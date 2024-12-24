Приглашаем вместе с нами окунуться в прошлое и посетить
Описание тура
Организационные детали
В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий, пожеланий.
После оплаты указанной суммы на сайте нужно будет внести 30 % предоплату. Остальное — на месте.
Что взять с собой (обязательно):
Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет)
Страховой полис
Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниям
Рекомендуется взять:
Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца
Удобные и практичные вещи и расчета, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно
Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе
Деньги на питание и сувениры — из расчёта от €15 в сутки
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.
Солнцезащитный крем — можно приобрести и на месте.
Проживание. Будем ночевать в уютных бутик-отелях по маршруту: Zinciriye Otel, Merdin Butik otel и др. Номера с ванной комнатой. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать — в этом случае необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.
*Фото отеля есть в конце первого дня (для примера), взяты с сайта booking.com
Питание. Завтраки в отелях включены в стоимость. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах) и ужины в городе или на обратной дороге оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус, миниавтобус (обычный туристический транспорт, как Sprinter, например).
Дети. Мы рекомендуем присоединяться к группам с детьми от 6-8 лет (зависит от ребёнка).
Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но особая физическая подготовка не требуется.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, вечерняя прогулка по Мардину
Встречаемся и едем в отель, расположенный в старой части города. После размещения — свободное время на отдых.
Ближе к вечеру соберёмся в лобби отеля: познакомимся поближе и обсудим детали путешествия. Затем прогуляемся по вечернему Мардину и поужинаем в колоритном ресторане местной кухни.
Города северной Месопотамии
Позавтракав, около 9:00, отправимся исследовать северную Месопотамию. Сначала познакомимся с достопримечательностями Мардина. Вы увидите медресе Касымие — шедевр средневековой архитектуры, известный своим «философским» фонтаном. Полюбуемся панорамой старой части города. Осмотрим монастырь Дейрулзафаран — значимый духовный центр Сирийской православной церкви, основанный на месте древнего языческого святилища.
Затем прогуляемся по заброшенному ранневизантийскому городу Дара. Увидим впечатляющий масштабом некрополь, вырубленный в скалах, подземные цистерны для хранения воды, пересохший канал с каменными мостами, раскопки площади, древние ворота и остатки городских стен.
Побываем в Нусайбин, разделённом после 1918 года на сирийскую и турецкую части. Посетим старинную церковь Мор-Якуб, а также посмотрим на руины одного из первых в мире университетов.
Далее насладимся видами живописного каньона Бейяз-Су, у входа в который находится деревня Каледжик, похожая на крепость. Её возраст — более 2000 лет!
После переедем в небольшой город Мидьят. Заглянем в особняк Конук, в котором проходили съёмки многих известных турецких сериалов. Вечером разместимся в отеле.
Ассирийская деревня Анытлы, деревня езидов, античный Хасанкейф
Сегодня первой посетим ассирийскую деревню Анытлы, чей ритм жизни, кажется, не поменялся за тысячу лет. Увидим удивительной красоты древний монастырь Девы Марии, основанный в V веке. Затем побываем в деревне езидов — уникальной этнорелигиозной группы с самобытной культурой.
После вас ждёт античный Хасанкейф, частично затопленный в результате строительства плотины на реке Тигр. Посмотрим на сохранившуюся верхнюю часть города, превращённую в археологический парк. При подходящей погоде совершим здесь прогулку на катере по водохранилищу к развалинам старого Хасанкейфа.
К вечеру вернёмся в Мардин. Ужин, свободное время.
Харран, комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, прогулка по Шанлыурфе
В этот день посетим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии, а также известный своими глиняными домиками-ульями.
Затем побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе в провинции Шанлыурфа, возведённом 12 тысяч лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации».
Заглянем в один из лучших в стране археологических музеев, где собрана коллекция артефактов, найденных в ходе раскопок в северной Месопотамии и покрывающих временной период от палеолита до Средних веков.
Прогуляемся по атмосферному и аутентичному историческому центру Шанлыурфы: увидим священное озеро Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама. Ночь в Шанлыурфе.
Путь к горе Немрут, встреча заката на вершине
Сегодня отправимся на север, к легендарной горе Немрут, известной расположенными на ней исполинскими статуями, стоящими на страже гробницы царя Антиоха — правителя древнего царства Комагена. По дороге остановимся у крепости в Кяхте, римского моста Северан и посетим Арсемию — летнюю резиденцию комагенских царей. Насладимся горными пейзажами и пофотографируемся.
На гору Немрут поднимемся уже ближе к вечеру: встретим закат на вершине и сделаем эффектные кадры. На ночь разместимся в отеле в Диярбакыре.
Знакомство с Диярбакыром, отъезд
В первой половине дня вас ждёт обзорная прогулка по исторической части города, окружённой 6-километровыми стенами из чёрного базальта. Вы узнаете непростую историю Диярбакыра, прогуляетесь по восточному базару. Увидите Большую мечеть, для постройки которой использовались разобранные римские здания, неприступную цитадель, караван-сараи и многое другое.
После обеда — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от аэропорта в отель и обратно
- Все трансферы по программе
- Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
- Входные билеты в музеи и на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мардина и обратно из Диярбакыра
- Обеды и ужины - €15-20 в день
- 1-местное проживание - доплата €180
- Если в группе будет более 8 человек, возможно снижение стоимости