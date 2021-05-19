Всё о Килисе

Полезная информация о Килисе

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Местное время в Килисе
08:2702
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКилис
По-английскиKilis
Столица регионаКилис является столицей региона
Население города82 301 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота660 м. от уровня моря

Где находится Килис на карте

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