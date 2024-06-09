Встречаемся в аэропорту Кайсери.

Начнём знакомиться с Каппадокией с долины Гёреме — места, где была основана система монастырского образования. Осмотрим почти незаметные снаружи, вырубленные в скальной породе и спрятанные в пещерах христианские храмы. Полюбуемся фресками, изображающими библейские и пророческие образы.

Далее отправимся в долину Монахов (Пашабаг) и рассмотрим вырезанные в скалах часовни и жилые помещения. В долине Воображения (Деврент) найдём сказочные дымоходы Каппадокии, похожие на животных и людей. В Аваносе узнаем о традициях изготовления керамики в гончарной мастерской. И последняя локация на сегодня, жемчужина Каппадокии — долина Любви.

Вечером заселимся в гостиницу.