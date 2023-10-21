Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Хотите оказаться на другой планете? Едем с нами! 6 дней мы проведём в завораживающей Каппадокии. Будем рассматривать вулканические ландшафты, пещерные церкви и города, изучать древнюю историю. Прокатимся на велосипедах по долине Любви и насладимся видом разноцветных шаров в рассветном небе. Ещё 2 дня будем исследовать Памуккале.
Пофотографируем уникальные террасы, контрастирующие с бирюзой воды, искупаемся в термальных источниках и погрузимся в античную культуру.
Пофотографируем уникальные террасы, контрастирующие с бирюзой воды, искупаемся в термальных источниках и погрузимся в античную культуру.
Ближайшие даты:
21
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет. С детьми младше 9 лет — по согласованию с гидом.
Тур подойдёт энергичным туристам, которые могут пройти налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому просьба оценить свои физические возможности.
В Памуккале поедем на ночном автобусе. Кресла удобные, расстояния для ног между ними достаточно. Дорога займёт 10-11 часов. В пути будут 3 остановки по 20-30 минут.
Для граждан России виза не требуется. Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Кайсери, 21:30. С участниками, прибывающими в другое время, встречаемся в отеле Гёреме вечером в 1-й день тура. Точный адрес и название отеля сообщены дополнительноЗавершение: К рейсу в 8:20 до Стамбула будет организован групповой трансфер в аэропорт Денизли. Если вы вылетаете раньше или позже основного времени отбытия группы, то до аэропорта необходимо будет добраться самостоятельно, мы поможем организовать трансфер (за доплату)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Кайсери
Провёл экскурсии для 41 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой. Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!». Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия. Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!
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