Авторский тур
9 дней
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка...
18 мая
$1 090 за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Аэропорт Кайсери, по договорённости
Сегодня
2 мая
4 мая
6 мая
790$672 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кайсери
Самые популярные туры в Кайсери
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