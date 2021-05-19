Полезная информация о Битлисе
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Местное время в Битлисе
08:2515
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Битлис
|По-английски
|Bitlis
|Столица региона
|Битлис является столицей региона
|Население города
|46 111 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 494 м. от уровня моря