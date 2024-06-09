На комфортабельном автомобиле всего за 2 дня вы посетите 5 долин, город-крепость
Описание тура
Организационные детали
Тур для вас проведёт один из местных гидов команды.
Проживание. Не включено в стоимость тура. Подбирается для каждого индивидуально по пожеланиям. Гид предложит варианты и забронирует.
Питание. Не включено в стоимость тура.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
4 долины и гончарная мастерская в Аваносе
Встречаемся в аэропорту Кайсери.
Начнём знакомиться с Каппадокией с долины Гёреме — места, где была основана система монастырского образования. Осмотрим почти незаметные снаружи, вырубленные в скальной породе и спрятанные в пещерах христианские храмы. Полюбуемся фресками, изображающими библейские и пророческие образы.
Далее отправимся в долину Монахов (Пашабаг) и рассмотрим вырезанные в скалах часовни и жилые помещения. В долине Воображения (Деврент) найдём сказочные дымоходы Каппадокии, похожие на животных и людей. В Аваносе узнаем о традициях изготовления керамики в гончарной мастерской. И последняя локация на сегодня, жемчужина Каппадокии — долина Любви.
Вечером заселимся в гостиницу.
Учхисар, подземный город, Ортахисар и долина
После завтрака отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся панорамой Гёреме. Погрузимся в историю Хеттской цивилизации в городе-крепости Учхисар, который относят к римскому и византийскому периодам. Посетим винную фабрику и узнаем о производстве каппадокийских вин. Увидим ещё одну долину — Голубей (Гюверджинлик).
Далее спустимся в подземный 8-этажный город Каймаклы. Прогуляемся по огромному пространству, рассмотрим жилые помещения, узкие коридоры, винные и водяные погреба, склады с припасами, колодцы, церковь и вентиляционные шахты.
Не менее впечатлит нас и необычный город Ортахисар. Рассмотрим причудливую крепость и окружающие её старинные дома на каменных улицах. Здесь ощущаешь себя на другой планете!
Завершится путешествие в аэропорту Кайсери.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
- Трансфер из/в аэропорт
- Оплата парковки
- Питьевая вода
- Услуги гида
- Путешествие проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно поменять локации, продлить тур и провести его в другие даты - всё обсуждаемо
Что не входит в цену
- Билеты до Кайсери (Каппадокия) и обратно
- Проживание - от 2500 рублей за двоих за 1 ночь (гостиница без звёзд), 8000-15 000 рублей за двоих за 1 ночь (отель 5*)
- Питание
- Входные билеты - около 1080 лир