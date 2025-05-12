Приглашаем познакомиться
Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Прибытие в Газиантеп
Встречаемся в аэропорту Газиантепа и заселяемся в отель. После знакомства с гидом у вас будет свободное время.
Экскурсия по городу Газиантеп
Отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии.
Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка». Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.
В завершении в историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич».
Адыяман: водная прогулка по Евфрату, гора Немрут
Утром отправимся в Адыяман (240 км). По прибытии вас ждёт 1,5-часовая прогулка на кораблике по реке Евфрат. Вы увидите современный затонувший город Халфети: под водой здесь дома, школы, мечеть. Осмотрим хорошо сохранившуюся римскую крепость Румкале и арочный мост Чендере, известный как один из старейших мостов в мире, который используется до сих пор.
Затем поднимемся на легендарную гору Немрут, на высоту 2150 метров над уровнем моря. Рассмотрим расположенные на ней исполинские статуи, стоящие на страже гробницы царя Антиоха — правителя древнего царства Комагена. После — размещение в отеле, отдых.
Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран
Сегодня переедем в Шанлыурфу (215 км) с богатой историей: некоторые учёные даже полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается местом рождения пророка Авраама.
Побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, возведённом 12 000 лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации» и «Турецким Стоунхенджем», хотя комплекс старше на целых 7000 лет. Посетим археологический музей, где выставлены артефакты и скульптуры из Гёбекли-Тепе. Увидим священный пруд с рыбами Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама.
Осмотрим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии и известный своими глиняными домиками-ульями. Харран — один из старейших городов мира, где происходили библейские события. Здесь жил Авраам, получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). Местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохранилась на протяжении 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.
Мардин и его достопримечательности
В этот день едем в Мардин (190 км). По прибытии отправимся на пешеходную экскурсию по городу, который тысячелетиями был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути. А в 1960 году город взяло под охрану ЮНЕСКО. До Мардина такой чести была удостоена только Венеция!
Увидим медресе Касымие 13-14 века — исламскую школу, проработавшую почти 500 лет, вплоть до 1924 года. Здесь же осмотрим Суфийский фонтан, символизирующий течение человеческой жизни от рождения до смерти и после, а также дверной проём с удивительно сложной каменной резьбой.
Побываем у медресе Зинджирие, мечети Мардин-Улу — символа Мардина с резными куполом и минаретом, церкви Кирклар середины 6 века. Посетим семейный дом Шатана — красивейший образец гражданской архитектуры города, который последние 70 лет используется как университетский отель.
Затем — свободное время и отдых в отеле.
Экскурсия по Мидьяту
Позавтракав, переедем в Мидьят (250 км). Побываем в монастыре Шафран, знаменитом пещерами в скалах, вырубленными монахами. Посетим древний заброшенный город Дара, основанный всего через 30 лет, после падения Древнего Рима. Осмотрим монастырь Мор-Габриэль, который непрерывно работает с 397 года, ежегодно принимая до 20 000 паломников.
Прогуляемся по исторической части Мидьята и полюбуемся восточной архитектурой, где над высокими стенами возвышаются величественные золотые дома с резными окнами и дверями. Заглянем в каменный особняк Конук, гостевой дом губернатора в самой высокой точке города, в котором проходили съёмки многих известных турецких сериалов. Затем — размещение в отеле, свободное время.
Диярбакыр - сердце Восточной Анатолии
После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию по Диярбакыру — древнему городу Восточной Анатолии, где сочетаются богатая история, колоритная архитектура и дух древнего Востока. Увидим мост Он Гёзлю Кёпрю из 10 арок. Он построен в эпоху Марванидов и признан символом города благодаря прочной базальтовой кладке и панораме долины.
Рассмотрим крепостные стены Диярбакыра, одной из крупнейших оборонительных систем мира — 5,8 км из чёрного базальта. С верхних площадок открывается вид на долину Тигра. Увидим одну из старейших мечетей Турции Улу Джами, построенную на месте византийской базилики. Встретится нам и Церковь Святого Георгия — каменное здание 1 века, отражающее христианскую историю региона.
Посетим базар 18 века — Хасан Паша Хан, где сегодня работают лавки с пряностями, ремесленными изделиями и сувенирами. Здесь можно попробовать кофе на песке. Пройдём под Четырёхногим минаретом — говорят, это приносит удачу.
Окончание тура
Сегодня после завтрака вы отправитесь в аэропорт. Предоставим трансфер для рекомендованных рейсов.
|€1270
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Все экскурсии и входные билеты, указанные в программе
- Профессиональный лицензированный русскоязычный гид
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Газиантеп и из Диярбакыра
- Обеды и напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- 1-местное размещение - €50 за ночь с человека
- Экскурсии и входные билеты вне программы
Они очень хорошо всё организовали!
Лютфи великолепный гид!
Кроме профессионализма хочу отметить человеческие качества этих людей. Они делали всё, чтобы нам было не только интересно, но и комфортно. Обязательно буду рекомендовать их своим знакомым😊