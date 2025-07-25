Описание тура
Легендарная Ликийская тропа для любителей трекинга налегке: лучшие локации, комфортное размещение, разнообразный маршрут.
Наш путь проходит по Восточной и Центральной частям тропы считается, что эти места отличаются большей удалённостью от туристических центров, а природа здесь становится более дикой и величественной. Нас ждут потрясающие морские панорамы, древние города, живописные бухты, атмосферные прибрежные деревушки, лавровые рощи и знаменитые турецкие фруктовые сады.
Для прохождения маршрута не требуется специальная подготовка, но нужна хорошая физическая форма, чтобы без переутомления преодолевать дневные треки и наборы высот. Если ваш обычный образ жизни не очень активный, необходимую форму при желании можно довольно быстро набрать — автор маршрута даст рекомендации по подготовке. Так вы сможете по максимуму насладиться путешествием.
Этот тур для любителей активного отдыха, которым важен комфорт. Вам не нужно носить тяжёлый рюкзак багаж перевозится отдельно. Жить в палатках тоже не придётся, поскольку мы останавливаемся в уютных мини-отелях и гестхаусах. Программа грамотно составлена и за годы отработана на практике: дни высокой активности чередуются с более расслабленными днями, кроме того вы сами можете регулировать нагрузку: любой трекинговый день можно пропустить и заказать трансфер в следующую точку.
Программа тура по дням
Анталья - Текирова. Турция, мераба
Мы встречаемся в сердце Антальи, в старом городе Калеичи — уютном лабиринте узких улочек, хранящих дух веков. Отсюда мы отправляемся в путь на индивидуальном транспорте в посёлок Текирова, наш первый пункт маршрута, где уже сегодня вы сможете прогуляться по пляжу и насладиться свежим бризом.
После заселения в уютный отель мы отправимся на ужин в турецком ресторанчике, где познакомимся и обсудим детали предстоящего маршрута.
Трекинг по побережью: Текирова - Чиралы
Сегодня нас ждёт первый ходовой день, общая дистанция около 21км. Традиционный турецкий завтрак, лёгкие рюкзачки и мы выходим на тропу. Путешествие начинается!
Наш путь проходит вдоль морского побережья: холмистые тропы, которые то поднимаются на высоту, открывая невероятные панорамные виды, то спускаются в бухты с бирюзовой водой. В одной из таких бухт раскинулся Чёрный пляж, где мы остановимся перекусить, искупаться, отдохнуть на тёплом песке.
К вечеру мы добираемся до Чиралы — тихого, атмосферного посёлка, окружённого горами и известного своим бесконечным песчаным пляжем. Здесь мы остановимся на две ночи.
Чиралы: прогулки по окрестностям и Огни Химеры
Этот день предлагает выбор: расслабиться после первого ходового дня или отправиться в радиальный трекинг.
Любители активного отдыха могут совершить прогулку (5км) вдоль побережья и при спокойной погоде искупаться в необычном месте — сквозном гроте, в который можно войти с суши, а выйти прямо в море.
Желающие отдохнуть смогут позагорать на пляже, неспешно погулять по посёлку и попить ароматный кофе в одном из многочисленных уютных кафе.
Вечером мы отправимся на знаменитые Огни Химеры — загадочное место на горе Янарташ, где прямо из скалы пробиваются живые языки пламени. В древности их использовали мореходы как маяк, а легенды гласят, что здесь обитал мифический огнедышащий зверь. В темноте эти естественные факелы создают действительно мистическую атмосферу.
Тенистыми тропами: Чиралы - Адрасан
Начинаем день с прогулки по руинам древнего города Олимпос. Город активно реконструируется и из первоначальных строений сохранилось не так много, но в этом месте по-прежнему ощущаешь дыхание веков.
Прикоснувшись к истории, мы отправляемся на трекинг по тенистым тропам через перевал (16км). Путь проходит через тени красных земляничных деревьев (их ещё называют бесстыдницами — догадайтесь, почему!), а затем ведёт нас к спуску в поселок Адрасан.
