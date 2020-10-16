Летим в Харьков

Как добраться до Харькова на самолёте

В Харькове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kharkov Airport» вам не избежать

Список аэропортов Харькова

  1. Харьков HRK
    Kharkov Airport

Самые дешёвые билеты в Харьков из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇭🇺Будапешта8962ч 10м
16.10.2020из 🇵🇱Кракова9591ч 55м
08.11.2020из 🇵🇱Варшавы1 199
25.12.2020из 🇦🇹Вены1 3622ч 25м
29.12.2020из 🇮🇹Милана1 3653ч 15м
02.04.2021из 🇵🇱Катовице1 425
18.03.2021из 🇺🇦Киева1 557
01.02.2021из 🇵🇱Гданьска1 8152ч 10м
15.10.2020из 🇬🇧Лондона1 87214ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга1 90824ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇧🇪Брюсселя2 077 (⇵1)
18.12.2020из 🇳🇱Эйндховена2 09721ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇳🇴Осло2 11824ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇷Салоников2 15430ч (⇵1)
13.11.2020из 🇧🇬Софии2 21130ч 15м (⇵1)
13.12.2020из 🇲🇪Подгорицы2 2777ч 30м (⇵1)
13.11.2020из 🇮🇹Венеции2 45321ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇬🇷Афин2 49322ч 20м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 50129ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇬🇧Бристоля2 50525ч 10м (⇵1)
14.11.2020из 🇪🇸Барселоны2 54013ч 10м (⇵1)
20.12.2020из 🇵🇱Познани2 5508ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇿Праги2 55227ч 35м (⇵2)
13.11.2020из 🇨🇿Пардубице2 55425ч 35м (⇵1)
06.12.2020из 🇵🇱Вроцлава2 6202ч 10м
29.10.2020из 🇩🇪Берлина2 70524ч 15м (⇵2)
23.11.2020из 🇮🇹Рима2 70523ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇦Львова2 73624ч 20м (⇵1)
16.11.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме2 81922ч (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 89335ч 55м (⇵2)
28.12.2020из 🇮🇹Неаполя3 05911ч 45м (⇵1)
22.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 0717ч 30м (⇵1)
07.11.2020из 🇮🇹Болоньи3 08827ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇱🇹Вильнюса3 09434ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 17325ч 35м (⇵2)
15.11.2020из 🇨🇾Пафоса3 20148ч 25м (⇵2)
06.11.2020из 🇺🇦Одессы3 29522ч 35м (⇵1)
13.11.2020из 🇱🇺Люксембурга3 31721ч 55м (⇵2)
04.06.2021из 🇺🇦Запорожье3 36314ч 15м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Москвы3 38040ч 5м (⇵2)
28.12.2020из 🇬🇧Манчестера3 58027ч 10м (⇵1)
13.11.2020из 🇪🇪Таллина3 67533ч 25м (⇵2)
03.12.2020из 🇩🇪Дортмунда3 68517ч 55м (⇵1)
12.11.2020из 🇫🇷Парижа3 75147ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇯🇴Аммана3 7839ч 25м (⇵1)
23.11.2020из 🇩🇪Бремена3 79324ч 30м (⇵2)
13.11.2020из 🇨🇿Брно4 02526ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇵🇱Лодзи4 03627ч 5м (⇵2)
24.11.2020из 🇹🇷Стамбула4 217
17.10.2020из 🇸🇪Стокгольм4 22625ч 55м (⇵1)
07.12.2020из 🇳🇱Амстердама4 34732ч 35м (⇵2)
24.12.2020из 🇸🇰Братиславы4 48440ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇬🇪Кутаиси4 61734ч 30м (⇵2)
23.11.2020из 🇩🇪Штутгарта4 69029ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇮Турку4 71151ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇪🇸Мадрида4 73646ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇱Щецина4 77534ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇱🇻Риги4 90347ч (⇵2)
27.12.2020из 🇵🇱Быдгощ4 90726ч 30м (⇵1)
10.12.2020из 🇧🇾Минска5 0261ч 15м
14.11.2020из 🇲🇩Кишинёва5 16326ч (⇵2)
18.12.2020из 🇩🇰Копенгагена5 26126ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇲🇹Валлетты5 35928ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇪Гамбурга5 47640ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇵🇱Люблина5 49414ч 20м (⇵2)
11.12.2020из 🇹🇷Анкары5 50717ч 50м (⇵1)
03.11.2020из 🇹🇷Антальи5 51216ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа5 52724ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇾Ларнаки5 57634ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси5 58724ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇵🇹Лиссабона5 64428ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇹🇷Бодрума5 68417ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Кёльна5 68428ч 10м (⇵2)
02.11.2020из Скопье5 79525ч 20м (⇵2)
27.10.2020из 🇹🇷Кайсери5 8135ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска5 8414ч 30м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇸Белграда5 91318ч 25м (⇵2)
23.12.2020из 🇺🇦Днепр5 9689ч 40м (⇵1)
16.11.2020из 🇨🇭Цюриха5 99524ч 35м (⇵2)
25.12.2020из 🇵🇱Зелёны-Гуры6 18522ч 10м (⇵2)
08.12.2020из 🇳🇴Ставангера6 20629ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇹🇷Даламана6 44026ч 5м (⇵1)
26.10.2020из 🇹🇷Аланьи6 5408ч 15м (⇵1)
18.12.2020из 🇩🇪Мюнхена6 61716ч 10м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Краснодара6 94031ч 10м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Бордо7 10332ч 35м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇪Батуми7 2052ч 50м
13.10.2020из 🇮🇹Бриндизи7 22047ч 50м (⇵2)
23.12.2020из 🇦🇪Дубая7 5325ч 35м
07.11.2020из 🇫🇮Хельсинки7 61723ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Амасьи7 63212ч 45м (⇵2)
28.11.2020из 🇪🇬Хургады7 75413ч 5м (⇵1)
27.10.2020из 🇹🇷Невшехира8 07613ч 40м (⇵1)
27.12.2020из 🇨🇿Остравы8 19041ч 25м (⇵2)
22.10.2020из 🇹🇷Эдремита8 48618ч 45м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇷Измира8 74315ч 5м (⇵1)
10.12.2020из 🇦🇿Баку8 80117ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇧🇬Варны8 81940ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха8 99924ч 50м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Белгорода9 00242ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Харькова