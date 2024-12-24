Дороги Востока и колыбель цивилизации. Тур по городам турецкой Месопотамии

Подняться на гору Немрут, увидеть «нулевую точку цивилизации» и побывать на родине пророка Авраама
Древняя Месопотамия, где родилась одна из первых в истории цивилизаций, расположена на территории нескольких стран — её северная часть находится в Турции.

Приглашаем вместе с нами окунуться в прошлое и посетить
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Мардин и Мидьят, Нусайбин и Дару, Диярбакыр и античный Хасанкейф. Прогуляемся по Шанлыурфе, родине Авраама, и заглянем в несколько аутентичных деревень.

Вы увидите древнейший храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, рассмотрите исполинские статуи на горе Немрут и побываете в лучшем археологическом музее страны.

А ещё сможете представить себя героями турецких сериалов, пройдясь по особняку, который часто служит декорацией к фильмам. Такую Турцию вы точно не видели!

Дороги Востока и колыбель цивилизации. Тур по городам турецкой Месопотамии
Дороги Востока и колыбель цивилизации. Тур по городам турецкой Месопотамии
Дороги Востока и колыбель цивилизации. Тур по городам турецкой Месопотамии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий, пожеланий.

После оплаты указанной суммы на сайте нужно будет внести 30 % предоплату. Остальное — на месте.

Что взять с собой (обязательно):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет)
Страховой полис
Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниям

Рекомендуется взять:
Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца
Удобные и практичные вещи и расчета, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно
Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе
Деньги на питание и сувениры — из расчёта от €15 в сутки
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.
Солнцезащитный крем — можно приобрести и на месте.

Проживание. Будем ночевать в уютных бутик-отелях по маршруту: Zinciriye Otel, Merdin Butik otel и др. Номера с ванной комнатой. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать — в этом случае необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.

*Фото отеля есть в конце первого дня (для примера), взяты с сайта booking.com

Питание. Завтраки в отелях включены в стоимость. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах) и ужины в городе или на обратной дороге оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус, миниавтобус (обычный туристический транспорт, как Sprinter, например).

Дети. Мы рекомендуем присоединяться к группам с детьми от 6-8 лет (зависит от ребёнка).

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но особая физическая подготовка не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Мардину

Встречаемся и едем в отель, расположенный в старой части города. После размещения — свободное время на отдых.

Ближе к вечеру соберёмся в лобби отеля: познакомимся поближе и обсудим детали путешествия. Затем прогуляемся по вечернему Мардину и поужинаем в колоритном ресторане местной кухни.

Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по МардинуВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по МардинуВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по МардинуВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по МардинуВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по МардинуВстреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Мардину
2 день

Города северной Месопотамии

Позавтракав, около 9:00, отправимся исследовать северную Месопотамию. Сначала познакомимся с достопримечательностями Мардина. Вы увидите медресе Касымие — шедевр средневековой архитектуры, известный своим «философским» фонтаном. Полюбуемся панорамой старой части города. Осмотрим монастырь Дейрулзафаран — значимый духовный центр Сирийской православной церкви, основанный на месте древнего языческого святилища.

Затем прогуляемся по заброшенному ранневизантийскому городу Дара. Увидим впечатляющий масштабом некрополь, вырубленный в скалах, подземные цистерны для хранения воды, пересохший канал с каменными мостами, раскопки площади, древние ворота и остатки городских стен.

Побываем в Нусайбин, разделённом после 1918 года на сирийскую и турецкую части. Посетим старинную церковь Мор-Якуб, а также посмотрим на руины одного из первых в мире университетов.

Далее насладимся видами живописного каньона Бейяз-Су, у входа в который находится деревня Каледжик, похожая на крепость. Её возраст — более 2000 лет!

После переедем в небольшой город Мидьят. Заглянем в особняк Конук, в котором проходили съёмки многих известных турецких сериалов. Вечером разместимся в отеле.

