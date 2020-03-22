- Заразилося 541+27
- Померло 5
- Видужала 117+9
- Хворіють зараз 419+18
- Летальність 0.92%близько 9 чол. на 1000 хворих
В Новгородське области, включаючи Novgorod, знаходиться 0.23%, 541 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 117 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 419 чоловік
За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік
В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512
Скільки хворих коронавірусів в Novgorod i Новгородське области
Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Новгородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.
У решті регіонів, стільки ж
На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.
Скільки людей заразилося, видужала і померло в Novgorod i Новгородське области від коронавируса по днях
В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.
Статистика в таблиці по зараженим на території Новгородська область по днях
В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними.
|Дата
|Заразилося
|Померло
|Видужала
|Хворіють зараз
|12 тра 2020
|541+27+5%
|5
|117+9+8%
|▲419+18
|11 тра 2020
|514+17+3%
|5
|108+6+6%
|▲401+11
|10 тра 2020
|497+28+6%
|5
|102+21+26%
|▲390+7
|9 тра 2020
|469+12+3%
|5
|81+12+17%
|—383
|8 тра 2020
|457+19+4%
|5
|69+11+19%
|▲383+8
|7 тра 2020
|438+21+5%
|5
|58+2+4%
|▲375+19
|6 тра 2020
|417+18+5%
|5+1+25%
|56+13+30%
|▲356+4
|5 тра 2020
|399+27+7%
|4+2+100%
|43
|▲352+25
|4 тра 2020
|372+24+7%
|2
|43+4+10%
|▲327+20
|3 тра 2020
|348+26+8%
|2
|39+8+26%
|▲307+18
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