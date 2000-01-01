Турция является страной, любимой многими путешественниками, которые попав туда, зачастую, не хотят возвращаться домой. Прекрасный климат в течение года, приветливое море, радушное гостеприимство коренного населения – все способствует комфортному пребыванию в этой стране. Для выезда за границу следует оформить полис.

Обязательна ли страховка для россиян

С целью возможности пребывания в республике на длительный срок, необходимо оформить медицинскую страховку, ВНЖ. Это главное условие пребывания туриста в Турецкой Республике. На территории страны с 2012 года действует закон об обязательном медицинском страховании. Это касается местного населения и иностранцев. Взамен этого предоставляется медицинская помощь в любом учреждении, куда бы ни обратился турист. Новую медицинскую страховку можно не оформлять, если:

имеется полис добровольного страхования;

турист проживает на территории Турецкой Республики больше года;

наличие официальной работы;

наличие медицинской страховки в частном учреждении.

Все же медицинская страховка в Турцию не нужна, но закоренелые путешественники советуют ее купить в целях обеспечения сохранности своего здоровья.

Какая страховка нужна для визы

Можно просто выбрать страну в форме выше или на любом агрегаторе страховок, там будут предложения подходящие для поездки, выбирайте по своему усмотрению. Всё оформляется онлайн, не надо никуда идти. Полис присылается на электронную почту. Это просто и удобно. Виза нужна для поездки любого типа: по рабочим вопросам, отпуск, в гости, для участия в культурных мероприятиях.

Страховка должна осуществлять покрытие ценой в 30 000 евро или более, компенсировать все затраты, связанные с госпитализацией, стоматологией, репатриацией.

Можно ли купить страховку от невылета в Турцию

Такую страховку приобрести возможно. При выборе этой опции и страны направления осуществляется выдача информации, какая страховая компания этим занимается. Она предлагает предложения соответствующего характера.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Минимального покрытия в 30 000 евро возможно будет достаточно для недельного спокойного отдыха без рисковых занятий.

Согласно международным требованиям полис в базовом исполнении покроет следующие риски:

доставку в клинику;

амбулаторное экстренное лечение;

стационарное лечение при угрозе жизни;

экстренная стоматология;

репатриацию в трагических случаях.

Но, если вы решите заняться дайвингом, подняться на воздушном шаре, покататься на квадроциклах и вообще заняться активным отдыхом, то лучше всё-таки купить страховку с этими опциями, так как в базовом уровне, эти случаи могут просто не покрываться.

Какие опасности ждут в стране

Посещая Турцию, следует остерегаться лихачества на дорогах, не пить сырую воду, не есть незнакомые фрукты. Преступность существовала во все времена. Следует учитывать этот факт. Вести себя корректно с коренными жителями.

На что при оформлении обратить внимание и застраховать в первую очередь?

Отправляясь в Турцию, следует застраховаться от несчастного случая, могущего возникнуть при общении с верблюдом; при поездке на местном транспорте. Целесообразно застраховаться от случая отравления неизвестными продуктами питания; а также утерю багажа, доставляемого самолетом. Застраховаться следует от инфекций: в Турции много змей, различных насекомых.

Какие опции особенно нужно выделить

Оформляя страховку, необходимо воспользоваться опциями следующего характера:

несчастные случаи;

страховка багажа;

Ковид;

отмена поездки.

Какую страховку выбрать

Целесообразно выбрать такую страховку, которая оптимально подойдет. Не использовать франшизу. Выше размещена форма, которая заполняется с указанием вылета, возврата, возраста. Можно выбрать цену, компанию страховую, которая будет отвечать всем индивидуальным требованиям. Лучше заполнить форму на сайте, где программа предоставит выбор страховой компании.

Как действовать при наступлении страхового случая

Не паниковать, обратиться к своему ассистанс, заранее выписав телефон, номер в записную книжку, сообщить родственникам. Обычно проблем с этим не возникает. Помощь оказывается оперативно.

Что не нужно делать, чтобы все риски были покрыты

Не нервничать, не принимать алкоголь, не отказываться от страховки. Не говорить лишнего, не обижать медицинский персонал. Связавшись с менеджером сервисного центра, подробно объяснить ситуацию.

На каком уровне медицина в стране