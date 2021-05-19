Всё о Битлисе

Полезная информация о Битлисе

Что нужно знать о Битлисе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Битлисе
08:2515
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБитлис
По-английскиBitlis
Столица регионаБитлис является столицей региона
Население города46 111 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 494 м. от уровня моря

Где находится Битлис на карте

Поиск и сравнение цен на туры