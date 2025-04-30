Мои заказы

Погружение в древность: Месопотамия, Анатолия, Каппадокия

Изучить архитектуру и святыни, совершить круизы по Тигру и Евфрату, полюбоваться причудами природы
Отправимся к истокам человеческой цивилизации, где веками вершилась история.

Мы проследуем по плодородным равнинам Месопотамии, пройдём следами великих империй в Анатолии, окажемся в причудливых ландшафтах Каппадокии.

Увидим целый калейдоскоп архитектурных шедевров Диярбакыра,
Хасанкейфа, Мидьята, Мардина и многих других городов.

Посетим важнейшие монастыри, церкви, мечети и окажемся там, где родился пророк Авраам, скрывались ранние последователи Иисуса Христа и, возможно, жили Адам и Ева.

Проследуем по райским водам библейских Тигра и Евфрата, заглянем в медресе, музеи и на восточные рынки, полюбуемся затейливыми скалами долин Любви, Голубей, Воображения. Будет ещё много интересного, а прошлое с книжных страниц станет осязаемым.

5
3 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Программа тура по дням

1 день

Диярбакыр: Старый город, крепостные стены, базар, мост, святыни

Встретим вас по прибытии и отправимся на экскурсию. Диярбакыр — сердце Восточной Анатолии, в котором время будто застыло. Крепостные стены из чёрного базальта хранят тысячелетние тайны, а ароматы специй и звуки азана наполняют узкие улицы духом древности.

Мы увидим мост Он Гёзлю Кёпрю 11 века, перекинутый через реку Тигр. Осмотрим крепостные стены, одни из самых больших и хорошо сохранившихся в мире. Изучим знаковые святыни — мечеть Улу Джами на фундаменте византийской базилики, церковь Святого Георгия 1 столетия, минарет на 4 каменных колоннах. А также пройдём по базару Хасан Паша Хан — 250-летнему караван-сараю — и атмосферным улочкам Старого города с традиционными домами.

Диярбакыр: Старый город, крепостные стены, базар, мост, святыниДиярбакыр: Старый город, крепостные стены, базар, мост, святыниДиярбакыр: Старый город, крепостные стены, базар, мост, святыниДиярбакыр: Старый город, крепостные стены, базар, мост, святыни
2 день

Хасанкейф, круиз по Тигру, монастырь Мор-Габриэль, Мидьят

Впереди — насыщенный день. Отправимся к Хасанкейфу — городу на скалах с историей в 12 000 лет. Осмотрим территории, затонувшие после строительства плотины, и полюбуемся панорамами новых кварталов и долины. Исследуем вырубленные древними людьми пещеры, остатки старинного моста Артукидов, султанскую мечеть и минарет Эля-Ризк. И увидим эти места с нового ракурса, катаясь на кораблике по реке Тигр.

Движемся дальше, к монастырю Мор-Габриэль — главному духовному центру Ассирийской православной церкви, где молитвы звучат на языке Иисуса — арамейском. Прибудем в Мидьят, известный домами из светлого камня, резными фасадами и богатым христианским и ассирийским наследием. Он также знаменит серебряным ремеслом телкари и местами киносъёмок. Ночуем в Мардине.

Хасанкейф, круиз по Тигру, монастырь Мор-Габриэль, МидьятХасанкейф, круиз по Тигру, монастырь Мор-Габриэль, МидьятХасанкейф, круиз по Тигру, монастырь Мор-Габриэль, МидьятХасанкейф, круиз по Тигру, монастырь Мор-Габриэль, Мидьят
3 день

Мардин, Дара, Нусайбин

Мардин, охраняемый ЮНЕСКО, — это сказочный город, и вы в этом убедитесь. На нашем пути сегодня встретится россыпь святынь: монастыри Дейр-ул-Зафаран и Мор-Якуб, мечеть Улу Джами.

Изучим построенный византийцами город-крепость Дара, который называют месопотамской Петрой. Пройдём по улицам Нусайбина и Мардина. А также осмотрим медресе: Касымие с суфийским фонтаном, символизирующим течение человеческой жизни от рождения до смерти, и впечатляющим дверным проёмом со сложной резьбой, и Зинджирие с изящными арками и куполами, внутренними дворами и одним из лучших видов на равнину.

Мардин, Дара, НусайбинМардин, Дара, НусайбинМардин, Дара, НусайбинМардин, Дара, Нусайбин
4 день

Шанлыурфа, Гёбекли-Тепе, Харран

Отправимся в Шанлыурфу (190 км). Некоторые учёные полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается родиной пророка Авраама.

Побываем в храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, который называют нулевой точкой цивилизации и турецким Стоунхенджем. Увидим пруд пророка Авраама Балыклы-Гёль — одно из самых священных мест Месопотамии.

Осмотрим древний Харран, бывший важным торговым и культурным центром. Это один из старейших городов мира, где происходили библейские события: здесь Авраам получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). А местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохраняется уже 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.

Шанлыурфа, Гёбекли-Тепе, ХарранШанлыурфа, Гёбекли-Тепе, ХарранШанлыурфа, Гёбекли-Тепе, ХарранШанлыурфа, Гёбекли-Тепе, Харран
5 день

Круиз по Евфрату, Газиантеп, музеи

Продолжаем наши приключения. Прогулка по Евфрату познакомит с уникальными местами: турецкой Атлантидой — затонувшим Халфети — и крепостью Румкале, где апостол Иоанн переписывал Евангелие.

Заедем в Газиантеп — гастрономический город, в котором кулинария — это шедевр, признанный ЮНЕСКО. Посетим музей Зевгмы, в котором собраны уникальные экспонаты римской эпохи, среди которых — античные мозаики с изображением цыганки, Эроса и Психеи, Океана и Тефии. Также побываем в музее-панораме, посвящённом обороне Газиантепа в период франко-турецкой войны.

