На яхте с алым парусом и поваром к дальним бухтам Турции

Отправиться в странствие от Мармариса до Датчи, постоять у штурвала и отведать сашими из тунца
Приглашаем на борт парусной 8-местной яхты! Будем путешествовать маленькой командой по бухтам Турции, где обычно отдыхают только местные и яхтсмены. Дойдём до отдалённых и уединённых гавань с нетронутой природой и
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шикарными пляжами.

Прогуляемся по красному песку, накупаемся в чистейшей воде и попадём в миндально-оливковый рай — Датчу.

Рассмотрим руины древних городов и побываем в Бозуккале, где флотоводцы Афин готовились к сражению против спартанцев. Каждый день будем наслаждаться блюдами от повара из свежепойманной рыбы и местных продуктов. Старт и финиш в Мармарисе. Все обязательные расходы уже включены в стоимость.

На яхте с алым парусом и поваром к дальним бухтам Турции
На яхте с алым парусом и поваром к дальним бухтам Турции
На яхте с алым парусом и поваром к дальним бухтам Турции
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и оснащено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.

Питание. Включено 3-разовое питание на борту. Готовит повар. За доплату — рестораны на суше (по желанию).

Дети. С любого возраста.

Связь и интернет. Предоставляется 10 Гб интернета на каждого.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

Встречаемся в Мармарисе в заранее оговорённое время. Заселяемся в каюты и готовимся к отплытию. Сегодня посетим бухту Чифтлик с бирюзовой водой и шикарными пляжами, сможем искупаться и привыкнем к качке. В пути вы узнаете о швартовке, пообщаетесь с капитаном и пройдёте посвящение в «Морские волки».

За ужином обсудим план, познакомимся и отдохнём на палубе, наслаждаясь закатом.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Нетронутая природа Бозбуруна и руины древнего города

С утра желающие смогут поплавать, рассмотреть морское дно, позагорать. Далее отправимся в излюбленное место яхтсменов — Бозбурун. В пути вы сможете принять участие в управлении судном: научиться собирать швартовые и ставить паруса.

В Бозбуруне выйдем на сушу и прогуляемся до руин древнего города Ларумна. Рассмотрим остатки крепостной стены.

Нетронутая природа Бозбуруна и руины древнего городаНетронутая природа Бозбуруна и руины древнего городаНетронутая природа Бозбуруна и руины древнего городаНетронутая природа Бозбуруна и руины древнего города
3 день

Путь мимо греческого острова до миндального рая - Датчи

Встретим солнце занятием йоги прямо на борту, искупаемся, позавтракаем и выйдем в море. На сегодня запланирован продолжительный переход до Датчи — места, где редко можно встретить путешественников. Посетим прекрасный отдалённый уголок Турции с оливковыми и мандариновыми садами. А ещё здесь выращивают экологически чистый миндаль, который считается лучшим в стране.

В пути можем встретить черепах, повяжем морские узлы, постоим у штурвала и установим алый парус. Проплывём мимо греческого острова и сделаем множество ярких кадров.

Ближе к вечеру дойдём до Датчи. Прогуляемся к небольшому озеру с горячими ключами и водопадом. Поужинаем в ресторане или на борту.

Путь мимо греческого острова до миндального рая - ДатчиПуть мимо греческого острова до миндального рая - ДатчиПуть мимо греческого острова до миндального рая - ДатчиПуть мимо греческого острова до миндального рая - Датчи
4 день

Гроты и деликатесы в бухте Бенчик

Встретим утро полюбившимися купаниями в чистейшей воде, позавтракаем и отправимся в бухту Бенчик. В пути поймаем тунца и приготовим сашими.

Скоро перед нами предстанут изъеденные ветром и волновой эрозией скалы — вход в бухту. А внутри почувствуем себя в спокойной гавани. Исследуем гроты и пещеры Бенчика, порыбачим и отведаем свежевыловленных устриц с лимоном.

Гроты и деликатесы в бухте БенчикГроты и деликатесы в бухте БенчикГроты и деликатесы в бухте БенчикГроты и деликатесы в бухте Бенчик
5 день

Горная бухта Селимие и красный песок в Орхание

Продолжим странствовать по лучшим бухтам Турции. Первая на сегодня — Селимие. Среди покрытых хвойным лесом гор сохранились развалины крепостей античного города. Здесь в ресторанах можно попробовать наивкуснейшую рыбку, так как иностранцев практически не бывает в этих краях. Готовят «для своих».

Во второй половине дня дойдём на яхте в Орхание, встанем на ночную стоянку. Место интересно пляжем с красным песком и уходящей в море косой. О возникновении последней существует легенда, которую вам расскажет гид.

Горная бухта Селимие и красный песок в ОрханиеГорная бухта Селимие и красный песок в ОрханиеГорная бухта Селимие и красный песок в ОрханиеГорная бухта Селимие и красный песок в Орхание
6 день

Бухта Бозуккале

Сегодня отправимся в место, куда заходили мореплаватели ещё четыре тысячелетия назад. В Бозуккале были греческие военные корабли, а до нашей эры флотоводцы Афин готовились здесь к сражению против спартанцев. Сейчас в уединённой бухте можно встретить только яхтсменов, отдыхающих у причала местного ресторана.

Мы прогуляемся вдоль стены древней крепости и дойдём до небольшого озера Киран. Встретим закат на побережье и поужинаем блюдами от нашего повара на борту.

Бухта БозуккалеБухта БозуккалеБухта БозуккалеБухта Бозуккале
7 день

Пляж Кумлубук и треккинг к античному городу и пещере

Проведём последний день нашего путешествия активно и насыщенно — отправимся к пляжу Кумлубук. Но нас интересует не купание в море, а пешеходная тропа, которая проходит здесь вдоль побережья. Главный её объект — таинственная пещера со следами когда-то существовавшей цивилизации. Увидим развалины античного города Амос: амфитеатр, фундамент храма Аполлона, жертвенник Диониса, главные ворота, башни, городские стены и многое другое.

Вечером откроем бутылочку турецкого вина и поделимся впечатлениями.

Пляж Кумлубук и треккинг к античному городу и пещереПляж Кумлубук и треккинг к античному городу и пещереПляж Кумлубук и треккинг к античному городу и пещереПляж Кумлубук и треккинг к античному городу и пещере
8 день

Возвращение в Мармарис

Наше путешествие завершится в 9:00 в Мармарисе.

Возвращение в МармарисВозвращение в Мармарис

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местной каюте
  • 3-разовое питание
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Услуги повара
  • Продукты
  • Сервисный взнос
  • Страховка яхты и топливо
  • Стоянки в маринах
  • Аренда надувной лодки с мотором и SUP-борда
  • Посещение локаций по маршруту
  • Аренда оборудования для рыбалки, снорклинга
  • Надувной единорог и матрас, гамак, гриль и проектор
  • Wi-Fi на борту
  • Сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Турцию и обратно в ваш город
  • Трансфер до Мармариса и в аэропорт
  • 1-местное размещение - доплата 600 евро за весь тур
  • Питание в ресторанах на суше (по желанию)
  • Экскурсии
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мармарис, время и место встречи организатор сообщит дополнительно
Завершение: Мармарис, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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