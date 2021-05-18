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Полезная информация о Черновцах

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Местное время в Черновцах
23:0603
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЧерновцы
По-английскиChernivtsi
Столица регионаЧерновцы является столицей региона
Население города266 533 чел.
АэропортЧерновцы CWC
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота250 м. от уровня моря

Где находится Черновцы на карте

Черновцы фото города
Черновцы

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