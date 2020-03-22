  1. Коронавірус 🦠 в Novgorod i Новгородське области

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Хворі коронавірусів в Новгородське области на сьогодні, останні новини і статистика

  • Заразилося 541+27
  • Померло 5
  • Видужала 117+9
  • Хворіють зараз 419+18
  • Летальність 0.92%близько 9 чол. на 1000 хворих
* за даними 12.05.2020 10:35

В Новгородське области, включаючи Novgorod, знаходиться 0.23%, 541 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 117 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 419 чоловік

За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік

В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Novgorod i Новгородське области

Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Новгородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.01 разив Новгородське области ⇡ летальність вище, ніж в інших регіонах
9 чоловікв середньому помирає в Новгородське области на 1000 заражених.
У решті регіонів, стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Novgorod i Новгородське области від коронавируса по днях

В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Новгородська область по днях

В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.

ДатаЗаразилосяПомерлоВидужалаХворіють зараз
12 тра 2020541+27+5%5117+9+8%419+18
11 тра 2020514+17+3%5108+6+6%401+11
10 тра 2020497+28+6%5102+21+26%390+7
9 тра 2020469+12+3%581+12+17%383
8 тра 2020457+19+4%569+11+19%383+8
7 тра 2020438+21+5%558+2+4%375+19
6 тра 2020417+18+5%5+1+25%56+13+30%356+4
5 тра 2020399+27+7%4+2+100%43352+25
4 тра 2020372+24+7%243+4+10%327+20
3 тра 2020348+26+8%239+8+26%307+18
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* "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Новгородське области по днях

Новгородская область і інші регіони Росії в порівнянні на 12 травня 2020

Коронавірус є складним випробуванням для всього світу. З'явився віну Китаї в місті Ухань провінції Хубей в грудні 2019 року. Але в лютому 2020 року Китай заявив, що на території країни вірус практично переможений, на момент оголошення хворіють було 37 162 осіб, а заражених за весь час, тим кому провели тест, було більше 80 000 чоловік

11 березня 2020 року Всесвітнє Організація Охорони Здоров'я (далі - ВООЗ) оголосила про пандемію у всьому світі, а вже 13 березня оголосили, що Європа стала центром коронавирусной інфекції. Офіційні назви у вірусу: SARS-CoV-2, COVID-19 або 2019 nCoV. Однією з найперших постраждалих країн, стала Італія, де відсоток летальності більше 10%

Коронавірус і Новгородська область: останні новини

Цифровизация решила проблему с нехваткой учителей в российском регионе
Цифровизация решила проблему с нехваткой учителей в российском регионе
lenta.ru
29.04.2020 13:33
Переход на цифровые образовательные платформы для налаживания дистанционного обучения в условиях распространения коронавируса помог решить проблему с нехваткой учителей-предметников в сельских школах Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
В российском регионе по прошествии пандемии торжественно откроют виртуальный зал
В российском регионе по прошествии пандемии торжественно откроют виртуальный зал
lenta.ru
28.04.2020 17:38
В 2020 году в Новгородской области откроются шесть виртуальных концертных залов. Один из них уже подготовлен и будет торжественно открыт после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Библиотека в Валдайском муниципальном районе уже приобрела необходимое оборудование.
В российском монастыре 48 монахинь заразились коронавирусом
В российском монастыре 48 монахинь заразились коронавирусом
lenta.ru
25.04.2020 19:57
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом 48 монахинь заразились коронавирусом. Отмечается, что въезд в село Дивеево временно ограничили. Зараженные изолированы в обители. Сообщается, что в Нижегородской митрополии в курсе ситуации, однако официальных комментариев пока нет.
Пожилым жителям российского города в самоизоляции покажут телеверсии тренировок
Пожилым жителям российского города в самоизоляции покажут телеверсии тренировок
lenta.ru
13.04.2020 17:46
В Нижнем Новгороде для пожилых людей, которые находятся в самоизоляции из-за распространения коронавируса, начнут транслировать телеверсии тренировок на местном телеканале в рамках проекта «Ни дня без спорта». Тренировки будут выходить утром два раза в неделю. Пожилым нижегородцам также доступны онлайн-тренировки.
В Новгородской области умер первый больной с коронавирусом
В Новгородской области умер первый больной с коронавирусом
РБК
06.04.2020 22:26
В России умер еще один пациент с коронавирусом
В России умер еще один пациент с коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 22:01
В России умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент скончался в инфекционной больнице в Новгородской области. Известно, что у россиянина был ряд сопутствующих заболеваний, кроме того, он перенес инсульт. Окончательная причина смерти станет известна 7 апреля, заверил губернатор региона Андрей Никитин.
Россия возобновила вывоз застрявших за границей граждан
Россия возобновила вывоз застрявших за границей граждан
lenta.ru
06.04.2020 19:59
Россия возобновила вывоз российских граждан, застрявших за границей из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, в понедельник, 6 апреля, будут совершены два рейса: из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.
Еще один российский регион ограничил продажу алкоголя
Еще один российский регион ограничил продажу алкоголя
lenta.ru
04.04.2020 17:25
Власти Новгородской области ограничили продажу алкоголя из-за распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Никитин. Начиная с субботы, 4 апреля, спиртное в магазинах области продается с 10:00 до 20:00. Ограничение будет действовать до 30 апреля.
Оценена положительная роль военных строителей в ситуации с коронавирусом
Оценена положительная роль военных строителей в ситуации с коронавирусом
lenta.ru
03.04.2020 14:43
По всей стране спокойно, без лишнего медийного шума, возводятся 16 инфекционных центров от коронавируса, а стационар в Нижнем Новгороде должен быть полностью построен уже в середине апреля. Из необходимых Вооруженным Силам 140 лечебных учреждений до 2030 года осталось построить 23, 9 — в текущем году.

Графіки і таблиці з даними про заражених побудовані на основі даних з різних джерел, таких як: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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