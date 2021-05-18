Полезная информация о Черновцах
Что нужно знать о Черновцах: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Черновцы, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Черновцах
23:0603
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Черновцы
|По-английски
|Chernivtsi
|Столица региона
|Черновцы является столицей региона
|Население города
|266 533 чел.
|Аэропорт
|Черновцы CWC
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|250 м. от уровня моря
Где находится Черновцы на карте
Черновцы
Популярные экскурсии в Черновцах
5
1 отзыв
€
35
за чел.
Каретные проезды, уютные дворики, хрустальные стекла, дубовые ступени — душа города в улицах и домах
5
5 отзывов
€
28
за чел.
Обзорная экскурсия по городу с многовековой историей
5
2 отзыва
€
25
за чел.
Прогулка в городе по следам величественных монархов династии Габсбургов
5
2 отзыва
€
15
за чел.
Погрузиться в неспешный ритм светских прогулок на экскурсии по главной улице города