Здесь нас встречает настоящее турецкое изобилие: цитрусовые рощи, гранатовые сады и воздух, наполненный сладким ароматом фруктов. Мы заселяемся в отель у моря и отдыхаем после насыщенного дня.
Трекинг к маяку: Адрасан - Гелидония
Сегодня нас ждет ещё один живописный переход (18 км). Сначала мы идём через тенистый лес, набирая высоту, а затем выходим на каменистую тропу, где открывается головокружительный вид на лазурные воды. Изюминка маршрута — мыс Гелидония с его знаменитым маяком, одиноко стоящим на краю скалы.
После спуска нас ждёт автобус, который отвезёт нас в Демре — город, знаменитый своими античными руинами, древними некрополями и легендами о Святом Николае.
Осмотр древней Миры и морская прогулка
Утром мы отправляемся осмотреть руины античной Миры — одно из самых открыточных мест Турции,где в необычном ансамбле сохранились следы двух древних цивилизаций: ликийские гробницы, высеченные в скалах, и греко-римский амфитеатр, который словно застыл во времени и прекрасно сохранился почти в первозданном виде.
После осмотра Миры мы оправляемся в порт, садимся на кораблик и отправляемся к острову Кекова — месту, где древний город ушёл под воду из-за землетрясений. Здесь можно увидеть затонувшие стены, лестницы и даже старинную пристань. Во время морской прогулки запланированы купальные остановки — это редкая возможность поплавать рядом с руинами древней цивилизации. Так же на кораблике нас ждёт вкуснейший обед из свежевыловленной рыбы.
Вечером мы заселимся в гостевой дом в уютном рыбацком посёлке Учаыз, где мы отправимся на ужин в один из ресторанчиков прямо у воды и отведаем свежих морепродуктами, на которых специализируется местная кухня.
Рыбацкая деревня и трекинг к пляжу белых камней
Сегодняшний день снова предлагает выбор наполнения программы.
Любителей активности ожидает несложный трекинг (13км) почти без набора высоты. Мы пройдём по каменистым участкам и старым оливковым рощицам, по дороге зайдем в крепость Симена, с которой открывается очаровательная панорама на прибрежные посёлки, а ближе к концу трека искупаемся в бухте с живописным белокаменным пляжем и лазурной водой.
Вместо трекинга желающие могут отправиться на прогулку на морских каяках (оплачивается отдельно, специальная подготовка не требуется, инструктаж на месте) или же просто прогуляться до крепости, посидеть в уютном кафе рядом с пирсом и насладиться атмосферой.
В конце дня на трансферном автобусе мы отправляемся в очаровательный Каш.
Каш - сердце Средиземноморья. Финальный день
Финальный день посвящён прогулке по Кашу — одному из самых очаровательных городков Средиземноморья. Мощёные узкие улочки, залитые солнцем, белые домики с цветущими бугенвиллиями, лавки с местными сувенирами и многочисленные уютные кафе.
Мы завершаем программу общим обедом в одном из ресторанчиков со свежайшими морепродуктами, а если ваше время позволяет вы будете рады задержаться в Каше на пару дней, ведь этот городок не хочется покидать.
На этом наша программа закончится, организаторы расскажут о способах добраться из Каша в нужный аэропорт и мы попрощаемся до новых встреч, увозя с собой яркие воспоминания.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение трекинг-инструктора
- Проживание в двух-трёхместных номерах (одноместное размещение так же возможно за дополнительную оплату)
- Трансферы по программе
- Автосопровождение (перевозка багажа)
- Входные билеты по программе
- Морская прогулка на кораблике
- Завтраки и обеды-перекусы на треке
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансферы из аэропорта (в Анталье) и в аэропорт (из Каша)
- Туристическая страховка
- Ужины и обеды не на треке
О чём нужно знать до поездки
Участникам высылается памятка по подготовке к туру, в которой будут необходимые рекомендации, в том числе список вещей для сборов, советы по экипировке, детали по месту встречи и другие необходимые инструкции. Также для участников будет создан организационный чат, предназначенный для обсуждения всех организационных вопросов.
Пожелания к путешественнику
