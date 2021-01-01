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Что нужно знать о Турции: 26 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 676 экскурсий
Флаг Турции
Флаг Турции
НазваниеТурция
Эмодзи флаг🇹🇷
Полное названиеТурецкая Республика
По-английскиTurkey
СтолицаАнкара
Статья о странеСтатья о Турции
ГородаСписок городов
Фотографии207 фото
ВалютаТурецкая лира
Площадь780 580 км²
Население78 741 053 чел.
Телефонный код+90
Код ISOTR
Основной домен.TR
Соседние страны🇦🇿 Азербайджан🇦🇲 Армения🇧🇬 Болгария🇬🇷 Греция🇬🇪 Грузия🇮🇶 Ирак🇮🇷 Иран🇸🇾 Сирия

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