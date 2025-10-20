читать дальше

отдохнувшим - меньше вероятности укачаться. Шафрановый город - прекрасен, не зря он является наследием Юнеско. Он кажется игрушечным и ты ощущаешь себя, как внутри декораций какой-то сказки. Ахмет встретил нас на вполне комфортной машине и достаточно аккуратно доставил в Шафрановый город. Сначала напрягло то, что Ахмету явно трудно говорить на русском, но уже к приезду в город мы к этому привыкли и перестали замечать. Ахмет - местный, очень хорошо знает историю города и округи, ну и, конечно, знает всех производителей кустарных промыслов и продавцов в своем городе. По ходу экскурсии нам пришлось несколько поменять свои планы (времени оказалось на час меньше, чем мы рассчитывали изначально), но Ахмет оперативно под нас подстроился и мы все успели. Так как Ахмет имеет отношение к местной археологии, то поход с ним в музей в Амасре был очень интересен подробностями "из жизни археологов". Еще раз спасибо Ахмету за отличную экскурсию, гида однозначно рекомендую.