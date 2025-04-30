Встретим вас по прибытии и отправимся на экскурсию. Диярбакыр — сердце Восточной Анатолии, в котором время будто застыло. Крепостные стены из чёрного базальта хранят тысячелетние тайны, а ароматы специй и звуки азана наполняют узкие улицы духом древности.

Мы увидим мост Он Гёзлю Кёпрю 11 века, перекинутый через реку Тигр. Осмотрим крепостные стены, одни из самых больших и хорошо сохранившихся в мире. Изучим знаковые святыни — мечеть Улу Джами на фундаменте византийской базилики, церковь Святого Георгия 1 столетия, минарет на 4 каменных колоннах. А также пройдём по базару Хасан Паша Хан — 250-летнему караван-сараю — и атмосферным улочкам Старого города с традиционными домами.