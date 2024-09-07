В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Проживание. В 2-местных каютах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро. Судно не старше 5 лет и оснащено всем необходимым для комфортного многодневного отдыха. На палубе будет место для загара, приёма пищи и даже вечеринок. Есть кондиционер и Wi-Fi.

Питание. Включено 3-разовое питание на борту. Готовит повар. За доплату — рестораны на суше (по желанию).

Дети. С любого возраста.

Связь и интернет. Предоставляется 10 Гб интернета на каждого.

Виза. Гражданам РФ не требуется.