Города северной МесопотамииГорода северной МесопотамииГорода северной МесопотамииГорода северной МесопотамииГорода северной Месопотамии
3 день

Ассирийская деревня Анытлы, деревня езидов, античный Хасанкейф

Сегодня первой посетим ассирийскую деревню Анытлы, чей ритм жизни, кажется, не поменялся за тысячу лет. Увидим удивительной красоты древний монастырь Девы Марии, основанный в V веке. Затем побываем в деревне езидов — уникальной этнорелигиозной группы с самобытной культурой.

После вас ждёт античный Хасанкейф, частично затопленный в результате строительства плотины на реке Тигр. Посмотрим на сохранившуюся верхнюю часть города, превращённую в археологический парк. При подходящей погоде совершим здесь прогулку на катере по водохранилищу к развалинам старого Хасанкейфа.

К вечеру вернёмся в Мардин. Ужин, свободное время.

Ассирийская деревня Анытлы, деревня езидов, античный ХасанкейфАссирийская деревня Анытлы, деревня езидов, античный ХасанкейфАссирийская деревня Анытлы, деревня езидов, античный ХасанкейфАссирийская деревня Анытлы, деревня езидов, античный Хасанкейф
4 день

Харран, комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, прогулка по Шанлыурфе

В этот день посетим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии, а также известный своими глиняными домиками-ульями.

Затем побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе в провинции Шанлыурфа, возведённом 12 тысяч лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации».

Заглянем в один из лучших в стране археологических музеев, где собрана коллекция артефактов, найденных в ходе раскопок в северной Месопотамии и покрывающих временной период от палеолита до Средних веков.

Прогуляемся по атмосферному и аутентичному историческому центру Шанлыурфы: увидим священное озеро Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама. Ночь в Шанлыурфе.

Харран, комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, прогулка по ШанлыурфеХарран, комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, прогулка по ШанлыурфеХарран, комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, прогулка по ШанлыурфеХарран, комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, прогулка по ШанлыурфеХарран, комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, прогулка по Шанлыурфе
5 день

Путь к горе Немрут, встреча заката на вершине

Сегодня отправимся на север, к легендарной горе Немрут, известной расположенными на ней исполинскими статуями, стоящими на страже гробницы царя Антиоха — правителя древнего царства Комагена. По дороге остановимся у крепости в Кяхте, римского моста Северан и посетим Арсемию — летнюю резиденцию комагенских царей. Насладимся горными пейзажами и пофотографируемся.

На гору Немрут поднимемся уже ближе к вечеру: встретим закат на вершине и сделаем эффектные кадры. На ночь разместимся в отеле в Диярбакыре.

Путь к горе Немрут, встреча заката на вершинеПуть к горе Немрут, встреча заката на вершинеПуть к горе Немрут, встреча заката на вершинеПуть к горе Немрут, встреча заката на вершине
6 день

Знакомство с Диярбакыром, отъезд

В первой половине дня вас ждёт обзорная прогулка по исторической части города, окружённой 6-километровыми стенами из чёрного базальта. Вы узнаете непростую историю Диярбакыра, прогуляетесь по восточному базару. Увидите Большую мечеть, для постройки которой использовались разобранные римские здания, неприступную цитадель, караван-сараи и многое другое.

После обеда — трансфер в аэропорт.

Знакомство с Диярбакыром, отъездЗнакомство с Диярбакыром, отъездЗнакомство с Диярбакыром, отъездЗнакомство с Диярбакыром, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта в отель и обратно
  • Все трансферы по программе
  • Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
  • Входные билеты в музеи и на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мардина и обратно из Диярбакыра
  • Обеды и ужины - €15-20 в день
  • 1-местное проживание - доплата €180
  • Если в группе будет более 8 человек, возможно снижение стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Прилёт в Мардин (MQM). Рейсы Стамбул - Мардин. Планируется 2 общих трансфера из аэропорта в отель по прибытию в Мардин для рейсов, прибывающих около 9:00 и 19:00. Также возможно прибытие в аэропорт Диярбакыра
Завершение: Вылет из Диярбакыра (DIY). Диярбакыр - Стамбул. Будет организован трансфер в аэропорт Диярбакыр, выезд из города около 17:30 (к вечерним рейсам 20:00-21:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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