Как добраться до Черновцов на самолёте

В Черновцах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chernivtsi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Черновцов

Черновцы CWC Chernivtsi International Airport

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