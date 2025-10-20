Предлагаем вам познакомиться с двумя миниатюрными городами, пропитанными историей. Мы прогуляемся по уютной Амасре и поговорим о её прошлом — от греков до османов. Вы узнаете, в честь кого был назван город.
Затем отправимся в атмосферный Сафранболу, где вы посетите традиционный дом и увидите, как делают знаменитый лукум с шафраном.
Затем отправимся в атмосферный Сафранболу, где вы посетите традиционный дом и увидите, как делают знаменитый лукум с шафраном.
Описание экскурсии
В Амасре:
- Античный нимфеум — когда-то здесь был источник воды, которую по каналам доводили до городских объектов.
- Обзорная площадка — с неё султан Мехмед впервые увидел Амасру.
- Археологический музей — вы осмотрите артефакты, найденные при раскопках в городе.
- Римский каменный мост — его считают одним из наиболее удачных мест для фотографирования в Амасре.
- Обзорная площадка Бозтепе и стены генуэзского замка Зиндан Калеси.
- Обед в таверне — в свободное время.
В Сафранболу:
- Музей лукума в традиционном особняке — вы в деталях узнаете о производстве лукума с шафраном.
- Панорама города — вам откроется вид на старый квартал.
- Дом губернатора — вы посетите мужскую и женскую части здания и рассмотрите интерьеры из резного дерева.
- Караван-сарай Джинджихан — постоялый двор, который служил местом торговли и ночлега.
- Мечеть Мехмед-паши 17 века — в её дворе вы сверите время с оригинальными солнечными часами.
- Лавки ремесленников — вы увидите лавки, нависающие над каньоном, где до сих пор чеканят посуду, оружие и шьют обувь из натуральной кожи.
- Обед или шопинг — в свободное время.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены все входные билеты по маршруту и трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito, Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter.
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию.
- Путь между городами занимает 1,5 часа.
- Можем начать экскурсию в Сафранболу и закончить в Амасре.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Амасры или в вашем отеле в Амасре или Сафранболу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет — ваша команда гидов в Амасре
Провели экскурсии для 4773 туристов
Добрый день! Меня зовут Ахмет. Работаю в туризме с 2000 года. Являюсь лицензированным гидом-историком и сертифицированным инструктором по активному отдыху. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — моя команда состоит только из лицензированных гидов и будет рада показать вам Каппадокию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
20 окт 2025
Прекрасная экскурсия в Шафрановый город и мы абсолютно правильно сделали, что сначала поехали в него, а потом прогулялись по Амасре. Дорога в город идет по "серпантину" и лучше ехать туда
Е
Екатерина
26 авг 2025
Экскурсия очень содержательная,очень быстро добрались в Сафранболу, посетили уникальные места,а потом еще было достаточно времени,чтобы погулять и послушать историю достопримечательностей Амасры. Рекомендую!
Н
Наталья
16 мая 2025
Отличная, познавательная экскурсия. Спасибо Ахмету.
Диана
15 мая 2025
Экскурсия понравилась. Посетили 2 города: Сафранболу и Амасра. Очень красивые виды, интересные локации.