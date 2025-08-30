Найдено 3 тура в категории « На яхте » в Мармарисе, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

На яхте 8 дней 5 отзывов Индивидуальный яхтенный круиз по Турции Тур проводится в регионе античного государства Кария на юго-западном побережье Турции «Встречаемся, знакомимся, обсуждаем детали, планы и бежим ужинать в один из ресторанов (а можно прямо на яхте)» от 89 469 ₽ за человека На яхте Музыкальные теплоходы 8 дней 1 отзыв Круиз по Турции на парусной яхте Бирюзовое побережье Эгейского моря, девственные пляжи, живописные гавани «Парусная яхта, 4 каюты и 8 созвучных людей» от 97 575 ₽ за человека На яхте 8 дней На яхте вдоль побережья Турции: тур с обучением основам парусного дела Побывать в живописных бухтах и закрытой, куда можно попасть только с моря, и подружиться с ветром Начало: Марина Мармариса, 15:00 «на яхте не принято хождение босиком для безопасности)- удобную обувь для прогулок по городам, горам и т» €1100 за человека Все туры Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На яхте»

Самые популярные туры этой рубрики в Мармарисе Индивидуальный яхтенный круиз по Турции Круиз по Турции на парусной яхте На яхте вдоль побережья Турции: тур с обучением основам парусного дела В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Мармарисе в августе 2025 Сейчас в Мармарисе в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 1100 до 97 575. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Мармарисе в 2025 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь