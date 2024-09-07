Описание тура
Организационные детали
В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.
Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и оснащено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.
Питание. Включено 3-разовое питание на борту. Готовит повар. За доплату — рестораны на суше (по желанию).
Дети. С любого возраста.
Связь и интернет. Предоставляется 10 Гб интернета на каждого.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на борт
Встречаемся в Мармарисе в заранее оговорённое время. Заселяемся в каюты и готовимся к отплытию. Сегодня посетим бухту Чифтлик с бирюзовой водой и шикарными пляжами, сможем искупаться и привыкнем к качке. В пути вы узнаете о швартовке, пообщаетесь с капитаном и пройдёте посвящение в «Морские волки».
За ужином обсудим план, познакомимся и отдохнём на палубе, наслаждаясь закатом.
Нетронутая природа Бозбуруна и руины древнего города
С утра желающие смогут поплавать, рассмотреть морское дно, позагорать. Далее отправимся в излюбленное место яхтсменов — Бозбурун. В пути вы сможете принять участие в управлении судном: научиться собирать швартовые и ставить паруса.
В Бозбуруне выйдем на сушу и прогуляемся до руин древнего города Ларумна. Рассмотрим остатки крепостной стены.
Путь мимо греческого острова до миндального рая - Датчи
Встретим солнце занятием йоги прямо на борту, искупаемся, позавтракаем и выйдем в море. На сегодня запланирован продолжительный переход до Датчи — места, где редко можно встретить путешественников. Посетим прекрасный отдалённый уголок Турции с оливковыми и мандариновыми садами. А ещё здесь выращивают экологически чистый миндаль, который считается лучшим в стране.
В пути можем встретить черепах, повяжем морские узлы, постоим у штурвала и установим алый парус. Проплывём мимо греческого острова и сделаем множество ярких кадров.
Ближе к вечеру дойдём до Датчи. Прогуляемся к небольшому озеру с горячими ключами и водопадом. Поужинаем в ресторане или на борту.
Гроты и деликатесы в бухте Бенчик
Встретим утро полюбившимися купаниями в чистейшей воде, позавтракаем и отправимся в бухту Бенчик. В пути поймаем тунца и приготовим сашими.
Скоро перед нами предстанут изъеденные ветром и волновой эрозией скалы — вход в бухту. А внутри почувствуем себя в спокойной гавани. Исследуем гроты и пещеры Бенчика, порыбачим и отведаем свежевыловленных устриц с лимоном.
Горная бухта Селимие и красный песок в Орхание
Продолжим странствовать по лучшим бухтам Турции. Первая на сегодня — Селимие. Среди покрытых хвойным лесом гор сохранились развалины крепостей античного города. Здесь в ресторанах можно попробовать наивкуснейшую рыбку, так как иностранцев практически не бывает в этих краях. Готовят «для своих».
Во второй половине дня дойдём на яхте в Орхание, встанем на ночную стоянку. Место интересно пляжем с красным песком и уходящей в море косой. О возникновении последней существует легенда, которую вам расскажет гид.
Бухта Бозуккале
Сегодня отправимся в место, куда заходили мореплаватели ещё четыре тысячелетия назад. В Бозуккале были греческие военные корабли, а до нашей эры флотоводцы Афин готовились здесь к сражению против спартанцев. Сейчас в уединённой бухте можно встретить только яхтсменов, отдыхающих у причала местного ресторана.
Мы прогуляемся вдоль стены древней крепости и дойдём до небольшого озера Киран. Встретим закат на побережье и поужинаем блюдами от нашего повара на борту.
Пляж Кумлубук и треккинг к античному городу и пещере
Проведём последний день нашего путешествия активно и насыщенно — отправимся к пляжу Кумлубук. Но нас интересует не купание в море, а пешеходная тропа, которая проходит здесь вдоль побережья. Главный её объект — таинственная пещера со следами когда-то существовавшей цивилизации. Увидим развалины античного города Амос: амфитеатр, фундамент храма Аполлона, жертвенник Диониса, главные ворота, башни, городские стены и многое другое.
Вечером откроем бутылочку турецкого вина и поделимся впечатлениями.
Возвращение в Мармарис
Наше путешествие завершится в 9:00 в Мармарисе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 390
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Что включено
- Проживание в 2-местной каюте
- 3-разовое питание
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Услуги повара
- Продукты
- Сервисный взнос
- Страховка яхты и топливо
- Стоянки в маринах
- Аренда надувной лодки с мотором и SUP-борда
- Посещение локаций по маршруту
- Аренда оборудования для рыбалки, снорклинга
- Надувной единорог и матрас, гамак, гриль и проектор
- Wi-Fi на борту
- Сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Турцию и обратно в ваш город
- Трансфер до Мармариса и в аэропорт
- 1-местное размещение - доплата 600 евро за весь тур
- Питание в ресторанах на суше (по желанию)
- Экскурсии
- Медицинская страховка