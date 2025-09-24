Мои заказы

Сафари и треккинг по национальному парку Водопад Мерчисон

Водопад Мерчисон: головокружительные виды с высоты птичьего полета
Незабываемое сафари по Национальному Парку Водопад Мерчисон и трекинг к водопаду. Встреча с дикими животными, живущими на территории парка. Головокружительные виды с высоты птичьего полета. Вода и камень сошлись в смертельной схватке!
Описание тура

Парк Водопада Мерчисон

Парк водопада Мерчисон — это величественный национальный парк в Уганде, занимающий территорию в 3840 кв. км. Здесь вы сможете увидеть удивительное разнообразие животных: более 76 видов млекопитающих и 450 видов птиц.

Чудо природы

Сам водопад Мерчисон считается одним из самых мощных водных потоков в мире, его высота составляет 40 метров. Мощный Нил пробивается через 6-метровую расселину в скалах, создавая невероятное зрелище.

Сафари на лодке

Ваше путешествие начнется с захватывающего сафари на лодке по Великому Нилу. Во время этого пути у вас будет уникальная возможность увидеть:

  • крокодилов
  • гиппопотамов
  • слонов
  • буйволов

Также не забудьте про любителей птиц — вас ожидает встреча с:

  • венценосным журавлем (символом Уганды)
  • цаплей Голиаф
  • пеликанами
  • зимородками
  • птицами-носорогами
  • бакланами

Пешеходная прогулка

По достигнув высшей точки водопада, вы сможете выйти на берег для пешеходной прогулки продолжительностью около одного часа. С высоты откроются потрясающие виды, и вы увидите, как Нил пробивает свой путь между скал.

Сафари в парке

Во второй день экскурсии вас ждет переправа через Нил, после чего вы отправитесь на сафари по парку. Здесь вы сможете увидеть:

  • жирафов
  • слонов
  • антилоп
  • бора́дов 

Если повезет, возможно вам удастся встретить и львов!

Советы путешественникам

Не забудьте взять с собой репелленты, так как вершина водопада является излюбленным местом обитания мух цеце. Это поможет вам максимально комфортно насладиться красотой природы и волшебством этого места.

День 1Выезд рано утром (5:30-6:00) из Кампалы/ЭнтеббеВо второй половине дня въезд в национальный парк, прогулка на лодке по Нилу, треккинг на водопад МёрчисонНочь в теле Sambiya LodgeДень 2Рано утром пересекаем Нил на пароме, чтобы совершить сафари по парку. Возвращение в Кампалу / Энтеббе

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1./tВсе передвижения по программе
  • 2./tПроживание в двухместных номерах в отеле Sambiya Lodge
  • 3./tЗавтрак в отеле Sambiya Lodge
  • 4./tВъезд в Национальный Парк Водопад Мерчисон + местные гиды
  • 5./tПереправа через Нил (2 раза)
  • 6./tСафари по Нилу на лодке
Место начала и завершения?
Кампала / Энтеббе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.