Побродим по колоритным рынкам. На Бакырджыларе вы услышите звон чеканки и увидите, как рождаются подносы, кофейники и другая утварь. А на Алмаджы вдохнёте ароматы специй, чаёв, сушёных овощей и фруктов. Зайдём в кафе, работающее более 4 столетий и известное мененгич-кофе из диких фисташек.

Ночёвка в Газиантепе.

Круиз по Евфрату, Газиантеп, музеиКруиз по Евфрату, Газиантеп, музеиКруиз по Евфрату, Газиантеп, музеиКруиз по Евфрату, Газиантеп, музеи
6 день

Долины Каппадокии

После завтрака выезжаем в Каппадокию (380 км). По прибытии исследуем примечательные места со сказочными и неповторимыми пейзажами.

Полюбуемся завораживающими видами в долине Любви, получившей такое название благодаря фаллической форме каменных образований. Сделаем остановку с видом на долину Голубей — мы расскажем, откуда тут так много голубятен. Побываем в долине Деврент, известной как долина Воображения. Рассмотрим необычные скальные формирования, многие из которых напоминают животных.

Вечером желающие (за доплату) смогут посмотреть на церемониальный танец кружащихся дервишей, в котором каждое движение имеет особый тайный смысл.

Долины КаппадокииДолины КаппадокииДолины КаппадокииДолины Каппадокии
7 день

Гёреме, подземный город, Аванос

В этот день, если вы давно мечтали полетать на воздушном шаре, у вас будет такая возможность! Часовой полёт (за доплату) позволит насладиться панорамами сказочных долин с высоты и увидеть места, недоступные для пеших прогулок.

После завтрака продолжим исследовать примечательные места Каппадокии. Посетим посёлок Гёреме и одноимённую долину — национальный парк-музей с ансамблем церквей со старинными настенными росписями, скальными жилищами и монастырями (вход за доплату).

Побываем в подземном городе, где во времена Римской империи жили, скрываясь от гонений, ранние последователи Иисуса Xриста. Заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе — городе гончаров. У вас будет возможность поработать на гончарном круге. А так же ознакомиться с другими ремёслами региона.

Затем — возвращение в отель, свободное время. По желанию, за доплату, будет возможность поучаствовать в фольклорной программе «Турецкая ночь» с зажигательными выступлениями профессиональных артистов и мастеров восточного танца.

Гёреме, подземный город, АваносГёреме, подземный город, АваносГёреме, подземный город, АваносГёреме, подземный город, Аванос
8 день

Возвращение домой

После завтрака — сбор веще, подготовка к отъезду. Наше путешествие подошло к концу — мы проводим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении€1350
1-местное проживание€1700
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, транспортные карты
  • Сопровождение организатором тура
  • Услуги русскоязычного гида-экскурсовода
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты в Диярбакыр и обратно в ваш город из Кайсери/Невшехира
  • Обеды и напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное проживание
  • Экскурсии и входные билеты вне программы
  • Чаевые гидам и водителям (по желанию)
  • Экскурсии по запросу (цены указаны за человека):
  • Полёт на воздушном шаре - €190-300
  • Танец дервишей - €25
  • «Турецкая ночь» - €55
Где начинаем и завершаем?
Начало: Диярбакыр, аэропорт, по времени вашего рейса
Завершение: Кайсери/Невшехир, аэропорт, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Елена и Лютфи
Елена и Лютфи — ваша команда гидов в Диярбакыре
Провели экскурсии для 28 туристов
Всем привет! Нас зовут Елена и Лютфи, рады знакомству! Мы семейная пара, живём в Турции. Работаем в туризме более 25 лет. Путешествия для нас — стиль жизни, повод посмотреть на мир
немного иначе, поймать вдохновение и смело взглянуть за горизонт. Турция — это наша особая любовь, вдохновение и зона глубокой экспертизы. С радостью познакомим вас с нашей удивительной страной, раскроем её богатую историю и современную жизнь. Все привыкли к Турции, как к одному из курортных направлений. Мы же хотим расширить границы этих познаний и открыть для вас другую Турцию — величайшую страну-музей под открытым небом, богатую археологическими памятниками древних цивилизаций. Все наши туры составлены с учётом максимального удобства для наших гостей и проводятся профессиональными лицензированными гидами. Откройте мир с нами, получайте удовольствие от путешествий, ждём только вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
30 апр 2025
ур "Золотое кольцо Турции". Это было яркое и увлекательное путешествие. Спасибо Елене и Лютфи за познавательное и многогранное знакомство с Турцией, а еще спасибо за исполнение всех моих желаний сверх программы. В итоге я получила море удовольствия и огромный заряд позитива и желание продолжить открывать для себя Турцию.
Н
Наталья
17 янв 2025
замечательная поездка, Елена и Лютфи великолепные профессионалы своего дела! Все организовано, продумано и исполнено наилучшим образом! Лютфи прекрасный знаток истории Турции различных исторических периодов. Каждая экскурсия для меня была просто открытием. Елена отличный организатор и очень доброжелательный тревел-эксперт. Советую путешественникам этот тур.
А
Андрей
11 дек 2024
Тур закончился, а восторг не проходит. Благодаря потрясающим гидам это было очень интересно, комфортно, увлекательно, огромное им спасибо за организацию этого тура. Это одни из лучших гидов с которыми мне приходилось встречаться, замечательные знатоки истории Турции и не только. Кроме того, гиды очень приятные люди с которыми легко общаться. Рекомендую любителям путешествий этот тур!