменабаде
10:2407
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇲 Туркменистан
Название городаТуркменабад
По-английскиTurkmenabat
Столица регионаТуркменабад является столицей региона
Население города234 817 чел.
Часовой поясAsia/Ashgabat
Средняя высота191 м. от уровня моря

Где находится Туркменабад на карте