Полезная информация об Османие
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Местное время в Османие
08:2802
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Османие
|По-английски
|Osmaniye
|Столица региона
|Османие является столицей региона
|Население города
|202 837 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|128 м. от уровня моря