Заразилося 541 +27

Померло 5

Видужала 117 +9

Хворіють зараз 419 +18

Летальність 0.92% близько 9 чол. на 1000 хворих

В Новгородське области, включаючи Novgorod, знаходиться 0.23%, 541 особа, від всіх протестованих хворих коронавірусів в Росії. З них 5 померло, 117 видужала, а всього хворих за останньою інформацією 419 чоловік



За даними 12 травня 2020, всього в світі заразилися 4 269 200 чоловік, видужала 1 533 808, померло 287 504, які хворіють на 2 447 888 чоловік



В Росії 232 243 випадків захворювання, померло 2116, видужала 43 512

Скільки хворих коронавірусів в Novgorod i Новгородське области Графік показує статистику хворих коронавірусів в регіоні, можна простежити за щоденними змінами, в тому числі по летальних наслідків і одужання. Пам'ятайте, що деякі країни надають дані за вчорашній день, тобто графік буде показувати не хворих в цей день, а за попередній. Жовта лінія показує поточних хворих в Новгородське области, це важливий параметр, щоб визначити чи йде хвороба на спад або навпаки в зростання.

в 1.01 рази в Новгородське области ⇡ летальність вище, ніж , ніж в інших регіонах 9 чоловік на 1000 заражених.

, стільки ж в середньому помирає в Новгородське области У решті регіонів , стільки ж

На даний момент, летальність у всьому світі складає 6.73%. При цьому велика частина це люди похилого віку та люди мають хронічні захворювання. Саме їх закликають захистити від хвороби в першу чергу, але щоб це зробити, все решта люди так само не повинні бути переносниками та відноситься до свого здоров'я з великою відповідальністю.

Скільки людей заразилося, видужала і померло в Novgorod i Новгородське области від коронавируса по днях В даному графіку можна простежити за змінами по днях. Показуються значення, або відбулися в це день, або надіслані в це день за попередній. Більш докладні числа можна подивитися в таблиці нижче.

Статистика в таблиці по зараженим на території Новгородська область по днях В даній таблиці показана динаміка активних заражень, спад і спад по днях. Потрібно враховувати, що цифри зазначені по днях, не завжди означають, що сталося саме в цей день, це лише показує підтверджені значення в цю дату, а сама подія могло бути вчора чи навіть раніше. У стовпчиках зазначена загальна кількість случев з моменту ведення статистики, плюс зміни з минулими даними. Дата Заразилося Померло Видужала Хворіють зараз 12 тра 2020 541 +27+5% 5 117 +9+8% ▲ 419+18 11 тра 2020 514 +17+3% 5 108 +6+6% ▲ 401+11 10 тра 2020 497 +28+6% 5 102 +21+26% ▲ 390+7 9 тра 2020 469 +12+3% 5 81 +12+17% — 383 8 тра 2020 457 +19+4% 5 69 +11+19% ▲ 383+8 7 тра 2020 438 +21+5% 5 58 +2+4% ▲ 375+19 6 тра 2020 417 +18+5% 5 +1+25% 56 +13+30% ▲ 356+4 5 тра 2020 399 +27+7% 4 +2+100% 43 ▲ 352+25 4 тра 2020 372 +24+7% 2 43 +4+10% ▲ 327+20 3 тра 2020 348 +26+8% 2 39 +8+26% ▲ 307+18 Показати всі дні * "0" або "-", можуть означати, що даних немає

Динаміка видужань і смертей від коронавируса в Новгородське области по днях