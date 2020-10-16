Как добраться до Харькова на самолёте
В Харькове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kharkov Airport» вам не избежать
Список аэропортов Харькова
- Харьков HRKKharkov Airport
Самые дешёвые билеты в Харьков из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|896
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|959
|1ч 55м
|08.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 199
|2ч
|25.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 362
|2ч 25м
|29.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 365
|3ч 15м
|02.04.2021
|из 🇵🇱Катовице
|1 425
|2ч
|18.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|1 557
|1ч
|01.02.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|1 815
|2ч 10м
|15.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 872
|14ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 908
|24ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 077
|7ч (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 097
|21ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 118
|24ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 154
|30ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 211
|30ч 15м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|2 277
|7ч 30м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 453
|21ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 493
|22ч 20м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 501
|29ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|2 505
|25ч 10м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|2 540
|13ч 10м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 550
|8ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 552
|27ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇨🇿Пардубице
|2 554
|25ч 35м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 620
|2ч 10м
|29.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 705
|24ч 15м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 705
|23ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 736
|24ч 20м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|2 819
|22ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 893
|35ч 55м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|3 059
|11ч 45м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 071
|7ч 30м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 088
|27ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|3 094
|34ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 173
|25ч 35м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|3 201
|48ч 25м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 295
|22ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|3 317
|21ч 55м (⇵2)
|04.06.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|3 363
|14ч 15м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 380
|40ч 5м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|3 580
|27ч 10м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|3 675
|33ч 25м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 685
|17ч 55м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 751
|47ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|3 783
|9ч 25м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇩🇪Бремена
|3 793
|24ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇨🇿Брно
|4 025
|26ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|4 036
|27ч 5м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 217
|2ч
|17.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|4 226
|25ч 55м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 347
|32ч 35м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|4 484
|40ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|4 617
|34ч 30м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|4 690
|29ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇮Турку
|4 711
|51ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|4 736
|46ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Щецина
|4 775
|34ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 903
|47ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|4 907
|26ч 30м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|5 026
|1ч 15м
|14.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 163
|26ч (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|5 261
|26ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|5 359
|28ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|5 476
|40ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Люблина
|5 494
|14ч 20м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇹🇷Анкары
|5 507
|17ч 50м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 512
|16ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 527
|24ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 576
|34ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|5 587
|24ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 644
|28ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|5 684
|17ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|5 684
|28ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из Скопье
|5 795
|25ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|5 813
|5ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|5 841
|4ч 30м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 913
|18ч 25м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇺🇦Днепр
|5 968
|9ч 40м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 995
|24ч 35м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇵🇱Зелёны-Гуры
|6 185
|22ч 10м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|6 206
|29ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|6 440
|26ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|6 540
|8ч 15м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 617
|16ч 10м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|6 940
|31ч 10м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|7 103
|32ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇪Батуми
|7 205
|2ч 50м
|13.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|7 220
|47ч 50м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|7 532
|5ч 35м
|07.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 617
|23ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Амасьи
|7 632
|12ч 45м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|7 754
|13ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Невшехира
|8 076
|13ч 40м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇨🇿Остравы
|8 190
|41ч 25м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Эдремита
|8 486
|18ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Измира
|8 743
|15ч 5м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇦🇿Баку
|8 801
|17ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|8 819
|40ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха
|8 999
|24ч 50м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|9 002
|42ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Харькова
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Харькова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Киев, Стамбул и Львов
- 17.10.202023.10.2020
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