Всё о Бурдуре

Полезная информация о Бурдуре

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Местное время в Бурдуре
08:2533
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБурдур
По-английскиBurdur
Столица регионаБурдур является столицей региона
Население города66 158 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота956 м. от уровня моря

Где находится Бурдур на карте

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