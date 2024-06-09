Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур

Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Нетипичное путешествие по Каппадокии с местным гидом, который с рождения живёт здесь и знает лучшие смотровые и нетуристические локации.

На комфортабельном автомобиле всего за 2 дня вы посетите 5 долин, город-крепость
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Учхисар, древний Ортахисар со старинными домами и каменными улочками, винную фабрику, спуститесь в подземное поселение Каймаклы и узнаете о традициях изготовления керамики в гончарной мастерской в Аваносе.

Увидите сказочные дымоходы, похожие на животных и людей, панораму Гёреме и почувствуете себя на другой планете. Жильё не входит в стоимость и подбирается на ваш вкус.

Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур для вас проведёт один из местных гидов команды.

Проживание. Не включено в стоимость тура. Подбирается для каждого индивидуально по пожеланиям. Гид предложит варианты и забронирует.

Питание. Не включено в стоимость тура.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

4 долины и гончарная мастерская в Аваносе

Встречаемся в аэропорту Кайсери.

Начнём знакомиться с Каппадокией с долины Гёреме — места, где была основана система монастырского образования. Осмотрим почти незаметные снаружи, вырубленные в скальной породе и спрятанные в пещерах христианские храмы. Полюбуемся фресками, изображающими библейские и пророческие образы.

Далее отправимся в долину Монахов (Пашабаг) и рассмотрим вырезанные в скалах часовни и жилые помещения. В долине Воображения (Деврент) найдём сказочные дымоходы Каппадокии, похожие на животных и людей. В Аваносе узнаем о традициях изготовления керамики в гончарной мастерской. И последняя локация на сегодня, жемчужина Каппадокии — долина Любви.

Вечером заселимся в гостиницу.

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2 день

Учхисар, подземный город, Ортахисар и долина

После завтрака отправимся на смотровую площадку, откуда полюбуемся панорамой Гёреме. Погрузимся в историю Хеттской цивилизации в городе-крепости Учхисар, который относят к римскому и византийскому периодам. Посетим винную фабрику и узнаем о производстве каппадокийских вин. Увидим ещё одну долину — Голубей (Гюверджинлик).

Далее спустимся в подземный 8-этажный город Каймаклы. Прогуляемся по огромному пространству, рассмотрим жилые помещения, узкие коридоры, винные и водяные погреба, склады с припасами, колодцы, церковь и вентиляционные шахты.

Не менее впечатлит нас и необычный город Ортахисар. Рассмотрим причудливую крепость и окружающие её старинные дома на каменных улицах. Здесь ощущаешь себя на другой планете!

Завершится путешествие в аэропорту Кайсери.

Учхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долинаУчхисар, подземный город, Ортахисар и долина

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Оплата парковки
  • Питьевая вода
  • Услуги гида
  • Путешествие проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно поменять локации, продлить тур и провести его в другие даты - всё обсуждаемо
Что не входит в цену
  • Билеты до Кайсери (Каппадокия) и обратно
  • Проживание - от 2500 рублей за двоих за 1 ночь (гостиница без звёзд), 8000-15 000 рублей за двоих за 1 ночь (отель 5*)
  • Питание
  • Входные билеты - около 1080 лир
Место начала и завершения?
Аэропорт Кайсери, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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