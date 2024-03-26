Е Екатерина

Путешествие на яхте - это история, которая делит жизнь на до и после. Если у вас бешеный ритм жизни, если вам нужно срочно перезагрузиться и посмотреть на мир другими глазами, не раздумывая отправляйтесь в такую поездку! Я всю жизнь отдыхала в отелях, у меня нарушен вестибулярный аппарат, казалось бы, яхта - точно не для меня. Но интерес был сильнее и теперь я очень рада, что согласилась на это морское путешествие! Столько ярких эмоций, отличного настроения и визуального кайфа, я давно не получала! Искупаться в чистейшей воде Средиземноморья, на расстоянии вытянутой руки увидеть дельфинов, черепах, морских обитателей и кораллы, встретить рассветы и проводить закаты- это малая часть нашего путешествия! За неделю поездки я сделала несколько тысяч фото, но они не передают и десятой части той красоты, которую мы видели! Как и слова этого отзыва)) Лучше, действительно, один раз увидеть и почувствовать на себе атмосферу путешествия на яхте! Но уверена, попробовав один раз, другого отдыха, вы уже не захотите!