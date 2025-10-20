Мои заказы

Древняя Амасра и город шафрана Сафранболу

Посетить за один день два абсолютно разных турецких поселения
Предлагаем вам познакомиться с двумя миниатюрными городами, пропитанными историей. Мы прогуляемся по уютной Амасре и поговорим о её прошлом — от греков до османов. Вы узнаете, в честь кого был назван город.

Затем отправимся в атмосферный Сафранболу, где вы посетите традиционный дом и увидите, как делают знаменитый лукум с шафраном.
4 отзыва
Описание экскурсии

В Амасре:

  • Античный нимфеум — когда-то здесь был источник воды, которую по каналам доводили до городских объектов.
  • Обзорная площадка — с неё султан Мехмед впервые увидел Амасру.
  • Археологический музей — вы осмотрите артефакты, найденные при раскопках в городе.
  • Римский каменный мост — его считают одним из наиболее удачных мест для фотографирования в Амасре.
  • Обзорная площадка Бозтепе и стены генуэзского замка Зиндан Калеси.
  • Обед в таверне — в свободное время.

В Сафранболу:

  • Музей лукума в традиционном особняке — вы в деталях узнаете о производстве лукума с шафраном.
  • Панорама города — вам откроется вид на старый квартал.
  • Дом губернатора — вы посетите мужскую и женскую части здания и рассмотрите интерьеры из резного дерева.
  • Караван-сарай Джинджихан — постоялый двор, который служил местом торговли и ночлега.
  • Мечеть Мехмед-паши 17 века — в её дворе вы сверите время с оригинальными солнечными часами.
  • Лавки ремесленников — вы увидите лавки, нависающие над каньоном, где до сих пор чеканят посуду, оружие и шьют обувь из натуральной кожи.
  • Обед или шопинг — в свободное время.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены все входные билеты по маршруту и трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito, Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter.
  • Обед оплачивается дополнительно и по желанию.
  • Путь между городами занимает 1,5 часа.
  • Можем начать экскурсию в Сафранболу и закончить в Амасре.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Амасры или в вашем отеле в Амасре или Сафранболу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет
Ахмет — ваша команда гидов в Амасре
Провели экскурсии для 4773 туристов
Добрый день! Меня зовут Ахмет. Работаю в туризме с 2000 года. Являюсь лицензированным гидом-историком и сертифицированным инструктором по активному отдыху. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — моя команда состоит только из лицензированных гидов и будет рада показать вам Каппадокию.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
Дмитрий
20 окт 2025
Прекрасная экскурсия в Шафрановый город и мы абсолютно правильно сделали, что сначала поехали в него, а потом прогулялись по Амасре. Дорога в город идет по "серпантину" и лучше ехать туда
читать дальше

отдохнувшим - меньше вероятности укачаться. Шафрановый город - прекрасен, не зря он является наследием Юнеско. Он кажется игрушечным и ты ощущаешь себя, как внутри декораций какой-то сказки. Ахмет встретил нас на вполне комфортной машине и достаточно аккуратно доставил в Шафрановый город. Сначала напрягло то, что Ахмету явно трудно говорить на русском, но уже к приезду в город мы к этому привыкли и перестали замечать. Ахмет - местный, очень хорошо знает историю города и округи, ну и, конечно, знает всех производителей кустарных промыслов и продавцов в своем городе. По ходу экскурсии нам пришлось несколько поменять свои планы (времени оказалось на час меньше, чем мы рассчитывали изначально), но Ахмет оперативно под нас подстроился и мы все успели. Так как Ахмет имеет отношение к местной археологии, то поход с ним в музей в Амасре был очень интересен подробностями "из жизни археологов". Еще раз спасибо Ахмету за отличную экскурсию, гида однозначно рекомендую.

Е
Екатерина
26 авг 2025
Экскурсия очень содержательная,очень быстро добрались в Сафранболу, посетили уникальные места,а потом еще было достаточно времени,чтобы погулять и послушать историю достопримечательностей Амасры. Рекомендую!
Экскурсия очень содержательная,очень быстро добрались в Сафранболу, посетили уникальные места,а потом еще было достаточно времени,чтобы погулять
Н
Наталья
16 мая 2025
Отличная, познавательная экскурсия. Спасибо Ахмету.
Диана
Диана
15 мая 2025
Экскурсия понравилась. Посетили 2 города: Сафранболу и Амасра. Очень красивые виды, интересные локации.