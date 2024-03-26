Изучить турецкое побережье, увидеть руины древнегреческого города и помедитировать
яхтенная стоянка Нетсел в Мармарисе, 12:00
11 мая
$1 700 за человека
Что посмотреть в Мармарисе на экскурсиях?
Город является одним из наиболее живописных турецких мест отдыха. Множество возможностей и развлечений на любой вкус. Чистые пляжи, отсутствие толп шумных туристов для любителей тихого отдыха. Велодорожки и катание на лодках для тех, кто предпочитает активный отдых. Барная улица встречает любителей шумных развлечений, старый город привлекает любителей древности, а местная кухня – тех, кто предпочитает гастрономические туры.
Город подарит яркие эмоции благодаря интересным экскурсиям, представленным в нашем каталоге. С ними можно не только ознакомиться, но и сразу забронировать онлайн, что довольно удобно
Местные экскурсоводы
Турция знаменита красивым проливом Босфор, каньонами и живописной природой. Мармарис является одной из жемчужен страны. Прекрасные виды, широкий выбор развлечений, вкусная кухня и идеальный климат. Из многообразия предложений, изучив каталог, можно выбрать лучшие экскурсии. Они могут быть выездными, в пределах города, групповыми или индивидуальными. Передвигаться можно как на машине, так и на автобусе, яхте, корабле. Стоимость недорогая, а выбор разнообразный. Дополнительным преимуществом является возможность изучить предложения прямо на нашем сайте ХорошоТАМ.ру
Путешествие на яхте - это история, которая делит жизнь на до и после. Если у вас бешеный ритм жизни, если вам нужно срочно перезагрузиться и посмотреть на мир другими глазами, не раздумывая отправляйтесь в такую поездку! Я всю жизнь отдыхала в отелях, у меня нарушен вестибулярный аппарат, казалось бы, яхта - точно не для меня. Но интерес был сильнее и теперь я очень рада, что согласилась на это морское путешествие! Столько ярких эмоций, отличного настроения и визуального кайфа, я давно не получала! Искупаться в чистейшей воде Средиземноморья, на расстоянии вытянутой руки увидеть дельфинов, черепах, морских обитателей и кораллы, встретить рассветы и проводить закаты- это малая часть нашего путешествия! За неделю поездки я сделала несколько тысяч фото, но они не передают и десятой части той красоты, которую мы видели! Как и слова этого отзыва)) Лучше, действительно, один раз увидеть и почувствовать на себе атмосферу путешествия на яхте! Но уверена, попробовав один раз, другого отдыха, вы уже не захотите!
Это был ВАУ отдых. Это что-то среднее между стоять на вершине горы и чувствовать воздух и плыть по морю. Это и активность и лежание на шезлонге, и экскурсии и спорт(что йога, что сейлинг). Я влюбилась в отдых на яхте с первого взгляда и мне кажется это навсегда. Не бойтесь качки, отлично помогают таблетки и уверенность капитана. Спасибо за такие крутые эмоции!
Со шкипером Андреем я ездила уже два раза в Турцию и на Сейшелы. У него довольно интересные и уникальные маршруты.
Компания у нас была веселая, душевная. На яхте чувствовала себя очень комфортно. Посетили много живописных локаций. Спасибо Андрею за его тепло, безопасность и юмор. Очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису
Самые популярные туры в Мармарисе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сейчас в Мармарисе можно забронировать 2 тура от 1 700 ₽ до 123 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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