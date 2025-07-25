Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Легендарная Ликийская тропа для любителей трекинга налегке: лучшие локации, комфортное размещение, разнообразный маршрут.

Наш путь проходит по Восточной и Центральной частям тропы считается, что эти места отличаются большей удалённостью от туристических центров, а природа здесь становится более дикой и величественной. Нас ждут потрясающие морские панорамы, древние города, живописные бухты, атмосферные прибрежные деревушки, лавровые рощи и знаменитые турецкие фруктовые сады.

Для прохождения маршрута не требуется специальная подготовка, но нужна хорошая физическая форма, чтобы без переутомления преодолевать дневные треки и наборы высот. Если ваш обычный образ жизни не очень активный, необходимую форму при желании можно довольно быстро набрать — автор маршрута даст рекомендации по подготовке. Так вы сможете по максимуму насладиться путешествием.

Этот тур для любителей активного отдыха, которым важен комфорт. Вам не нужно носить тяжёлый рюкзак багаж перевозится отдельно. Жить в палатках тоже не придётся, поскольку мы останавливаемся в уютных мини-отелях и гестхаусах. Программа грамотно составлена и за годы отработана на практике: дни высокой активности чередуются с более расслабленными днями, кроме того вы сами можете регулировать нагрузку: любой трекинговый день можно пропустить и заказать трансфер в следующую точку.