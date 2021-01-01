Полезная информация о Турции
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Флаг Турции
|Название
|Турция
|Эмодзи флаг
|🇹🇷
|Полное название
|Турецкая Республика
|По-английски
|Turkey
|Столица
|Анкара
|Статья о стране
|Статья о Турции
|Города
|Список городов
|Фотографии
|207 фото
|Валюта
|Турецкая лира
|Площадь
|780 580 км²
|Население
|78 741 053 чел.
|Телефонный код
|+90
|Код ISO
|TR
|Основной домен
|.TR
|Соседние страны
|🇦🇿 Азербайджан🇦🇲 Армения🇧🇬 Болгария🇬🇷 Греция🇬🇪 Грузия🇮🇶 Ирак🇮🇷 Иран🇸🇾 Сирия
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