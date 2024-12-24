В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий, пожеланий.

После оплаты указанной суммы на сайте нужно будет внести 30 % предоплату. Остальное — на месте.

Что взять с собой (обязательно):

Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет)

Страховой полис

Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниям

Рекомендуется взять:

Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца

Удобные и практичные вещи и расчета, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно

Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе

Деньги на питание и сувениры — из расчёта от €15 в сутки

Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

Солнцезащитный крем — можно приобрести и на месте.

Проживание. Будем ночевать в уютных бутик-отелях по маршруту: Zinciriye Otel, Merdin Butik otel и др. Номера с ванной комнатой. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать — в этом случае необходимо будет доплатить за 1-местное размещение.

*Фото отеля есть в конце первого дня (для примера), взяты с сайта booking.com

Питание. Завтраки в отелях включены в стоимость. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах) и ужины в городе или на обратной дороге оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус, миниавтобус (обычный туристический транспорт, как Sprinter, например).

Дети. Мы рекомендуем присоединяться к группам с детьми от 6-8 лет (зависит от ребёнка).

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, но особая физическая подготовка не требуется.