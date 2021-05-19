Всё об Османие

Полезная информация об Османие

Что нужно знать об Османие: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Османие
08:2802
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаОсмание
По-английскиOsmaniye
Столица регионаОсмание является столицей региона
Население города202 837 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота128 м. от уровня моря

Где находится Османие на карте

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