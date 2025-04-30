Мы проследуем по плодородным равнинам Месопотамии, пройдём следами великих империй в Анатолии, окажемся в причудливых ландшафтах Каппадокии.
Увидим целый калейдоскоп архитектурных шедевров Диярбакыра,
Описание тура
Организационные детали
Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Программа тура по дням
Диярбакыр: Старый город, крепостные стены, базар, мост, святыни
Встретим вас по прибытии и отправимся на экскурсию. Диярбакыр — сердце Восточной Анатолии, в котором время будто застыло. Крепостные стены из чёрного базальта хранят тысячелетние тайны, а ароматы специй и звуки азана наполняют узкие улицы духом древности.
Мы увидим мост Он Гёзлю Кёпрю 11 века, перекинутый через реку Тигр. Осмотрим крепостные стены, одни из самых больших и хорошо сохранившихся в мире. Изучим знаковые святыни — мечеть Улу Джами на фундаменте византийской базилики, церковь Святого Георгия 1 столетия, минарет на 4 каменных колоннах. А также пройдём по базару Хасан Паша Хан — 250-летнему караван-сараю — и атмосферным улочкам Старого города с традиционными домами.
Хасанкейф, круиз по Тигру, монастырь Мор-Габриэль, Мидьят
Впереди — насыщенный день. Отправимся к Хасанкейфу — городу на скалах с историей в 12 000 лет. Осмотрим территории, затонувшие после строительства плотины, и полюбуемся панорамами новых кварталов и долины. Исследуем вырубленные древними людьми пещеры, остатки старинного моста Артукидов, султанскую мечеть и минарет Эля-Ризк. И увидим эти места с нового ракурса, катаясь на кораблике по реке Тигр.
Движемся дальше, к монастырю Мор-Габриэль — главному духовному центру Ассирийской православной церкви, где молитвы звучат на языке Иисуса — арамейском. Прибудем в Мидьят, известный домами из светлого камня, резными фасадами и богатым христианским и ассирийским наследием. Он также знаменит серебряным ремеслом телкари и местами киносъёмок. Ночуем в Мардине.
Мардин, Дара, Нусайбин
Мардин, охраняемый ЮНЕСКО, — это сказочный город, и вы в этом убедитесь. На нашем пути сегодня встретится россыпь святынь: монастыри Дейр-ул-Зафаран и Мор-Якуб, мечеть Улу Джами.
Изучим построенный византийцами город-крепость Дара, который называют месопотамской Петрой. Пройдём по улицам Нусайбина и Мардина. А также осмотрим медресе: Касымие с суфийским фонтаном, символизирующим течение человеческой жизни от рождения до смерти, и впечатляющим дверным проёмом со сложной резьбой, и Зинджирие с изящными арками и куполами, внутренними дворами и одним из лучших видов на равнину.
Шанлыурфа, Гёбекли-Тепе, Харран
Отправимся в Шанлыурфу (190 км). Некоторые учёные полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается родиной пророка Авраама.
Побываем в храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, который называют нулевой точкой цивилизации и турецким Стоунхенджем. Увидим пруд пророка Авраама Балыклы-Гёль — одно из самых священных мест Месопотамии.
Осмотрим древний Харран, бывший важным торговым и культурным центром. Это один из старейших городов мира, где происходили библейские события: здесь Авраам получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). А местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохраняется уже 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.
Круиз по Евфрату, Газиантеп, музеи
Продолжаем наши приключения. Прогулка по Евфрату познакомит с уникальными местами: турецкой Атлантидой — затонувшим Халфети — и крепостью Румкале, где апостол Иоанн переписывал Евангелие.
Заедем в Газиантеп — гастрономический город, в котором кулинария — это шедевр, признанный ЮНЕСКО. Посетим музей Зевгмы, в котором собраны уникальные экспонаты римской эпохи, среди которых — античные мозаики с изображением цыганки, Эроса и Психеи, Океана и Тефии. Также побываем в музее-панораме, посвящённом обороне Газиантепа в период франко-турецкой войны.
Побродим по колоритным рынкам. На Бакырджыларе вы услышите звон чеканки и увидите, как рождаются подносы, кофейники и другая утварь. А на Алмаджы вдохнёте ароматы специй, чаёв, сушёных овощей и фруктов. Зайдём в кафе, работающее более 4 столетий и известное мененгич-кофе из диких фисташек.
Ночёвка в Газиантепе.
Долины Каппадокии
После завтрака выезжаем в Каппадокию (380 км). По прибытии исследуем примечательные места со сказочными и неповторимыми пейзажами.
Полюбуемся завораживающими видами в долине Любви, получившей такое название благодаря фаллической форме каменных образований. Сделаем остановку с видом на долину Голубей — мы расскажем, откуда тут так много голубятен. Побываем в долине Деврент, известной как долина Воображения. Рассмотрим необычные скальные формирования, многие из которых напоминают животных.
Вечером желающие (за доплату) смогут посмотреть на церемониальный танец кружащихся дервишей, в котором каждое движение имеет особый тайный смысл.
Гёреме, подземный город, Аванос
В этот день, если вы давно мечтали полетать на воздушном шаре, у вас будет такая возможность! Часовой полёт (за доплату) позволит насладиться панорамами сказочных долин с высоты и увидеть места, недоступные для пеших прогулок.
После завтрака продолжим исследовать примечательные места Каппадокии. Посетим посёлок Гёреме и одноимённую долину — национальный парк-музей с ансамблем церквей со старинными настенными росписями, скальными жилищами и монастырями (вход за доплату).
Побываем в подземном городе, где во времена Римской империи жили, скрываясь от гонений, ранние последователи Иисуса Xриста. Заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе — городе гончаров. У вас будет возможность поработать на гончарном круге. А так же ознакомиться с другими ремёслами региона.
Затем — возвращение в отель, свободное время. По желанию, за доплату, будет возможность поучаствовать в фольклорной программе «Турецкая ночь» с зажигательными выступлениями профессиональных артистов и мастеров восточного танца.
Возвращение домой
После завтрака — сбор веще, подготовка к отъезду. Наше путешествие подошло к концу — мы проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|€1350
|1-местное проживание
|€1700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, транспортные карты
- Сопровождение организатором тура
- Услуги русскоязычного гида-экскурсовода
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты в Диярбакыр и обратно в ваш город из Кайсери/Невшехира
- Обеды и напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- 1-местное проживание
- Экскурсии и входные билеты вне программы
- Чаевые гидам и водителям (по желанию)
- Экскурсии по запросу (цены указаны за человека):
- Полёт на воздушном шаре - €190-300
- Танец дервишей - €25
- «Турецкая ночь» - €55