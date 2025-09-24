Описание тура
Парк Водопада Мерчисон
Парк водопада Мерчисон — это величественный национальный парк в Уганде, занимающий территорию в 3840 кв. км. Здесь вы сможете увидеть удивительное разнообразие животных: более 76 видов млекопитающих и 450 видов птиц.
Чудо природы
Сам водопад Мерчисон считается одним из самых мощных водных потоков в мире, его высота составляет 40 метров. Мощный Нил пробивается через 6-метровую расселину в скалах, создавая невероятное зрелище.
Сафари на лодке
Ваше путешествие начнется с захватывающего сафари на лодке по Великому Нилу. Во время этого пути у вас будет уникальная возможность увидеть:
- крокодилов
- гиппопотамов
- слонов
- буйволов
Также не забудьте про любителей птиц — вас ожидает встреча с:
- венценосным журавлем (символом Уганды)
- цаплей Голиаф
- пеликанами
- зимородками
- птицами-носорогами
- бакланами
Пешеходная прогулка
По достигнув высшей точки водопада, вы сможете выйти на берег для пешеходной прогулки продолжительностью около одного часа. С высоты откроются потрясающие виды, и вы увидите, как Нил пробивает свой путь между скал.
Сафари в парке
Во второй день экскурсии вас ждет переправа через Нил, после чего вы отправитесь на сафари по парку. Здесь вы сможете увидеть:
- жирафов
- слонов
- антилоп
- бора́дов
Если повезет, возможно вам удастся встретить и львов!
Советы путешественникам
Не забудьте взять с собой репелленты, так как вершина водопада является излюбленным местом обитания мух цеце. Это поможет вам максимально комфортно насладиться красотой природы и волшебством этого места.
День 1Выезд рано утром (5:30-6:00) из Кампалы/ЭнтеббеВо второй половине дня въезд в национальный парк, прогулка на лодке по Нилу, треккинг на водопад МёрчисонНочь в теле Sambiya LodgeДень 2Рано утром пересекаем Нил на пароме, чтобы совершить сафари по парку. Возвращение в Кампалу / Энтеббе
Ответы на вопросы
Что включено
- 1./tВсе передвижения по программе
- 2./tПроживание в двухместных номерах в отеле Sambiya Lodge
- 3./tЗавтрак в отеле Sambiya Lodge
- 4./tВъезд в Национальный Парк Водопад Мерчисон + местные гиды
- 5./tПереправа через Нил (2 раза)
- 6./tСафари по Нилу на лодке