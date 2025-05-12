Отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии.

Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка». Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.

В завершении в историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич».