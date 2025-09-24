Незабываемое сафари по Национальному Парку Водопад Мерчисон и трекинг к водопаду. Встреча с дикими животными, живущими на территории парка. Головокружительные виды с высоты птичьего полета. Вода и камень сошлись в смертельной схватке!

Описание тура

Парк Водопада Мерчисон

Парк водопада Мерчисон — это величественный национальный парк в Уганде, занимающий территорию в 3840 кв. км. Здесь вы сможете увидеть удивительное разнообразие животных: более 76 видов млекопитающих и 450 видов птиц.

Чудо природы

Сам водопад Мерчисон считается одним из самых мощных водных потоков в мире, его высота составляет 40 метров. Мощный Нил пробивается через 6-метровую расселину в скалах, создавая невероятное зрелище.

Сафари на лодке

Ваше путешествие начнется с захватывающего сафари на лодке по Великому Нилу. Во время этого пути у вас будет уникальная возможность увидеть:

крокодилов

гиппопотамов

слонов

буйволов

Также не забудьте про любителей птиц — вас ожидает встреча с:

венценосным журавлем (символом Уганды)

цаплей Голиаф

пеликанами

зимородками

птицами-носорогами

бакланами

Пешеходная прогулка

По достигнув высшей точки водопада, вы сможете выйти на берег для пешеходной прогулки продолжительностью около одного часа. С высоты откроются потрясающие виды, и вы увидите, как Нил пробивает свой путь между скал.

Сафари в парке

Во второй день экскурсии вас ждет переправа через Нил, после чего вы отправитесь на сафари по парку. Здесь вы сможете увидеть:

жирафов

слонов

антилоп

бора́дов

Если повезет, возможно вам удастся встретить и львов!

Советы путешественникам

Не забудьте взять с собой репелленты, так как вершина водопада является излюбленным местом обитания мух цеце. Это поможет вам максимально комфортно насладиться красотой природы и волшебством этого места.