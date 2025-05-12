Мои заказы

6 городов турецкой Месопотамии

Побывать в «колыбели цивилизации», прокатиться по Евфрату и подняться на легендарную гору Немрут
Северную Месопотамию на юго-востоке Турции учёные называют колыбелью цивилизации: здесь появилась письменность, первые города и государства. Считается, что тут сошли на землю Адам и Ева и родился пророк Авраам.

с ценным наследием, рассмотреть древнейшую архитектуру и погрузиться в неизведанный мир Востока. Мы побываем в Газиантепе и Адыямане, Шанлыурфе, Мардине, Диярбакыре и Мидьяте.

Вы увидите один из старейших мостов мира, исполинские статуи на горе Немрут, необычные дома-ульи, в которых до сих пор живут местные, и многое другое.

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Газиантеп

Встречаемся в аэропорту Газиантепа и заселяемся в отель. После знакомства с гидом у вас будет свободное время.

2 день

Экскурсия по городу Газиантеп

Отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии.

Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка». Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.

В завершении в историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич».

3 день

Адыяман: водная прогулка по Евфрату, гора Немрут

Утром отправимся в Адыяман (240 км). По прибытии вас ждёт 1,5-часовая прогулка на кораблике по реке Евфрат. Вы увидите современный затонувший город Халфети: под водой здесь дома, школы, мечеть. Осмотрим хорошо сохранившуюся римскую крепость Румкале и арочный мост Чендере, известный как один из старейших мостов в мире, который используется до сих пор.

Затем поднимемся на легендарную гору Немрут, на высоту 2150 метров над уровнем моря. Рассмотрим расположенные на ней исполинские статуи, стоящие на страже гробницы царя Антиоха — правителя древнего царства Комагена. После — размещение в отеле, отдых.

4 день

Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран

Сегодня переедем в Шанлыурфу (215 км) с богатой историей: некоторые учёные даже полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается местом рождения пророка Авраама.

Побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, возведённом 12 000 лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации» и «Турецким Стоунхенджем», хотя комплекс старше на целых 7000 лет. Посетим археологический музей, где выставлены артефакты и скульптуры из Гёбекли-Тепе. Увидим священный пруд с рыбами Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама.

Осмотрим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии и известный своими глиняными домиками-ульями. Харран — один из старейших городов мира, где происходили библейские события. Здесь жил Авраам, получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). Местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохранилась на протяжении 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.

5 день

Мардин и его достопримечательности

В этот день едем в Мардин (190 км). По прибытии отправимся на пешеходную экскурсию по городу, который тысячелетиями был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути. А в 1960 году город взяло под охрану ЮНЕСКО. До Мардина такой чести была удостоена только Венеция!

Увидим медресе Касымие 13-14 века — исламскую школу, проработавшую почти 500 лет, вплоть до 1924 года. Здесь же осмотрим Суфийский фонтан, символизирующий течение человеческой жизни от рождения до смерти и после, а также дверной проём с удивительно сложной каменной резьбой.

Побываем у медресе Зинджирие, мечети Мардин-Улу — символа Мардина с резными куполом и минаретом, церкви Кирклар середины 6 века. Посетим семейный дом Шатана — красивейший образец гражданской архитектуры города, который последние 70 лет используется как университетский отель.

Затем — свободное время и отдых в отеле.

6 день

Экскурсия по Мидьяту

Позавтракав, переедем в Мидьят (250 км). Побываем в монастыре Шафран, знаменитом пещерами в скалах, вырубленными монахами. Посетим древний заброшенный город Дара, основанный всего через 30 лет, после падения Древнего Рима. Осмотрим монастырь Мор-Габриэль, который непрерывно работает с 397 года, ежегодно принимая до 20 000 паломников.

Прогуляемся по исторической части Мидьята и полюбуемся восточной архитектурой, где над высокими стенами возвышаются величественные золотые дома с резными окнами и дверями. Заглянем в каменный особняк Конук, гостевой дом губернатора в самой высокой точке города, в котором проходили съёмки многих известных турецких сериалов. Затем — размещение в отеле, свободное время.

7 день

Диярбакыр - сердце Восточной Анатолии

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию по Диярбакыру — древнему городу Восточной Анатолии, где сочетаются богатая история, колоритная архитектура и дух древнего Востока. Увидим мост Он Гёзлю Кёпрю из 10 арок. Он построен в эпоху Марванидов и признан символом города благодаря прочной базальтовой кладке и панораме долины.

Рассмотрим крепостные стены Диярбакыра, одной из крупнейших оборонительных систем мира — 5,8 км из чёрного базальта. С верхних площадок открывается вид на долину Тигра. Увидим одну из старейших мечетей Турции Улу Джами, построенную на месте византийской базилики. Встретится нам и Церковь Святого Георгия — каменное здание 1 века, отражающее христианскую историю региона.

Посетим базар 18 века — Хасан Паша Хан, где сегодня работают лавки с пряностями, ремесленными изделиями и сувенирами. Здесь можно попробовать кофе на песке. Пройдём под Четырёхногим минаретом — говорят, это приносит удачу.

8 день

Окончание тура

Сегодня после завтрака вы отправитесь в аэропорт. Предоставим трансфер для рекомендованных рейсов.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1270
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Все экскурсии и входные билеты, указанные в программе
  • Профессиональный лицензированный русскоязычный гид
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Газиантеп и из Диярбакыра
  • Обеды и напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное размещение - €50 за ночь с человека
  • Экскурсии и входные билеты вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Газиантеп, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Диярбакыр, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Лютфи
Елена и Лютфи — ваша команда гидов в Мардине
Провели экскурсии для 28 туристов
Всем привет! Нас зовут Елена и Лютфи, рады знакомству! Мы семейная пара, живём в Турции. Работаем в туризме более 25 лет. Путешествия для нас — стиль жизни, повод посмотреть на мир
немного иначе, поймать вдохновение и смело взглянуть за горизонт. Турция — это наша особая любовь, вдохновение и зона глубокой экспертизы. С радостью познакомим вас с нашей удивительной страной, раскроем её богатую историю и современную жизнь. Все привыкли к Турции, как к одному из курортных направлений. Мы же хотим расширить границы этих познаний и открыть для вас другую Турцию — величайшую страну-музей под открытым небом, богатую археологическими памятниками древних цивилизаций. Все наши туры составлены с учётом максимального удобства для наших гостей и проводятся профессиональными лицензированными гидами. Откройте мир с нами, получайте удовольствие от путешествий, ждём только вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
12 мая 2025
Тур с Еленой и Лютфи прошла очень хорошо!
Они очень хорошо всё организовали!
Лютфи великолепный гид!
Кроме профессионализма хочу отметить человеческие качества этих людей. Они делали всё, чтобы нам было не только интересно, но и комфортно. Обязательно буду рекомендовать их своим знакомым😊